بچوں کی آن لائن سیکیورٹی پر حکومت سخت، آئی ٹی رولز میں کی گئی بڑی تبدیلیاں
NCPCR نے بچوں کے جنسی استحصال سے منسلک اشتہارات کے حوالے سے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کو نوٹس جاری کیا ہے۔
Published : July 23, 2026 at 11:24 AM IST
نئی دہلی: حکومت ہند نے ملک میں بچوں کی ڈیجیٹل سیکیورٹی کو لے کر سوشل میڈیا کمپنیوں کے خلاف ایک بڑا اور سخت قدم اٹھایا ہے۔ نیشنل کمیشن فار پروٹیکشن آف چائلڈ رائٹس (این سی پی سی آر) - بچوں کے حقوق کے لیے ملک کا سب سے بڑا ادارہ ہے، اس نے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کو قانونی نوٹس جاری کیا ہے۔ یہ کارروائی ان پلیٹ فارمز پر دکھائے جانے والے بچوں کے جنسی استحصال کے مواد (سی ایس اے ایم) سے منسلک ادا شدہ اشتہارات (پیڈ ایڈز)کی شکایات کے بعد کی گئی ہے۔
الیکٹرانکس اور آئی ٹی کے وزیر مملکت جتن پرساد نے لوک سبھا میں ایک تحریری جواب کے ذریعے پارلیمنٹ کو اس پیشرفت سے باضابطہ طور پر آگاہ کیا۔
انسٹاگرام (میٹا) کے خلاف پہلے ہی ایکشن لیا جا چکا ہے
سرکاری اعداد و شمار کے مطابق، آئی ٹی کی وزارت نے اس ماہ کے شروع میں انسٹاگرام کی پیرنٹ کمپنی 'میٹا' کو بھی ایسا ہی سخت نوٹس جاری کیا تھا۔ انسٹاگرام پر پیڈ اشتہارات کے ذریعے بچوں کے استحصال سے منسلک مواد کی تشہیر کے حوالے سے سنگین رپورٹس سامنے آئی تھیں۔ اس معاملے کو انتہائی سنجیدگی سے لیتے ہوئے حکومت نے متعلقہ کمپنیوں سے فوری طور پر جامع رپورٹ طلب کی ہے۔
غیر قانونی مواد کو تین گھنٹے کے اندر ہٹانا ضروری
آئی ٹی کے نئے اور ترمیم شدہ قوانین کے تحت سوشل میڈیا کمپنیوں کی ذمہ داریوں میں نمایاں اضافہ ہوا ہے۔ حکومت نے واضح کیا ہے کہ اگر کوئی عدالت یا سرکاری ایجنسی غیر قانونی یا قابل اعتراض مواد کو ہٹانے کا حکم دیتی ہے تو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کو صرف تین گھنٹے کے اندر اسے اپنے نیٹ ورکس سے مکمل طور پر ہٹانا ہوگا۔
خلاف ورزیوں پر براہ راست فوجداری مقدمات درج کیے جائیں گے
مرکزی وزیر نے سوشل میڈیا کمپنیوں کو واضح انتباہ جاری کیا ہے کہ قواعد کی تعمیل میں ناکامی کے نتیجے میں ان کی قانونی استثنیٰ کو منسوخ کر دیا جائے گا۔ اس سے قبل، انفارمیشن ٹیکنالوجی (آئی ٹی) ایکٹ کے سیکشن 79 کے تحت، کمپنیوں کو اپنے پلیٹ فارمز پر صارفین کے ذریعے پوسٹ کیے گئے قابل اعتراض مواد کے لیے براہ راست ذمہ دار نہیں ٹھہرایا جاتا تھا۔ تاہم، اب یہ استثنیٰ قواعد کی خلاف ورزی پر واپس لے لیا جائے گا، اور کمپنیوں کے خلاف براہ راست فوجداری کارروائی شروع کی جائے گی۔
کمپنیوں کے لیے ' آٹومیٹک ٹولز' لگانا لازمی قرار
نئے قوانین کے تحت، تمام بڑے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کو جدید تکنیکی اقدامات اور آٹومیٹک ٹولز کو اپنے سسٹمز میں لگانا ہوگا۔ یہ ٹولز پلیٹ فارم پر اپ لوڈ ہوتے ہی ریپ، بچوں کے ساتھ بدسلوکی، یا فحاشی سے متعلق کسی بھی ویڈیو یا تصاویر کا خود بخود پتہ لگانے اور فوری طور پر بلاک کرنے کے لیے بنائے گئے ہیں۔
آئی ٹی ایکٹ کی دفعات کے تحت سخت سزائیں
مرکزی وزیر مملکت جتن پرساد نے کہا کہ اس قانون میں ڈیجیٹل دائرے میں جرائم کرنے والوں کے لیے سخت دفعات شامل ہیں:
دفعہ 66C اور 66D: پہچان کی چوری اور آن لائن فراڈ کے لیے سزائیں
دفعہ 66E: کسی فرد کی رازداری کی خلاف ورزی کے خلاف کارروائی
دفعہ 67، 67A، اور 67B: بچوں کے جنسی استحصال سے متعلق فحش مواد یا مواد کو آن لائن شائع یا شیئر کرنے پر سخت قید
اس کے علاوہ، قانون کی دفعہ 78 اور 80 پولیس کو ایسے معاملات میں فوری تحقیقات کرنے اور مجرموں کو گرفتار کرنے کا مکمل اختیار دیتی ہے۔
یہ بھی پڑھیں: