Budget 2026: کیا سستے گھروں کو سو فیصد ٹیکس چھوٹ ملے گی؟

رئیل اسٹیٹ سیکٹر سستی ہاؤسنگ ٹیکس چھوٹ (80-IBA)، ہوم لون پر مزید ٹیکس کٹوتیوں اور صنعت کی حیثیت کی بحالی کی امید کر رہا ہے۔

budget 2026 will 100 percent tax exemption return for affordable housing Urdu News
بجٹ 2026 (Canva علامتی تصویر)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : January 19, 2026 at 10:48 AM IST

3 Min Read
نئی دہلی: مرکزی بجٹ 2026 کی الٹی گنتی شروع ہو گئی ہے اور یکم فروری کو وزیر خزانہ نرملا سیتا رمن لوک سبھا میں بجٹ پیش کریں گی۔ ہر شعبے کی طرح رئیل اسٹیٹ انڈسٹری بھی حکومت کی جانب سے ریلیف اور مراعات کی بے تابی سے توقع کر رہی ہے۔ ٹیکس میں چھوٹ اور پالیسی اصلاحات کے مطالبات، خاص طور پر سستی رہائش کو فروغ دینے کے لیے، شدت اختیار کر گئے ہیں۔

صارفین کے جذبات کو بڑھانے پر توجہ دیں

رئیل اسٹیٹ ماہرین کا خیال ہے کہ اگر حکومت لوگوں کی ڈسپوزایبل آمدنی بڑھانے اور ان کے اخراجات کے اعتماد کو مضبوط کرنے کے لیے اقدامات کرتی ہے تو اس کا براہ راست اثر جائیداد کی طلب پر پڑے گا۔ ٹیکس میں ریلیف اور آسان فنانسنگ کے اختیارات نہ صرف گھر خریداروں کی حوصلہ افزائی کریں گے بلکہ پورے شعبے کو زندہ کر سکتے ہیں۔

ہوم لون اور ٹیکس ریلیف کا مطالبہ

انڈسٹری ممبران کا موقف ہے کہ ہوم لون کے سود پر ٹیکس چھوٹ کی حد میں اضافہ کیا جانا چاہیے۔ اس سے متوسط ​​طبقے اور پہلی بار گھر خریدنے والوں کو براہ راست فائدہ پہنچے گا۔ مزید برآں، اسٹیمپ ڈیوٹی میں رعایت اور رجسٹریشن فیس میں کمی جیسے اقدامات بھی گھروں کو سستا بنا سکتے ہیں۔

سستی رہائش پر حکومت سے توقعات

میڈیا رپورٹس کے مطابق، رئیل اسٹیٹ ڈویلپرز اور مارکیٹ لیڈرز سستی ہاؤسنگ سیگمنٹ کے لیے بہت پرجوش ہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ اگر حکومت اس طبقہ کے لیے ٹیکس مراعات کو بحال کرتی ہے تو مزید ڈویلپرز سستی رہائش کے منصوبوں میں سرمایہ کاری کریں گے۔ اس سے شہری اور نیم شہری علاقوں میں مکانات کی دستیابی میں اضافہ ہوگا۔

سیکشن 80-IBA کی بحالی کا مطالبہ

رئیل اسٹیٹ سیکٹر میں سب سے بڑا مطالبہ انکم ٹیکس ایکٹ 1961 کے سیکشن 80-IBA کو دوبارہ متعارف کرانا ہے۔ اس سیکشن کے تحت سستی ہاؤسنگ پروجیکٹس کے ڈویلپرز کو 100 فیصد ٹیکس چھوٹ حاصل ہے۔ یہ ترغیب 2021 میں ختم ہو گئی لیکن ماہرین کا کہنا ہے کہ اس نے سستے گھروں کی تعمیر میں اہم کردار ادا کیا۔

عام لوگوں کے لیے گھر کی ملکیت آسان

اناراک (Anarock) کے چیئرمین، انوج پوری کے مطابق، حکومت کے لیے سستی رہائش کو فروغ دینے کا سب سے مؤثر طریقہ سیکشن آئی بی اے ۸۰ (80-IBA) جیسی دفعات کو دوبارہ متعارف کرانا ہے، چاہے محدود مدت کے لیے ہی کیوں نہ ہو۔ اس سے ڈویلپرز کا اعتماد بڑھے گا اور عام لوگوں کے لیے گھر کی ملکیت آسان ہو جائے گی۔

