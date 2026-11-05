کابینہ نے 14,500 کروڑ روپے کی توانائی ذخیرہ کرنے کی اسکیم کی منظوری دے دی: یہ کس طرح چوبیس گھنٹے بجلی کی فراہمی کو یقینی بنائے گی؟
وائبلٹی گیپ فنڈنگ کی معاونت ملک میں توانائی ذخیرہ کرنے کے بڑے پیمانے پر بنیادی ڈھانچے کی تنصیب میں تیزی لانے میں مدد دے گی۔
Published : November 5, 2026 at 11:33 AM IST
نئی دہلی: مرکزی حکومت نے بدھ کے روز ملک میں توانائی ذخیرہ کرنے اور اہم معدنیات کی پروسیسنگ کے لیے ایک مضبوط ایکو سسٹم قائم کرنے کی خاطر دو بڑے منصوبوں کی منظوری دی۔ مرکزی کابینہ کے اجلاس کے دوران 92 گیگا واٹ آور صلاحیت کے 'گرڈ اسکیل انرجی اسٹوریج سسٹمز' کی ترقی کے لیے 14,500 کروڑ روپے کی 'وائبلٹی گیپ فنڈنگاسکیم کی منظوری دی گئی۔ وزیر اعظم نریندر مودی کی زیرِ قیادت کابینہ نے لیتھیم اور نکل جیسی اہم معدنیات کی پروسیسنگ کو فروغ دینے کے لیے 2,814 کروڑ روپے کی لاگت سے 'کیپیکس سپورٹ اسکیم کی بھی منظوری دی۔
مرکزی کابینہ نے مالی سال 2026-27 سے مالی سال 2030-31 تک کی مدت کے لیے وی جی ایف اسکیم کی منظوری دی ہے۔ اس کا مقصد محض بجلی ذخیرہ کرنے کی صلاحیت میں اضافہ کرنا ہی نہیں، بلکہ لیتھیم اور نکل جیسی ضروری معدنیات کے لیے مقامی سطح پر پروسیسنگ کی صلاحیتیں تیار کرنا بھی ہے۔ اس اقدام سے الیکٹرک وہیکل بیٹری مینوفیکچرنگ اور قابلِ تجدید توانائی کے شعبوں کو تقویت ملنے کی توقع ہے۔
Do you feel India should depend on other countries for processing the critical minerals that power our future? I certainly don’t! Lithium, nickel, cobalt…these are essential for EVs, batteries, electronics and defence. Yet, we remain heavily dependent on imports of refined materials. To address this, the Cabinet has approved a scheme to change this. Key highlights: New critical mineral processing plants. Capital subsidy to boost investment. Greater domestic value addition. Stronger supply chains. The principle is clear...India must have capabilities to build technologies of the future! https://t.co/deencvjivt— Narendra Modi (@narendramodi) November 4, 2026
یہ وی جی ایف اسکیم تین اقسام کی ٹیکنالوجیز کو فروغ دے گی:
بیٹری انرجی اسٹوریج سسٹمزکے ذریعے 30 گیگا واٹ آور
پمپڈ اسٹوریج پروجیکٹس کے ذریعے 60 گیگا واٹ آور
ابھرتی ہوئی اسٹوریج ٹیکنالوجیز کے ذریعے 2 گیگا واٹ آور
اس اسکیم میں بیٹری اسٹوریج سسٹمز کے لیے 40 فیصد 'ڈومیسٹک کنٹینٹ ریکوائرمنٹ یعنی مقامی اجزاء کے استعمال کی شرط شامل ہے، جس کا مقصد مقامی پیداوار کو بڑھانے کے لیے ملک میں تیار کردہ پرزوں کے استعمال پر زور دینا ہے۔
ایک سرکاری بیان میں کہا گیا ہے کہ، یہ اسکیم بھارت کے پاور سیکٹر کے بنیادی ڈھانچے کو مضبوط بنانے، قابلِ تجدید توانائی کو بڑے پیمانے پر شامل کرنے میں سہولت فراہم کرنے، اور بجلی کی قابلِ اعتماد، سستی اور چوبیس گھنٹے فراہمی کو یقینی بنانے کی جانب ایک اہم قدم ہے۔ اس سے بیٹری انرجی اسٹوریج سسٹمز کی مقامی مینوفیکچرنگ کو فروغ ملے گا، درآمدات پر انحصار کم ہوگا اور ملک کی طویل مدتی توانائی کی حفاظت میں اضافہ ہوگا۔"
یہ اسکیم شمسی اور ہوا کی توانائی کے ذرائع سے پیدا ہونے والی اضافی بجلی کے ذخیرہ کو یقینی بنائے گی۔ ذخیرہ شدہ بجلی کو گرمیوں کے موسم میں یا قابل تجدید توانائی کی پیداوار میں کمی کے دوران استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس سے بجلی کی 24x7 دستیابی کو یقینی بنانے میں مدد ملے گی۔
اس اسکیم سے 60 گیگا واٹ ہائیڈرو پمپڈ سٹوریج پلانٹ کی صلاحیت، 30 گیگاواٹ بیٹری انرجی سٹوریج سسٹم بی ای ایس ایس کی صلاحیت اور 2 گیگا واٹ صلاحیت متبادل توانائی ذخیرہ کرنے والی ٹیکنالوجیز کے ذریعے تیار کرنے میں مدد ملے گی، جس کا کل تخمینہ 97,600 کروڑ روپے ہے۔
وی جی ایف تعاون ملک میں بڑے پیمانے پر توانائی ذخیرہ کرنے کے بنیادی ڈھانچے کی تعیناتی کو تیز کرنے میں مدد کرے گا۔
توانائی ذخیرہ کرنے کی صلاحیت کی تقسیم ٹیرف پر مبنی مسابقتی بولی کے عمل کے ذریعے کی جائے گی۔ پبلک اور پرائیویٹ سیکٹر کی پاور ڈسٹری بیوشن کمپنیاں بیٹری انرجی سٹوریج سسٹم اور ہائیڈرو پمپڈ سٹوریج پروجیکٹس کے لیے وائبلٹی گیپ فنڈنگ سپورٹ کے لیے اہل ہوں گی۔ توانائی ذخیرہ کرنے کی دیگر ٹیکنالوجیز پر مبنی منصوبوں کو پبلک اور پرائیویٹ سیکٹر دونوں اداروں کے ذریعے لاگو کیا جائے گا۔
اس اسکیم کا مقصد مانگ کے لحاظ سے مالی مدد فراہم کرکے اور درآمدی اجزاء پر انحصار کو کم کرکے ہندوستان کے گھریلو توانائی ذخیرہ کرنے والے مینوفیکچرنگ ماحولیاتی نظام کو مضبوط کرنا ہے۔ ’آتم نیر بھر بھارت‘ کی طرف اس ایک حصے کے طور پر، بی ای ایس ایس پروجیکٹوں کو 40% کی کم از کم گھریلو مواد کی ضرورت ڈی سی آر کو پورا کرنے کی ضرورت ہوگی۔ توقع ہے کہ اس اقدام سے گھریلو مینوفیکچرنگ کو فروغ ملے گا، ہندوستانی صنعت کے لیے نئے مواقع پیدا ہوں گے اور بیٹری مینوفیکچرنگ کے لیے موجودہ حکومتی مراعات کی تکمیل ہوگی۔