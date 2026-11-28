بی ایس این ایل کی شاندار پیشکش: اب 2,449 روپے کے سالانہ ریچارج پر حاصل کریں 380 دنوں کی ویلیڈیٹی اور مفت انشورنس کور
بی ایس این ایل کا 2,449 روپے والا سالانہ پلان 380 دنوں کی ویلڈٹی، روزانہ 2GB ڈیٹا، لامحدود کالنگ اور 1 لاکھ روپےکا مفت انشورنس
Published : November 28, 2026 at 3:17 PM IST
حیدرآباد: سرکاری ٹیلی کام کمپنی 'بھارت سنچار نگم لمیٹڈ' نے اپنے پری پیڈ صارفین کے لیے ایک خصوصی تہواری پیشکش متعارف کرائی ہے۔ کمپنی اپنے مقبول 2,449 روپے والے سالانہ ریچارج پلان (ایس ٹی وی 2449) پر، بغیر کسی اضافی لاگت کے، 15 دن کی اضافی ویلیڈیٹی (مدت) فراہم کر رہی ہے۔ اس محدود مدت کی پیشکش کے تحت، صارفین کو کل 380 دنوں کی سروس ملے گی۔ تاہم صارفین 30 نومبر 2026 تک اس خصوصی پیشکش سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔
15 دن کی اضافی ویلیڈیٹی کے ساتھ یومیہ لاگت صرف 6.44 روپے
عام طور پر، بی ایس این ایل کا 2,449 روپے والا پلان 365 دنوں کی ویلیڈیٹی فراہم کرتا ہے۔لیکن جو صارفین یکم نومبر سے 30 نومبر 2026 کے درمیان ریچارج کروائیں گے، انہیں 15 دن اضافی ملیں گے۔ کل 380 دنوں کی ویلیڈیٹی کے ساتھ، اس پلان کی یومیہ لاگت تقریباً 6.44 روپے بنتی ہے، جو اسے مارکیٹ کے سب سے سستے سالانہ پلانز میں سے ایک ہے۔ یہ پیشکش ملک کے بڑے ٹیلی کام سرکلز میں دستیاب ہے، جن میں آندھرا پردیش اور تلنگانہ بھی شامل ہیں۔
روزانہ 2 جی بی ڈیٹا اور لامحدود کالنگ
اس پلان کے اہم فوائد میں 380 دنوں کی پوری مدت کے دوران کسی بھی نیٹ ورک پر لامحدود لوکل اور ایس ٹی ڈی وائس کالز شامل ہیں۔ اس کے علاوہ، اس میں روزانہ 2 جی بی ہائی اسپیڈ ڈیٹا اور 100 مفت ایس ایم ایس کی سہولت بھی دی گئی ہے۔ جب روزانہ کا 2 جی بی ڈیٹا ختم ہو جاتا ہے، تو انٹرنیٹ کی رفتار کم ہو کر 40 کے بی پی ایس رہ جاتی ہے، جو اگلے دن دوبارہ بحال ہو جاتی ہے۔
1 لاکھ روپے کا مفت حادثاتی انشورنس اور سائبر سیکیورٹی
ٹیلی کام خدمات کے علاوہ، بی ایس این ایل نے اس پلان میں مفت انشورنس کوریج بھی شامل کی ہے۔ 'دی اورینٹل انشورنس کمپنی لمیٹڈ' کے اشتراک سے، جو اہل صارفین 2,449 روپے والا ریچارج پلان منتخب کرتے ہیں، انہیں 1 لاکھ روپے کا ذاتی حادثاتی موت کا انشورنس اور 10,000 روپے تک کا سائبر فراڈ سے تحفظ (سائبر سیکیورٹی کور) بالکل مفت فراہم کیا جاتا ہے۔ اس سہولت کے لیے صارفین کو کوئی اضافی پریمیم ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کامیاب ریچارج کے 24 گھنٹوں کے اندر، پالیسی کے فعال ہونے اور نامزد شخص (نومینی) کی رجسٹریشن سے متعلق تفصیلات ایس ایم ایس کے ذریعے بھیج دی جاتی ہیں۔
آپ اس پیشکش سے کیسے اور کب تک فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟
نجی ٹیلی کام کمپنیوں کے مہنگے سالانہ پلانز کے مقابلے میں، کا یہ اقدام ان صارفین کو نمایاں ریلیف فراہم کرتا ہے جو کم خرچ (بجٹ کے موافق) آپشن کی تلاش میں ہیں۔ دلچسپی رکھنے والے صارفین 30 نومبر 2026 تک سیلف کیئر ایپ، سرکاری ویب سائٹ، یا کسی بھی مجاز ایپ کے ذریعے ریچارج کر کے اس پیشکش سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ 30 نومبر کے بعد کیے جانے والے ریچارجز کی صورت میں یہ پلان اپنی اصل 365 دنوں کی میعاد (ویلیڈیٹی) پر واپس آ جائے گا۔