مرکزی حکومت کے ملازمین کو اپنا پنشن پلان منتخب کرنے کا ملے گااختیار!
حکومت 8ویں پےکمیشن میں پنشن کےانتخاب کی آزادی اور وی آر ایس قوانین میں بڑےاصلاحات پر اگلے دو ماہ میں کوئی فیصلہ لے سکتی ہے۔
Published : May 30, 2026 at 2:14 PM IST
حیدرآباد: 8ویں پے کمیشن کی جائزہ میٹنگوں کے درمیان مرکزی حکومت کے ملازمین کے لیے اہم راحت کی خبریں سامنے آرہی ہیں۔ ذرائع سے پتہ چلتا ہے کہ مرکزی حکومت کے ملازمین اور پنشنرز کے لیے پنشن کے ڈھانچے میں تاریخی تبدیلی پر سنجیدگی سے غور کیا جا رہا ہے۔ یہ نئی تجویز ملازمین کو اپنی ضروریات اور ترجیحات کی بنیاد پر اپنی پسند کا پنشن پلان منتخب کرنے کی آزادی دے سکتی ہے۔
ملازمین تنظیموں اور قومی یونینوں کے نمائندوں کا کہنا ہے کہ اگر ملاقاتوں کے آئندہ دور مثبت رہے تو حکومت اگلے دو سے چار ماہ میں پالیسی فریم ورک تیار کر سکتی ہے۔ تاہم مرکزی حکومت نے ابھی تک اس معاملے پر کوئی باضابطہ نوٹیفکیشن جاری نہیں کیا ہے۔
اس نئے آپشن کی ضرورت کیوں تھی؟
موجودہ نظام کے تحت، مرکزی حکومت کے زیادہ تر ملازمین جو یکم جنوری 2004 کے بعد سرکاری ملازمت میں شامل ہوئے، لازمی طور پر نیشنل پنشن سسٹم (این پی ایس) کے تحت آتے ہیں۔ این پی ایس ایک معاون ماڈل ہے جو پوری طرح سے مارکیٹ کے خطرے اور منافع پر منحصر ہے۔ اس کے برعکس، اولڈ پنشن سکیم (او پی ایس) ملازمین کو ان کی آخری تنخواہ کی بنیاد پر ایک مقررہ اور محفوظ ماہانہ پنشن کی ضمانت دیتی ہے۔ یونیفائیڈ پنشن سکیم (یو پی ایس)، جو حال ہی میں حکومت کی طرف سے متعارف کرائی گئی ہے، ان دونوں نظاموں کے درمیان درمیانی بنیاد فراہم کرتی ہے۔
اب ملازمین کی تنظیمیں بڑھ چڑھ کر مطالبہ کر رہی ہیں کہ ملازمین پر کسی ایک نظام کو زبردستی مسلط کرنے کی بجائے انہیں ان کی مالی صورتحال اور مستقبل کی ترجیحات کی بنیاد پر کوئی منصوبہ منتخب کرنے کا موقع دیا جائے۔ اس تبدیلی کا بنیادی مقصد ملازمین میں ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد مالی تحفظ کے بارے میں اعتماد پیدا کرنا اور غیر یقینی صورتحال کو ختم کرنا ہے۔
این پی ایس اور یو پی ایس کے درمیان اہم فرق کیا ہیں؟
ملازمین کے لیے ان دو اسکیموں کے درمیان فرق کو سمجھنا ضروری ہے:
گارنٹیڈ پنشن: این پی ایس کے تحت، پنشن مکمل طور پر مارکیٹ ریٹرن پر منحصر ہے، بغیر کسی مقررہ رقم کے۔ اس کے برعکس یو پی ایس کے تحت، کم از کم 25 سال کی سروس کے بعد آخری بنیادی تنخواہ کا 50 فیصد ضمانت شدہ پنشن ادا کی جاتی ہے۔
سرکاری شراکت: دونوں اسکیموں میں ملازم کی شراکت 10 فیصد پر یکساں رہتی ہے لیکن این پی ایس میں حکومت کی شراکت 14 فیصد ہے، جبکہ یو پی ایس میں اسے بڑھا کر 18.5فیصد کر دیا گیا ہے۔
اضافی سیکورٹی: یو پی ایس کے تحت، ملازم کی موت کے بعد خاندان کو 60 فیصد فیملی پنشن اور ڈیئرنس ریلیف (ڈی آر) فوائد ملتے ہیں، جو این پی ایس میں براہ راست دستیاب نہیں ہیں۔
رضاکارانہ ریٹائرمنٹ (وی آر ایس) قوانین میں اصلاحات کا مطالبہ
پنشن کے اختیارات کے علاوہ، ملازم یونین بھی اس بار وی آر ایس قوانین کو آسان بنانے پر زور دے رہی ہیں۔ کمیشن کے سامنے ایک تجویز پیش کی گئی ہے کہ اگر کوئی ملازم طویل سروس کے بعد وی آر ایس لیتا ہے، تو اسے ریٹائرمنٹ کے اگلے دن سے بغیر کسی رکاوٹ کے یقینی پنشن کے فوائد ملنا شروع کردیئے جائیں۔ این پی ایس جیسے نظام کے تحت، قبل از وقت ریٹائرمنٹ کے لیے فنڈز کی تقسیم کی شرائط کافی پیچیدہ ہو جاتی ہیں، جس سے ملازمین کو مالی مشکلات کا خوف لاحق ہو جاتا ہے۔ یونینوں کا کہنا ہے کہ جن ملازمین نے طویل عرصے تک ملک کی خدمت کی ہے انہیں وی آر ایس لینے پر کسی ذہنی یا مالی دباؤ کا سامنا نہیں کرنا چاہیے۔
تنخواہ سے زیادہ 'ریٹائرمنٹ سیکیورٹی' پر توجہ دیں
8ویں پے کمیشن کی میٹنگوں کا طریقہ اب تک پچھلے پے کمیشنوں سے کافی مختلف دکھائی دیتا ہے۔ اگرچہ پہلے توجہ صرف فٹمنٹ فیکٹر، بنیادی تنخواہ میں اضافے اور الاؤنسز پر تھی، اس بار بحث ریٹائرمنٹ کے بعد کی سیکیورٹی کی طرف منتقل ہوگئی ہے۔ آل انڈیا این پی ایس ایمپلائز فیڈریشن (اے آئی این پی ایس ای ایف) سمیت کئی بڑی تنظیموں نے کمیشن پر واضح کیا ہے کہ ملازمین کے بڑھاپے کو بازار کے اتار چڑھاؤ کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑا جا سکتا۔