بجٹ 2026: انفراسٹرکچر اور دفاع کے شعبوں کو زیادہ فائدہ ملنے کا امکان
اقتصادی ماہرین اور ابتدائی رپورٹس کے مطابق حکومت آئندہ بجٹ میں دفاع اور انفراسٹرکچر پر خاصی توجہ دے گی۔
Published : January 22, 2026 at 5:16 PM IST
نئی دہلی: آئندہ مرکزی بجٹ 2026 مالیاتی نظم و ضبط کو برقرار رکھتے ہوئے اسٹریٹجک اور کیپیٹل اخراجات (کیپیکس) سے چلنے والے شعبوں پر توجہ مرکوز کرے گا۔ سرمایہ کاری پلیٹ فارم سمال کیس کی رپورٹ کے مطابق دفاعی شعبے کو اس بجٹ سے سب سے زیادہ فائدہ ملنے کی امید ہے۔
دفاعی شعبے کی قیادت
رپورٹ کے مطابق، سروے میں تقریباً 40 فیصد سرمایہ کاری کے منتظمین نے دفاعی شعبے کو زیادہ بجٹ مختص کرنے کا ایک بڑا دعویدار قرار دیا۔ یہ آتم نربھر بھارت اقدام کے تحت سودیشی کرن (ملک میں بنی اشیاء کو فروغ)، فوجی جدید کاری، دفاعی برآمدات کی بڑھتی ہوئی صلاحیت، اور حکومت کی مسلسل حمایت سے منسوب تھے۔ دفاعی شعبے کو طویل المدتی تزویراتی اہمیت کا شعبہ سمجھا جاتا ہے۔
انفراسٹرکچر پر اعتماد برقرار ہے
تقریباً 29 فیصد جواب دہندگان نے انفراسٹرکچر کو دوسرے سب سے زیادہ مستفید ہونے والے شعبے کے طور پر شناخت کیا۔ سڑکوں، ریلوے، شہری ترقی، اور لاجسٹکس میں حکومت کے سرمائے کے اخراجات سے طویل مدت میں اقتصادی ترقی کو فروغ دینے کی امید ہے۔
مینوفیکچرنگ اور پی ایل آئی اثر
مینوفیکچرنگ سیکٹر کو تقریباً 18 فیصد سپورٹ حاصل ہوا ہے۔ سرمایہ کاروں کا خیال ہے کہ اس شعبے کو پی ایل آئی (پروڈکشن لنکڈ انسینٹیو) اسکیموں کی وجہ سے پالیسی سپورٹ ملتی رہے گی، جس سے ملکی پیداوار اور روزگار میں اضافہ ہوگا۔
ایکویٹی مارکیٹ پر مثبت آؤٹ لک
رپورٹ کے مطابق، سرمایہ کاری کے منتظمین ہندوستان کے درمیانی مدت کے ایکویٹی آؤٹ لک کے بارے میں پر امید ہیں۔ 82 فیصد سے زیادہ کی توقع ہے کہ مالی سال 2027 تک نفٹی 25,000 سے 50 ہزار کی سطح سے اوپر بند ہو سکتا ہے۔ دریں اثنا، 43 فیصد اس کے 25,000 سے 27,500 کے درمیان رہنے کی توقع رکھتے ہیں۔
افراط زر اور مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ
افراط زر کے حوالے سے توقعات مستحکم رہیں۔ 85 فیصد سے زائد سرمایہ کاروں کا خیال ہے کہ مالی سال 2027 میں افراط زر 4 سے 5 فیصد پر یا اس سے نیچے رہ سکتا ہے۔ تاہم، تقریباً 80 فیصد مینیجرز بجٹ کے ارد گرد قلیل مدتی مارکیٹ کے اتار چڑھاؤ کی توقع کرتے ہیں، جسے وہ عارضی سمجھتے ہیں۔
ٹیکس پالیسی میں محدود تبدیلیاں متوقع
رپورٹ کے مطابق ٹیکس نظام میں بڑی تبدیلیوں کے امکانات کم ہیں۔ کارپوریٹ ٹیکس میں کٹوتیوں کی گنجائش محدود ہے، جبکہ تنخواہ دار طبقے کے لیے ٹارگٹ ریلیف یا آسانیاں ممکن سمجھا جاتا ہے۔ مجموعی طور پر، بجٹ 2026 متوازن نمو کی تصویر پیش کرے گا، جس میں دفاع اور انفراسٹرکچر، محدود ٹیکس ریلیف، اور مالیاتی نظم و ضبط جیسے سرمایہ کاری والے شعبوں پر زور دیا گیا ہے۔
