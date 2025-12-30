18 کا سگریٹ ملے گا 72 روپے میں! نئے قانون سے قیمتیں چار گنا بڑھ سکتی ہیں
سنٹرل ایکسائز ڈیوٹی سے متعلق نظرثانی شدہ قوانین کے نفاذ کے بعد ملک بھر میں سگریٹ اور تمباکو کی مصنوعات کی قیمتیں بڑھ سکتی ہیں۔
Published : December 30, 2025 at 3:16 PM IST
نئی دہلی: سینٹرل ایکسائز (ترمیمی) بل، 2025، حال ہی میں پارلیمنٹ میں منظور کیا گیا تھا. اس سے سگریٹ اور تمباکو کی دیگر مصنوعات پر ڈیوٹی میں نمایاں اضافہ کی راہ ہموار ہو جائے گی۔ اس لیے بل کی منظوری سے بھارت میں سگریٹ کی قیمتوں میں نمایاں اضافہ ہو سکتا ہے۔
بل میں سگریٹ، سگار، ہکا تمباکو اور چبانے والے تمباکو پر ایکسائز ڈیوٹی کی شرح میں اضافے کی تجویز دی گئی ہے جس سے تمباکو نوشی کرنے والوں پر ٹیکس کے بوجھ میں نمایاں اضافہ ہوگا۔
منی کنٹرول کی ایک رپورٹ کے مطابق، نئے قانون کے نافذ ہونے کے بعد، سگریٹ پر ایکسائز ڈیوٹی موجودہ 200- 735 روپے فی 1,000 اسٹک سے بڑھ کر 2,700- 11,000 روپے فی 1,000 اسٹک ہو جائے گی( لمبائی اور گریڈ کے لحاظ سے)۔ اسی طرح چبانے والے تمباکو پر ڈیوٹی 25 فیصد سے بڑھ کر 100 فیصد ہو جائے گی اور ہُکّا تمباکو پر ایکسائز ڈیوٹی 25 فیصد سے بڑھ کر 40 فیصد ہو جائے گی۔ تمباکو نوشی کے مرکب میں سب سے زیادہ اضافہ دیکھا جائے گا، جس میں ایکسائز ڈیوٹی 60فیصد سے بڑھ کر 300فیصد ہو جائے گی۔
رپورٹس کے مطابق سگریٹ کی قیمت جو اس وقت لگ بھگ 18 روپے میں دستیاب ہے، ایکسائز ڈیوٹی کی نئی شرحوں کے نفاذ کے بعد بڑھ کر 72 روپے تک پہنچ سکتی ہے۔
پچھلی حکومت کے تخمینے کے مطابق، ہندوستان پہلے ہی خطے میں تمباکو پر سب سے زیادہ ٹیکس لگاتا ہے، لیکن سگریٹ آمدنی کے لحاظ سے کافی سستا ہے۔ ایکسائز ڈیوٹی میں اضافہ ٹیکسوں کو صحت عامہ کے آلے کے طور پر استعمال کرنے کی ایک نئی کوشش کا اشارہ دیتا ہے۔ اس اقدام سے ریونیو پر بھی اثر پڑے گا، کیونکہ حجم میں کمی کے باوجود تمباکو بالواسطہ ٹیکس کی وصولی میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔
نظرثانی شدہ ایکسائز ڈیوٹی حکومتی نوٹیفکیشن کے بعد نافذ العمل ہو گی، جس کے بعد مینوفیکچررز پرائس ایڈجسٹمنٹ کرنے کی توقع رکھتے ہیں۔ اس لیے حجم اور ٹیکس کی وصولی پر اثرات آنے والے مہینوں میں نظر آئیں گے۔
