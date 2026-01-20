بجٹ 2026: لاکھوں ٹیکس دہندگان کو ملے گی راحت، سیکشن 80 سی کی چھوٹ کی حد ساڑھے تین لاکھ روپے تک بڑھ سکتی ہے
بجٹ 2026 میں سیکشن 80C کی حد 1.50 لاکھ روپے سے بڑھا کر 3.50 لاکھ روپے تک متوقع ہے۔۔ کیا یہ راحت ملے گی؟
حیدرآباد: مرکزی بجٹ 2026 سے پہلے، ملک بھر کے لاکھوں ٹیکس دہندگان حکومت کے سیکشن 80 سی کے تحت ٹیکس استثنیٰ کی حد کو بڑھانے کے فیصلے پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں، جو ایک دیرینہ مطالبہ ہے۔ فی الحال، انکم ٹیکس ایکٹ کا سیکشن 80 سی صرف زیادہ سے زیادہ ڈیڑھ لاکھ تک کی سرمایہ کاری کے لیے ٹیکس چھوٹ کی اجازت دیتا ہے۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ مہنگائی اور عام آدمی کے اخراجات میں نمایاں اضافے کے باوجود یہ حد گزشتہ دس سالوں سے برقرار ہے۔
حد میں 2014 سے کوئی تبدیل نہیں ہوئی
موجودہ نظام کے تحت، سیکشن 80C کے فوائد صرف ان ٹیکس دہندگان کو دستیاب ہیں جو پرانے ٹیکس نظام کا انتخاب کرتے ہیں۔ اس میں سرمایہ کاری اور اخراجات شامل ہیں جیسے کہ پبلک پراویڈنٹ فنڈ (پی پی ایف)، اکوٹی لنکڈ سیونگ اسکیم (ای ایل ایس ایس)، لائف انشورنس پریمیم، نیشنل سیونگ سرٹیفکیٹس (این ایس سی)، پوسٹ آفس کی مختلف بچت اسکیمیں، اور بچوں کی ٹیوشن فیس۔ تاہم، ٹیکس دہندگان کا کہنا ہے کہ 80C کی حد 2014 سے بدستور برقرار ہے، حالانکہ تعلیم، ہیلتھ انشورنس، ریٹائرمنٹ پلاننگ، اور لائف انشورنس جیسے اخراجات میں نمایاں اضافہ ہوا ہے۔
حد بڑھانے سے سرمایہ کاری کو فروغ ملے گا
ماہرین کا خیال ہے کہ اگر حکومت بجٹ 2026 میں سیکشن 80C کی حد کو تین لاکھ روپے یا ساڑھے تین لاکھ روپے تک بڑھاتی ہے تو اس سے نہ صرف ٹیکس دہندگان کو اضافی ٹیکس ریلیف ملے گا بلکہ ملک میں طویل مدتی بچت اور سرمایہ کاری کو بھی تقویت ملے گی۔ سرمایہ کاری میں اضافہ افراد کے ریٹائرمنٹ فنڈز کو مضبوط کرے گا اور انشورنس کوریج کو وسعت دے گا، جو موجودہ دور میں انتہائی اہم ہو گیا ہے۔
انڈسٹری ایسوسی ایشنز کا مطالبہ
صنعتی انجمنوں نے بھی حکومت پر زور دیا ہے کہ وہ اس سمت میں اقدامات کرے۔ امریکن چیمبر آف کامرس ان انڈیا (AMCHAM) نے تجویز دی ہے کہ لائف انشورنس پریمیم پر ٹیکس کی چھوٹ کو کم از کم ڈھائی لاکھ روپے تک بڑھایا جائے۔ تنظیموں کا کہنا ہے کہ اس سے انشورنس کی حوصلہ افزائی ہوگی اور سماجی تحفظ کا دائرہ وسیع ہوگا۔
نیا ٹیکس نظام بمقابلہ پرانا ٹیکس نظام
گزشتہ چند سالوں میں، حکومت نے نئے ٹیکس نظام کو مزید پرکشش بنانے کے لیے سلیب کی شرحوں میں تبدیلیاں کی ہیں، لیکن پرانے ٹیکس نظام کا انتخاب کرنے والے سرمایہ کار خود کو نظر انداز کر رہے ہیں۔ ان کی سب سے بڑی شکایت یہ ہے کہ سرمایہ کاری پر مبنی ٹیکس چھوٹ کی حد میں وقت کے ساتھ اضافہ نہیں کیا گیا۔
سب کی نظریں یکم فروری 2026 پر
مہنگائی کے دباؤ اور ٹیکس بچانے کے محدود اختیارات کے درمیان، متوسط طبقہ طویل عرصے سے ریلیف کی امید کر رہا ہے۔ اب سب کی نظریں یکم فروری 2026 پر ہیں، جب وزیر خزانہ نرملا سیتا رمن مرکزی بجٹ پیش کریں گی۔ اگر حکومت سیکشن 80 سی کی حد میں اضافہ کرنے کا فیصلہ کرتی ہے تو یہ نہ صرف متوسط طبقے کے لیے ایک بڑی ریلیف ہوگی بلکہ اس سے ملک کی بچت اور سرمایہ کاری کے کلچر کو بھی تقویت ملے گی۔
