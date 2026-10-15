اسٹاک مارکیٹ میں زبردست اچھال، سینسیکس اور نفٹی آسمان چھونے لگے؛ آئی ٹی شیئرز میں تیزی
سینسیکس میں 354 پوائنٹس کی چھلانگ درج کی گئی جب کہ نفٹی 22,726 پر پہنچ گیا۔
Published : October 15, 2026 at 12:16 PM IST
ممبئی: بھارتی اسٹاک مارکیٹ میں جمعرات کو ابتدائی کاروبار کے دوران شاندار واپسی دیکھنے کو ملی۔ آئی ٹی کمپنیوں کے شیئرز میں مضبوط خریداری اور بین الاقوامی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتوں میں آنے والی گراوٹ سے بازار کو بڑا سہارا ملا۔ ابتدائی کاروبار کے دوران 30 شیئرز والا بی ایس ای سینسیکس 354 پوائنٹس اچھل کر 73,157.43 پر پہنچ گیا، جب کہ 50 شیئرز والا این ایس ای نفٹی 96.15 پوائنٹس کے اضافے کے ساتھ 22,726.05 پر کاروبار کر رہا تھا۔
بازار میں یہ تیزی بدھ کو آنے والی گراوٹ کے بعد دیکھنے کو ملی ہے، جب سینسیکس 251.89 پوائنٹس اور نفٹی 99.25 پوائنٹس گر کر بند ہوئے تھے۔
اسٹاک مارکیٹ میں تیزی کے درمیان کچھ منتخب بڑے شیئرز میں سرمایہ کاروں نے جم کر خریداری کی، جب کہ کچھ سرکاری اور بڑی کمپنیوں کے شیئرز پر دباؤ دیکھا گیا۔
تیزی والے اہم شیئرز: سینسیکس کی سرفہرست کمپنیوں میں ٹاٹا کنسلٹنسی سروسز (ٹی سی ایس)، ٹیک مہندرا، انفسس، آئی سی آئی سی آئی بینک، ایکسس بینک اور بھارتی ایئرٹیل ابتدائی کاروبار میں سب سے زیادہ منافع میں رہے۔
گراوٹ والے اہم شیئرز: دوسری طرف، بھارت الیکٹرانکس، اڈانی پورٹس، ٹرینٹ اور پاور گرڈ جیسی کمپنیوں کے شیئرز میں سستی دیکھی گئی۔
مقامی بازار میں تیزی کی اہم وجوہات عالمی بازاروں میں شدید اتار چڑھاؤ کے باوجود بھارتی اسٹاک مارکیٹ کے مضبوط بنے رہنے کے پیچھے دو اہم وجوہات ہیں:
خام تیل کی قیمتوں میں نرمی: عالمی تیل کا معیار مانے جانے والا برینٹ کروڈ 1.60 فیصد کی گراوٹ کے ساتھ 104.4 ڈالر فی بیرل پر آگیا۔ بھارت اپنی ضرورت کا زیادہ تر تیل درآمد کرتا ہے، اس لیے خام تیل کا سستا ہونا بھارتی معیشت اور کمپنیوں کے لیے راحت کا باعث ہے۔
آئی ٹی سیکٹر کی مضبوطی: مقامی آئی ٹی کمپنی ایچ سی ایل ٹیک کے بہتر سہ ماہی نتائج نے پورے آئی ٹی انڈیکس کو مضبوطی دی ہے۔ امریکی بازاروں میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس شیئرز میں آنے والی گراوٹ بھارتی آئی ٹی کمپنیوں کے لیے فائدہ مند ثابت ہو رہی ہے۔
عالمی بازاروں میں شدید گراوٹ اور ایف آئی آئی کی فروخت بھارتی بازار میں اضافے کے برعکس، دیگر ایشیائی اور امریکی بازاروں میں شدید گراوٹ درج کی گئی۔ امریکہ میں مہنگائی کی شرح اگست کے 3.4% سے بڑھ کر ستمبر میں 3.7% ہو گئی ہے۔ امید سے زیادہ مہنگائی کی وجہ سے امریکی فیڈرل ریزرو کی جانب سے شرح سود میں ایک اور اضافے کا خدشہ بڑھ گیا ہے۔
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