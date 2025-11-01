ETV Bharat / business

کیا کینرا بینک کا انضمام ہو جائے گا؟ افواہوں پر بینک نے دیا جواب

بھارتی حکومت نے ابھی تک پبلک سیکٹر کینرا بینک کے انضمام سے متعلق کوئی معلومات شیئر نہیں کی ہیں۔

Canara Bank statement on PSU bank mergers reports second quarter results Urdu News
ا کینرا بینک کا انضمام ہو جائے گا؟ بینک نے جواب دیا (ETV Bharat)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : November 1, 2025 at 3:29 PM IST

بنگلورو: وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت والی حکومت بینکوں کے انضمام کے اگلے مرحلے پر کام کر رہی ہے۔ اطلاعات کے مطابق، حکومت مالی سال 2027 تک پبلک سیکٹر کے کچھ بڑے بینکوں کو ضم کر سکتی ہے۔ ایسی بات ہے کہ کینرا بینک کو بھی اس اگلے مرحلے میں شامل کیا جا سکتا ہے۔

کینرا بینک نے ان مباحثوں کا جواب دیا ہے۔ PSU بینکوں کے انضمام کے بارے میں ایک پریس کانفرنس میں، بنگلور کے ہیڈکوارٹر والے بینک نے کہا کہ اسے اس سلسلے میں حکومت سے کوئی اطلاع نہیں ملی ہے۔

مزید برآں، پبلک سیکٹر بینک نے یہ بھی اعلان کیا کہ وہ موجودہ مالی سال میں بانڈز کے ذریعے 9,500₹ کروڑ کی پوری منظور شدہ رقم اکٹھا کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، اس رقم کے ایک حصے کے ساتھ مالی سال 2026 کی تیسری سہ ماہی میں اکٹھا کیا جائے گا۔

کینرا بینک کا خالص منافع 4,774₹ کروڑ

کینرا بینک نے حال ہی میں اپنی دوسری سہ ماہی کے نتائج کا اعلان کیا ہے۔ پبلک سیکٹر بینک نے مالی سال 2026 کی دوسری سہ ماہی کے لیے خالص منافع میں 19 فیصد اضافہ رپورٹ کیا، جس سے اس کا اسٹاک 15 سال کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا۔ دوسری سہ ماہی کے لیے کینرا بینک کا خالص منافع 4,774₹ کروڑ رہا، جو ایک سال پہلے کی اسی مدت میں 4,014₹ کروڑ تھا۔

کینرا بینک کے اثاثوں کے معیار میں بہتری

کینرا بینک کے اثاثہ جات کا معیار بھی زیر جائزہ سہ ماہی میں خالص NPAs (نان پرفارمنگ اثاثوں) میں کمی کے ساتھ بہتر ہوا۔ تاہم، 30 ستمبر کو ختم ہونے والی سہ ماہی میں بینک کی خالص سود کی آمدنی، یا NPA، 2% کم ہو کر 9,141.19₹ کروڑ ہو گئی۔ مزید برآں، مجموعی NPA کا تناسب دوسری سہ ماہی میں 3.73% سے کم ہو کر 2.35% ہو گیا، جو پچھلے مالی سال کی اسی سہ ماہی میں 3.73% تھا اور منافع میں اضافہ ہوا۔ جولائی تا ستمبر کی مدت میں 12.37% جو کہ ایک سال پہلے کی اسی سہ ماہی میں 11.56% تھی۔

بینک کے CRAR میں کمی

بینک کا سرمائے سے خطرے کے وزن والے اثاثوں کا تناسب (CRAR) 16.57% سے کم ہو کر 16.20% ہو گیا۔ اعداد و شمار پر تبصرہ کرتے ہوئے، کینرا بینک کے ایم ڈی اور سی ای او کے ستیہ نارائن راجو نے کہا کہ بینک کے پاس اس رفتار سے اپنے کاروبار کو بڑھانے کے لیے کافی سرمایہ ہے اور موجودہ مالی سال کے دوران اضافی سرمائے کی ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ سی آر اے آر تیسری سہ ماہی میں بڑھے گا کیونکہ بینک نے اپنی دو ذیلی کمپنیوں - کینارا روبیکو میوچل فنڈ اور کینرا ایچ ایس بی سی لائف انشورنس کو منیٹائز کیا ہے۔

کینرا بینک کے حصص میں اضافہ

اس کے دوسری سہ ماہی کے نتائج کے اعلان کے بعد، کینرا بینک کے حصص 4.26% بڑھ کر 134.25₹ فی حصص ہو گئے۔ آخر میں، وہ 3.30% زیادہ 132.89₹ پر بند ہوئے۔ پچھلے مہینے کے دوران، کینرا بینک کے حصص میں 12.93₹، یا 10.45% کا اضافہ ہوا ہے۔ یکم اکتوبر 2025 کو فی حصص کی قیمت 123.76 روپے تھی، جب کہ 1 نومبر 2025 کو فی حصص کی قیمت 136 روپے سے تجاوز کر گئی۔

