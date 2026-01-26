بجٹ 2026: متوسط طبقے کی توقعات میں اضافہ، لیکن کیا حکومت ٹیکس میں خاطر خواہ ریلیف دے سکے گی؟
متوسط طبقہ اخراجات کو کم کرنے، ٹیکسوں کے بوجھ کو کم کرنے اور بچت میں مدد کرنے کے طریقے تلاش کر رہا ہے۔
Published : January 26, 2026 at 12:22 PM IST
نئی دہلی (سوروبھ شکلا): یکم فروری کو وزیر خزانہ نرملا سیتا رمن کے ذریعہ پیش کیے جانے والے یونین بجٹ کو لے کر ملک بھر میں توقعات بڑھ رہی ہیں۔ جیسے جیسے بجٹ کی تاریخ قریب آرہی ہے، لاکھوں متوسط طبقے کے خاندان اور تنخواہ دار ٹیکس دہندگان اس پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں، کیونکہ وہ ٹیکسوں، مہنگائی، اور امدادی اقدامات کے امکانات کے بارے میں تشویش میں اضافہ کرتے ہیں۔ یہ خدشات ایسے وقت میں سامنے آئے ہیں جب ہندوستانی معیشت کو بے شمار چیلنجز کا سامنا ہے، جن میں تیز اتار چڑھاؤ اور بیرونی دباؤ شامل ہیں۔
روپیہ حال ہی میں امریکی ڈالر کے مقابلے میں 92 کی ریکارڈ نچلی سطح پر پہنچ گیا ہے، جب کہ بھاری امریکی ٹیرف کے اثرات کی وجہ سے عالمی تجارت تناؤ کا شکار ہے۔
اس مشکل ماحول میں تمام تر توجہ حکومت کے اگلے اقدام پر مرکوز ہے کہ آیا اس سے ٹیکس کا بوجھ کم ہوگا یا مہنگائی میں مزید اضافہ ہوگا۔ بجٹ سے پہلے، متوسط طبقہ کئی ایسے اقدامات کی امید کر رہا ہے جو بڑھتے ہوئے اخراجات سے ریلیف فراہم کر سکیں، ٹیکس کے دباؤ کو کم کر سکیں، اور جاری معاشی غیر یقینی صورتحال کے درمیان اپنی بچتوں کو دوبارہ بنانے میں مدد کر سکتے ہیں۔
ٹیکس ریلیف کی توقعات
ای ٹی وی بھارت سے بات کرتے ہوئے، نوئیڈا میں سروس سیکٹر کے ایک پیشہ ور مادھور رائے نے کہا کہ انہیں امید ہے کہ آئندہ بجٹ میں ٹیکس کا بوجھ مزید کم ہو جائے گا۔ 32 سالہ نوجوان نے وضاحت کی کہ ذاتی اور خاندانی ذمہ داریاں مسلسل بڑھ رہی ہیں، جبکہ تنخواہ میں اضافے کی رفتار برقرار نہیں رہی۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے اخراجات ہر سال بڑھ رہے ہیں لیکن آمدنی میں اضافہ محدود ہے۔
انہوں نے کہا کہ اگر وزیر خزانہ ٹیکس میں کچھ اضافی ریلیف فراہم کر سکتیں ہیں تو اس سے نہ صرف ہمارے روزمرہ کے اخراجات کے لیے مزید رقم بچ جائے گی بلکہ ہمیں مستقبل کے لیے بچت کرنے کا موقع بھی ملے گا۔ ٹیکس ریلیف کے اسی طرح کے مطالبے کی بازگشت کرتے ہوئے، آئی ٹی پروفیشنل سوپنل سریواستو نے کہا کہ حکومت نے پچھلے سال نئے ٹیکس نظام کے تحت اہم فوائد کا اعلان کیا تھا، پرانے ٹیکس نظام پر بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔
پرانا ٹیکس نظام بچت کی حوصلہ افزائی کرتا ہے اور مالی تحفظ کا احساس فراہم کرتا ہے۔ بینک ڈپازٹ کی شرح سود میں کمی کے ساتھ، ہم میں سے بہت سے لوگ طویل مدتی مالی استحکام کے بارے میں فکر مند ہیں۔
انہوں نے کہا کہ حکومت کو پرانے ٹیکس ڈھانچے کے تحت بچتوں کو مضبوط بنانے کے اقدامات پر بھی غور کرنا چاہیے۔
دریں اثنا، مرکزی حکومت کے ملازم آدتیہ شکلا نے ریٹائرمنٹ کے بعد کی سیکورٹی کے بارے میں تشویش کا اظہار کیا اور پرانی پنشن اسکیم کی طرح پنشن سسٹم کا مطالبہ کیا۔ "ہم آج ٹیکس ادا کرنے کو تیار ہیں، لیکن عمر بڑھنے اور مستقبل کے طبی اور زندگی کے اخراجات کے بارے میں غیر یقینی صورتحال کے ساتھ، ریٹائرمنٹ کے بارے میں بہت زیادہ تشویش ہے۔"
انہوں نے کہا کہ حکومت کو ملازمین کی مستقبل کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ایک نظام بنانا چاہیے اور پرانے پنشن سسٹم جیسی اسکیم پر غور کرنا چاہیے۔
اگرچہ عوام کے مطالبات قابل فہم ہیں، لیکن بڑا سوال یہ ہے کہ کیا حکومت کے پاس ان کو پورا کرنے کے لیے فنڈز ہیں اور وہ اصل میں کس سمت لے سوچ رہی ہے۔ ہم نے مزید جاننے کے لیے ماہرین سے بات کی۔ ماہرین کے خیالات کچھ اس طرح ہیں۔
عالمی تجارتی دباؤ سے مالی گنجائش محدود ہوتی ہے
ای وائی انڈیا کے نیشنل ٹیکس لیڈر سمیر گپتا کے مطابق، آنے والے یونین بجٹ کو ابھرتے ہوئے ٹیکنالوجی کے شعبوں کے لیے پالیسی سپورٹ بڑھا کر نجی سرمایہ کاری کو فروغ دینے پر توجہ مرکوز کرنی چاہیے۔
طویل مدتی نجی سرمایہ کاری کو فروغ دینے کے لیے، حکومت موجودہ پی ایل آئی اسکیم کو نئے دور کے شعبوں جیسے مصنوعی ذہانت، خلائی اور روبوٹکس تک پھیلانے پر غور کر سکتی ہے۔ مزید برآں، اے آئی، جین اے آئی، روبوٹکس، اور خلائی ٹیکنالوجی جیسے شعبوں میں مستقبل کے بنیادی ڈھانچے پر عوامی اخراجات میں اضافہ نجی سرمائے کے لیے ایک طاقتور کیٹلسٹ کے طور پر کام کر سکتا ہے۔
انہوں نے کہا کہ ان ابھرتی ہوئی صنعتوں کے لیے ہدفی مراعات جدت کو فروغ دینے اور ملکی اور غیر ملکی سرمایہ کاروں کو راغب کرنے کے لیے ضروری ہوں گی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ کاروبار بھی ٹیکس کی یقین دہانی اور ایک آسان تعمیل کے عمل کے لیے واضح وابستگی چاہتے ہیں۔
ٹیکس اصلاحات کے بارے میں، سمیر گپتا نے کہا کہ بجٹ 2026 زیادہ پیشن گوئی پیدا کرکے اور رگڑ کو کم کرکے کاروبار کرنے میں آسانی کو مزید بہتر کرنے کا ایک موقع فراہم کرتا ہے۔ بالواسطہ ٹیکسوں کے معاملے میں، کسٹم تنازعات کے حل کی ایک وقتی اسکیم، پیشگی فیصلوں کی درستگی میں اضافہ، اور کسٹم ٹیرف کے ڈھانچے کو آسان بنانے جیسے اقدامات سے قانونی چارہ جوئی اور تعمیل کے بوجھ کو نمایاں طور پر کم کیا جا سکتا ہے۔
براہ راست ٹیکس کے نقطہ نظر سے، اہم توقعات نئے انکم ٹیکس ایکٹ کا ہموار نفاذ، ٹی ڈی ایس کی شرحوں کو درست کرنا، پیداوار کے لیے مراعات، ملازمتوں کی تخلیق، اور بین الاقوامی ٹیکس کے بارے میں وضاحت ہے۔
انہوں نے کہا، "منتقلی کی قیمتوں کے تعین پر یقین فراہم کرنا، ٹیکس کے چھوٹے جرائم کو مجرمانہ قرار دینا، اور ورچوئل ڈیجیٹل اثاثوں پر ٹیکس لگانے میں واضح طور پر اعتماد پیدا کرنے، تعمیل کو بہتر بنانے اور ہندوستان کی سرمایہ کاری کے ماحول کو مضبوط بنانے میں بہت مدد ملے گی۔"
انکم ٹیکس پر ماہرین کی رائے
ای ٹی وی بھارت سے بات کرتے ہوئے، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ یوگیندر کپور نے کہا کہ مرکزی بجٹ 2026 میں حکومت کی توجہ ہمارے جی ڈی پی کے چاروں نمو کے انجنوں پر مرکوز ہونی چاہیے: سرکاری اخراجات، کھپت، نجی سرمایہ کاری، اور خالص غیر ملکی زرمبادلہ کی کمائی۔
مندرجہ بالا اہداف کو حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ زیادہ سے زیادہ رقم لوگوں اور صنعتوں تک پہنچے۔
حکومت تنخواہ دار ملازمین کے لیے معیاری کٹوتی کو ایک لاکھ روپے تک بڑھا سکتی ہے اور نئے ٹیکس نظام کے تحت ہاؤسنگ لون پر سود کی کٹوتیوں کی اجازت دے سکتی ہے۔ خود قبضہ شدہ مکانات کے لیے سود کی حد دو لاکھ روپے سے بڑھا کر 3 لاکھ روپے کی جائے گی، جو گزشتہ 10 سالوں سے یکساں ہے۔
یہ کاروبار کرنے کی لاگت کو بھی کم کر سکتا ہے اور کاروبار کے لیے ضرورت سے زیادہ ریگولیٹری تعمیل کو ختم کر کے، خاص طور پر ایم ایس ایم ایز، سرمایہ کاری کو فروغ دینے اور کم سے کم تعداد میں ملازمین کو ملازمت دینے والے ایم ایس ایم ایز اور کارپوریٹس کو ٹیکس میں چھوٹ فراہم کر کے مزید ملازمتیں پیدا کر سکتا ہے۔ مختصراً، انہوں نے کہا کہ حکومت کو اقتصادی ترقی کو تیز کرنے کے لیے نئے اور اختراعی طریقے اپنانے چاہئیں۔
پاپولسٹ اقدامات کے لیے ایک محتاط انداز
چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ڈی کے مشرا نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا کہ حالیہ برسوں میں حکومت کی جانب سے پہلے ہی فراہم کی گئی اہم ریلیف کو دیکھتے ہوئے اس سال کے بجٹ میں ٹیکس میں کسی بڑی راحت کا امکان بہت کم ہے۔
انہوں نے کہا کہ ٹیکس کے محاذ پر پہلے ہی بہت کچھ کیا جا چکا ہے، اور ابھی چند ماہ قبل حکومت نے جی ایس ٹی کے حوالے سے بھی کئی اقدامات کیے تھے۔ ان اقدامات سے لوگوں کو زیادہ قابل استعمال آمدنی حاصل کرنے میں مدد ملی ہے۔
ڈی کے مشرا نے یہ بھی کہا کہ موجودہ عالمی اور گھریلو اقتصادی صورتحال کو دیکھتے ہوئے حکومت محتاط رویہ اپنا سکتی ہے۔ یہ سال بڑے پاپولسٹ اعلانات کرنے کے بجائے انتظار کرنے اور دیکھنے کا وقت ہے۔
انہوں نے کہا کہ بیرونی دباؤ جیسا کہ ٹرمپ کا ٹیرف ماحول اب بھی عالمی تجارتی جذبات کو متاثر کر رہا ہے اور روپے کی قدر مسلسل گر رہی ہے، اس لیے مالیاتی گنجائش محدود ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان عوامل کی وجہ سے اس بار ضرورت سے زیادہ پاپولسٹ بجٹ کی گنجائش نہیں ہے۔
یہ بھی پڑھیں: