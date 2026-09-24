کل پچیس ستمبر کو ہی آ جائے گی آپ کی سیلری اور پینشن، حکومت کا بڑا فیصلہ
حکومت نے واضح کیا ہے کہ 25 ستمبر کو ملنے والی رقم کو 'ایڈوانس پیمنٹ' مانا جائے گا۔ فوری طور پر سرکاری آرڈر چیک کریں۔
Published : September 24, 2026 at 1:35 PM IST
نئی دہلی: ملک کے لاکھوں مرکزی ملازمین (سینٹرل گورنمنٹ ایمپلائیز) اور پینشن ہولڈرز کے لیے راحت کی ایک بڑی خبر آئی ہے۔ ستمبر کے مہینے کی سیلری اور پینشن کے لیے اب مہینے کے آخری دن کا انتظار نہیں کرنا پڑے گا۔ مرکزی حکومت نے ایک بڑا اور ہمدردانہ فیصلہ لیتے ہوئے احکامات جاری کیے ہیں کہ ستمبر 2026 کی سیلری، اجرت اور پینشن کی ادائیگی کل یعنی جمعہ، 25 ستمبر کو ہی کر دی جائے گی۔
ہڑتال کی وجہ سے لیا گیا فیصلہ
عام طور پر سرکاری ملازمین کی تنخواہ مہینے کے آخری ورکنگ ڈے پر آتی ہے۔ لیکن اس بار حکومت نے یہ قدم 28 ستمبر سے 30 ستمبر تک ہونے والی 3 روزہ ملک گیر بینک ہڑتال کے پیشِ نظر اٹھایا ہے۔ وزارتِ خزانہ (فنانس منسٹری) کے آفیشل پیغام کے مطابق، اس ہڑتال کی وجہ سے بینکنگ ٹرانزیکشنز اور چیک کلیئرنگ کی خدمات بری طرح متاثر ہو سکتی ہیں۔
September Salary & Pension Early— 8th pay commission (@8thpaycommision) September 23, 2026
Due to the proposed 3-day nationwide bank strike from 28–30 September 2026, the September 2026 salary, wages and pension of Central Government employees and pensioners will be paid early on 25 September 2026 to avoid banking disruptions.… pic.twitter.com/0yXqvv9Btu
25 ستمبر کو ہی ادائیگیاں کلیئر کرنے کی ہدایت
چونکہ 26 ستمبر کو مہینے کا چوتھا ہفتہ (سنیچر) ہے اور 27 ستمبر کو اتوار ہے، اس لیے مہینے کے آخر میں ملازمین اور پینشنرز کو پیسوں کی کوئی تنگی نہ ہو، اس کے لیے تمام پے اینڈ اکاؤنٹس آفیسز (PAO) اور بینکوں کو 25 ستمبر کو ہی ادائیگیاں کلیئر کرنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ہی، چھ ماہی کلوزنگ (ہاف ایئرلی کلوزنگ) سے جڑے دیگر ضروری مالیاتی کاموں کو بھی وقت سے پہلے نمٹانے کے احکامات دیے گئے ہیں۔
اکتوبر کی سیلری میں ہوگا حساب
حکومت نے واضح کیا ہے کہ 25 ستمبر کو ملنے والی رقم کو 'ایڈوانس پیمنٹ' (پیشگی ادائیگی) مانا جائے گا۔ ستمبر کا مہینہ ختم ہونے کے بعد جب تنخواہ کا حتمی تعین (فائنل اسیسمنٹ) ہوگا، تو اگر کوئی فرق یا ایڈجسٹمنٹ سامنے آتی ہے، تو اسے بغیر کسی استثنا کے اکتوبر 2026 کی سیلری سے ایڈجسٹ کر لیا جائے گا۔
پہلی بار: اس اتوار کو بھی کھلیں گے سرکاری بینک
ہڑتال کے باعث عام عوام کو لگاتار کئی دنوں تک ہونے والی پریشانی سے بچانے کے لیے وزارتِ خزانہ اور بھارتیہ ریزرو بینک (RBI) نے ایک اور تاریخی قدم اٹھایا ہے۔ اس اتوار، 27 ستمبر 2026 کو ملک کے تمام سرکاری شعبے کے بینک (پبلک سیکٹر بینکس) اور علاقائی دیہی بینک (ریجنل رورل بینکس) عام دنوں کی طرح کھلے رہیں گے۔ آر بی آئی نے بینکوں کی تمام شاخوں، کرنسی چیسٹ اور اے ٹی ایم سے منسلک برانچوں کو اتوار کے روز معمول کے مطابق چالو رکھنے کی خصوصی منظوری دے دی ہے تاکہ لوگ ہڑتال سے پہلے نقدی (کیش) اور اپنے ضروری کام نپٹا سکیں۔
کیوں ہو رہی ہے ہڑتال؟
تقریباً 90 فیصد بینک ملازمین کی نمائندگی کرنے والی تنظیم 'یونائیٹڈ فورم آف بینک یونینز' (UFBU) نے بنیادی طور پر '5-ڈے بینکنگ' (ہفتے میں 5 دن کام) کو نافذ کرنے کے مطالبے کو لے کر اس 3 روزہ ہڑتال کا اعلان کیا ہے۔ اگر حکومت اور یونینز کے درمیان بات چیت کامیاب نہیں ہوتی ہے، تو 28 سے 30 ستمبر کے درمیان ملک بھر کی بینک شاخوں میں کام کاج ٹھپ رہ سکتا ہے۔ تاہم، اس دوران یو پی آئی (UPI) اور نیٹ بینکنگ جیسی ڈیجیٹل خدمات جاری رہیں گی۔