اقتصادی سروے کیا ہے؟ اسے مرکزی بجٹ سے پہلے کیوں پیش کیا جاتا ہے؟
وزیر خزانہ آج پارلیمنٹ میں اقتصادی سروے رپورٹ پیش کریں گی اور حکومت کی طرف سے خرچ کیے گئے ہر روپے کا حساب دیں گی۔
Published : January 29, 2026 at 11:51 AM IST
حیدرآباد: ہر سال پارلیمنٹ میں بجٹ پیش کرنے سے پہلے اکنامک سروے رپورٹ پیش کی جاتی ہے۔ اسے وزیر خزانہ نے خود پیش کیا ہے۔ وزیر خزانہ نرملا سیتا رمن اتوار یکم فروری کو سال 2026-27 کا بجٹ پیش کریں گی۔ اس سے پہلے 29 جنوری کو وزیر خزانہ اقتصادی سروے رپورٹ پیش کریں گے۔ آئیے سمجھتے ہیں کہ یہ اقتصادی سروے کیا ہے اور بجٹ سے پہلے کیوں پیش کیا جاتا ہے۔
اقتصادی سروے کیا ہے؟
اکنامک سروے ملک کی معاشی صورتحال کا ایک رپورٹ کارڈ ہے، جس میں حکومت کی آمدنی، اخراجات اور گزشتہ سال کی معاشی پیش رفت کی تفصیل ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ملک کی معیشت کس سمت جا رہی ہے اور حکومت کو درپیش چیلنجز۔
اس کا مطلب یہ ہے کہ سروے رپورٹ نہ صرف معاشی ڈیٹا فراہم کرتی ہے بلکہ مستقبل کے چیلنجوں پر بھی بات کرتی ہے۔ ملک کی پہلی اقتصادی سروے رپورٹ 1950-51 میں پیش کی گئی تھی، اور اسے بجٹ کے ساتھ پیش کیا گیا تھا۔ تاہم 1964 سے اسے بجٹ سے الگ کر دیا گیا ہے۔
اقتصادی سروے بجٹ سے تین دن پہلے آرہا ہے:
اقتصادی سروے کی رپورٹ عام طور پر مرکزی بجٹ سے ایک دن پہلے پیش کی جاتی ہے۔ یہ ملک کی اقتصادی ترقی (جی ڈی پی نمو)، افراط زر، زراعت، اور صنعتی پیداوار کے اعداد و شمار فراہم کرتا ہے۔ تاہم، وزیر خزانہ نرملا سیتا رمن تین دن پہلے ایوان میں اقتصادی سروے 2026 پیش کر رہی ہیں۔
اقتصادی سروے رپورٹ کون تیار کرتا ہے؟
اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ سروے رپورٹ کون تیار کرتا ہے؟
اسے وزارت خزانہ کے اقتصادی امور کے محکمے نے چیف اکنامک ایڈوائزر کی رہنمائی میں تیار کیا ہے۔
اقتصادی سروے کا بجٹ پر کیا اثر پڑتا ہے؟ اقتصادی سروے دو حصوں میں پیش کیا گیا ہے۔ پہلا حصہ موجودہ صورتحال کو پیش کرتا ہے جبکہ دوسرے حصے میں مختلف شعبوں کا ڈیٹا فراہم کیا گیا ہے۔ یہ رپورٹ ہمیں یہ سمجھنے میں مدد کرتی ہے کہ مرکزی بجٹ میں وسائل کو کس طرح متحرک اور مختص کیا جا سکتا ہے۔
مزید پڑھیں: بجٹ سیشن 2026: بھارت نے پچھلے گیارہ سالوں میں ہر شعبے میں اپنی بنیادوں کو مضبوط کیا، صدر مرمو
رپورٹ تمام شعبوں میں ہونے والی تبدیلیوں کا تجزیہ کرتی ہے، جس سے قانون سازوں اور شہریوں کو محصولات کی وصولی کے تخمینوں، اخراجات کی ترجیحات اور قرض لینے کے منصوبوں کے پیچھے اصولوں کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے، جو بجٹ کے فیصلوں پر براہ راست اثر انداز ہوتے ہیں۔