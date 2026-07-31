کابینہ نے 5,070 کروڑ روپے کی پردھان منتری سوریہ سروور یوجنا کو منظوری دی
حکومت نے کہا کہ یہ پروجیکٹ آبی ذخائر اور صنعتی تالابوں کا بہتر استعمال کریں گے
Published : July 31, 2026 at 8:55 PM IST
نئی دہلی: حکومت نے جمعہ کو 5,070 کروڑ روپے کی لاگت کے ساتھ پردھان منتری سوریہ سروور یوجنا کو منظوری دی، جس کے تحت آبی ذخائر پر نصب شمسی توانائی کے پروجیکٹوں کو توانائی ذخیرہ کرنے کے نظام کے ساتھ تیار کیا جائے گا۔ اس اسکیم کو وزیر اعظم نریندر مودی کی زیر صدارت مرکزی کابینہ کی میٹنگ میں منظوری دی گئی۔
بیان کے مطابق اس سکیم کے تحت 5,000 میگاواٹ کی صلاحیت کے تیرتے سولر پراجیکٹس تیار کیے جائیں گے جن میں کم از کم دو گھنٹے یعنی 10,000 میگاواٹ گھنٹہ توانائی ذخیرہ کرنے کی گنجائش ہوگی۔
ان منصوبوں کی منظوری مالی سال 2026-27 اور 2030-31 کے درمیان دی جائے گی جبکہ مالی امداد 2032-33 تک جاری رہے گی۔اسکیم کے تحت، اہل پروجیکٹوں کو کامیاب نفاذ پر 1 کروڑ روپئے فی میگا واٹ کی مرکزی مالی امداد ملے گی۔ مزید برآں، فزیبلٹی اسٹڈیز اور دیگر تیاری کی سرگرمیوں کے لیے فی پروجیکٹ 50 لاکھ روپئے تک کی امداد فراہم کی جائے گی۔
اس اسکیم سے تمام ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کو فائدہ پہنچے گا۔ اس سے ملک کی تیرتی شمسی توانائی کی صلاحیت 700 میگاواٹ کی موجودہ سطح سے بڑھ کر 5000 میگاواٹ ہو جائے گی۔
حکومت نے کہا کہ یہ پروجیکٹ آبی ذخائر اور صنعتی تالابوں کا بہتر استعمال کریں گے اور زمین کی کمی کو پورا کریں گے۔ توانائی ذخیرہ کرنے کے نظام کے انضمام سے پاور گرڈ کی وشوسنییتا کو بھی تقویت ملے گی۔
اس اسکیم سے سالانہ تقریباً 10 ملین ٹن کاربن ڈائی آکسائیڈ کے اخراج میں کمی کی توقع ہے اور پروجیکٹ کے پورے سلسلے میں تقریباً 16,000 سے 17,000 روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے۔
بیان کے مطابق، یہ اسکیم گھریلو مینوفیکچرنگ کو فروغ دے گی اور خود انحصار ہندوستان کے مقصد کو مضبوط کرے گی۔ یہ قابل تجدید توانائی کی صلاحیت کو بڑھانے، قومی توانائی اور آب و ہوا کے اہداف کو حاصل کرنے اور آبی وسائل کے بہتر استعمال میں بھی مدد کرے گا۔
نئے اور قابل تجدید توانائی کے وزیر پرہلاد جوشی نے ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں کہا کہ اس اسکیم سے تقریباً 28,500 کروڑ روپئے کی کل سرمایہ کاری کو راغب کرنے کی امید ہے، جو ملک کی توانائی کی حفاظت کو مضبوط کرے گی اور صاف توانائی کی منتقلی کو تیز کرے گی۔
جوشی نے کہا، "یہ اسکیم ملک کے آبی ذخائر اور دیگر آبی ذخائر میں موجود تقریباً 102 گیگا واٹ تیرتی شمسی توانائی کی صلاحیت کو استعمال