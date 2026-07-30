کیا ایتھنول کے لیے ٹوٹے ہوئے چاول کے استعمال نے مہنگائی کو بڑھایا؟ حکومت نے پارلیمنٹ میں یہ بڑا بیان دیا
ایتھنول کی پیداوار کے لیے فاضل ٹوٹے ہوئے چاول کے استعمال سے غذائی افراط زر میں اضافہ نہیں ہوا۔
Published : July 30, 2026 at 3:52 PM IST
نئی دہلی: مرکزی حکومت نے پارلیمنٹ میں واضح کیا ہے کہ ایتھنول کی پیداوار کے لیے فاضل ٹوٹے ہوئے چاول کے استعمال سے خوراک کی افراط زر پر کوئی اثر نہیں پڑ رہا ہے۔ لوک سبھا میں ایک سوال کے تحریری جواب میں، خوراک کے وزیر مملکت نیموبین جینتی بھائی بامبھانیا نے کہا کہ ایتھنول کی پیداوار کے لیے چاول کی رقم صرف ملک میں مناسب بفر اسٹاک کو برقرار رکھنے اور نیشنل فوڈ سیکیورٹی ایکٹ (این ایف ایس اے) اور دیگر فلاحی اسکیموں کی ضروریات کو پورا کرنے کے بعد کی جاتی ہے۔
صرف اضافی اناج استعمال کیا جاتا ہے
حکومت نے واضح کیا ہے کہ فوڈ کارپوریشن آف انڈیا (ایف سی آئی) کے مرکزی پول سے صرف اضافی چاول جو کہ خوراک کی حفاظت کی ضروریات سے زیادہ ہیں اوپن مارکیٹ سیل اسکیم (او ایم ایس ایس) کے تحت فروخت کیے جاتے ہیں۔ یہ اضافی اناج ہے جو بعد میں ایتھنول کی پیداوار کے لیے فیڈ اسٹاک کے طور پر مختص کیا جاتا ہے۔
مکئی کی ریکارڈ پیداوار سے اضافہ
ایتھنول کی پیداوار میں مکئی کی شمولیت نے کسانوں کو ایک یقینی مارکیٹ اور بہتر قیمتیں فراہم کی ہیں۔ سال 2025-26 کے تیسرے پیشگی تخمینوں کے مطابق ملک میں مکئی کی پیداوار 55 ملین ٹن تک پہنچنے کا امکان ہے۔ یہ مقدار ایتھنول کی پیداوار، پولٹری فارمنگ اور جانوروں کی خوراک کے ساتھ ساتھ دیگر گھریلو ضروریات کو پورا کرنے کے لیے مکمل طور پر کافی ہے۔ مزید برآں، پولٹری انڈسٹری فیڈ کی دستیابی کو برقرار رکھنے کے لیے دیگر گھریلو متبادلات جیسے چاول کی بھوسی، ٹوٹے ہوئے چاول، موتی جوار (باجرہ) اور گندم کی بھوسی کو اپنا رہی ہے۔
اعداد و شمار میں ایتھنول پروگرام کی کامیابی
حکومتی اعداد و شمار کے مطابق، 2024-25 ایتھنول کی فراہمی کے سال کے دوران تقریباً 13.1 ملین ٹن مکئی ایتھنول کی پیداوار کے لیے استعمال کی گئی تھی، جب کہ ایف سی آئی کے پاس تقریباً 3.18 ملین ٹن چاول تھا۔ ہندوستان میں ایتھنول کی پیداوار بنیادی طور پر چاول، مکئی اور گنے پر منحصر ہے، حالیہ برسوں میں مکئی کا حصہ گنے سے زیادہ ہے۔
ملک کے لیے اہم اقتصادی اور ماحولیاتی فوائد
ایتھنول بلینڈڈ پیٹرول (ای بی پی) پروگرام ہندوستان کی توانائی کی حفاظت اور ماحولیاتی پالیسی کے ایک مضبوط ستون کے طور پر ابھرا ہے۔ 2014-15 کی مدت سے مئی 2026 تک، ملک نے اس پروگرام کے ذریعے کئی بڑے فوائد حاصل کیے ہیں:
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غیر ملکی زرمبادلہ کی بچت: ہندوستان نے 310 لاکھ میٹرک ٹن درآمد شدہ خام تیل کو ایتھنول کے ساتھ بدل کر 1.90 لاکھ کروڑ سے زیادہ کا غیر ملکی کرنسی کی بچت کی ہے۔
کسانوں کی آمدنی میں اضافہ: اس پالیسی نے ملک کے کسانوں کے لیے نئی منڈیاں کھول دی ہیں، جس کے نتیجے میں ₹1.6 لاکھ کروڑ سے زیادہ کی اضافی آمدنی میں اضافہ ہوا ہے۔
کاربن کے اخراج میں کمی: ماحولیاتی محاذ پر، اس پروگرام نے کاربن کے اخراج میں 93 ملین میٹرک ٹن کامیابی سے کمی کی ہے۔
حکومت کے مطابق یہ پروگرام نہ صرف خام تیل پر ہندوستان کا انحصار کم کر رہا ہے بلکہ دیہی معیشت کو مضبوط بنانے کے ساتھ ساتھ ماحول کو صاف کرنے میں بھی اہم کردار ادا کر رہا ہے۔