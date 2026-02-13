افراط زر کی پیمائش کا پیمانہ بدل گیا، حکومت اب آپ کے کھانے پینے کی بجائے تعلیم اور صحت پر زیادہ خرچ کرے گی
نئی CPI سیریز جدید اخراجات کی عکاسی کرے گی، غربت کے تخمینے زیادہ درست ہوں گے اور مستحکم اقتصادی پالیسیاں بنانے میں مدد ملے گی۔
Published : February 13, 2026 at 11:10 AM IST
نئی دہلی: ہندوستان کے چیف اکنامک ایڈوائزر (سی ای اے) وی اننتھا ناگیشورن نے کہا ہے کہ نیا کنزیومر پرائس انڈیکس (سی پی آئی) سیریز، جو 2024 کو بیس سال کے طور پر جاری کیا گیا ہے، ملک کی معیشت کے لیے ایک بڑی بہتری ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ یہ نیا نظام نہ صرف غربت کے تخمینے کو زیادہ درست بنائے گا بلکہ حکومتی پالیسیوں کو بہتر بنانے میں بھی مددگار ثابت ہوگا۔
نئی سی پی آئی سیریز کے اہم نکات
بدلتے ہوئے اخراجات کے پیٹرن
ناگیشورن کے مطابق، ہندوستانیوں کے اخراجات کے انداز بدل گئے ہیں۔ پہلے لوگ اپنی آمدنی کا بڑا حصہ خوراک پر خرچ کرتے تھے لیکن اب وہ صحت، تعلیم، موبائل کنیکٹیویٹی اور سفر پر زیادہ خرچ کر رہے ہیں۔ یہ تبدیلی بتاتی ہے کہ ملک میں لوگوں کی آمدنی میں اضافہ ہوا ہے اور پیداواری صلاحیت میں بہتری آئی ہے۔
خوراک کا کم کیا گیا وزن
نئی سیریز میں 'کھانے اور مشروبات' کا وزن 45.86 فیصد سے کم کر کے 36.75 فیصد کر دیا گیا ہے۔ خوراک کی قیمتوں میں اکثر اتار چڑھاؤ ہوتا رہتا ہے۔ اس وزن کو کم کرنے سے افراط زر کے اعداد و شمار کو مزید استحکام ملے گا۔
غربت کا درست تخمینہ
چونکہ غربت کا تخمینہ کھپت اور مہنگائی کے اعداد و شمار پر مبنی ہے، اس لیے نئی سیریز سے یہ تعین کرنا آسان ہو جائے گا کہ واقعی کتنے لوگ غربت کی لکیر سے باہر آئے ہیں۔
بہتر مانیٹری اور مالیاتی پالیسی
CEA نے واضح کیا کہ افراط زر کے درست اعداد و شمار سے ریزرو بینک آف انڈیا (RBI) کے لیے شرح سود کے فیصلے کرنا آسان ہو جائے گا۔ اس سے پالیسی سازوں کو خوراک کی فراہمی کے مسائل پر توجہ دینے کی بجائے حقیقی مارکیٹ کی طلب پر توجہ دینے میں مدد ملے گی۔
بجٹ کا استحکام: مہنگائی کی ایک مستحکم شرح سرکاری اخراجات پر بوجھ کا زیادہ درست اندازہ لگانے کی اجازت دے گی، جیسے کہ سرکاری ملازمین کے لیے مہنگائی الاؤنس (DA) اور افراط زر کے حساب سے بانڈز۔ یہ بجٹ کی تیاری کو آسان اور زیادہ قابل اعتماد بنائے گا۔
اس بار کیا بدلا ہے؟
وزارت شماریات اور پروگرام کے نفاذ (MoSPI) کی جانب سے جاری کردہ اس نئے انڈیکس میں اشیاء کی تعداد 299 سے بڑھا کر 358 کردی گئی ہے۔ خدمات کی تعداد 40 سے بڑھا کر 50 کردی گئی ہے۔ مزید برآں، پہلی بار دیہی مکانات کے کرایے کو شامل کیا گیا ہے، جو دیہی مہنگائی کی بہتر تصویر فراہم کرتا ہے۔
اس نئی سیریز کے تحت جنوری 2026 کے لیے ملک کی خوردہ افراط زر کی شرح 2.75 فیصد ریکارڈ کی گئی۔ حکومت ہر پانچ سال بعد CPI کا بنیادی سال تبدیل کرنے کا ارادہ رکھتی ہے تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ یہ جدید اخراجات کے مطابق رہے۔