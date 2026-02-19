ایپسٹین فائلز کا اثر: بل گیٹس 'انڈیا اے آئی امپیکٹ سمٹ' کا حصہ نہیں ہوں گے، گیٹس فاؤنڈیشن نے آخری لمحات میں کیا فیصلہ
ایپسٹین فائلز تنازعہ کے سبب بل گیٹس انڈیا AI سمٹ میں شرکت نہیں کریں گے۔ ان کی جگہ فاؤنڈیشن کے انکور وورا خطاب کریں گے۔
نئی دہلی: ٹیک دیو اور مائیکروسافٹ کے شریک بانی بل گیٹس نے نئی دہلی میں 'انڈیا اے آئی امپیکٹ سمٹ 2026' میں اپنا کلیدی خطاب منسوخ کر دیا ہے۔ سربراہی اجلاس کے سب سے بڑے پرکشش مقامات میں سے ایک ہونے کے باوجود، آخری لمحات کے اس فیصلے نے عالمی سطح پر کئی سوالات کو جنم دیا ہے۔
گیٹس فاؤنڈیشن کا بیان صبح 8:22 پر کیا گیا جاری
جمعرات کو ٹھیک 8:22 بجے، گیٹس فاؤنڈیشن نے اپنے آفیشل ایکس (سابقہ ٹویٹر) ہینڈل پر ایک پوسٹ شیئر کرکے اس خبر کی تصدیق کی۔ فاؤنڈیشن نے کہا، "محتاط غور و فکر کے بعد اور اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کہ سمٹ کی بنیادی ترجیحات پر توجہ مرکوز رہے، گیٹس اپنا خطاب نہیں دیں گے۔" فاؤنڈیشن نے مزید واضح کیا کہ انکور وورا (صدر، افریقہ اور انڈیا آفس) اب سربراہی اجلاس میں ان کی نمائندگی کریں گے۔
بل گیٹس تنازعات کے درمیان
اگرچہ سرکاری بیان میں "سربراہی کی ترجیحات" کا حوالہ دیا گیا، ماہرین کا خیال ہے کہ اس کے پیچھے اصل وجہ جیفری ایپسٹین تنازعہ کے ارد گرد نئی کشیدگی ہے۔ حال ہی میں ریلیز ہونے والی ’ایپسٹین فائلز‘ اور ان میں گیٹس کے نام کے ذکر نے ٹیک ٹائیکون کی مشکلات میں اضافہ کر دیا ہے۔
سزا یافتہ جنسی مجرم جیفری ایپسٹین
جیفری ایپسٹین ایک سزا یافتہ جنسی مجرم تھا جس کے نیٹ ورک میں دنیا بھر کے بہت سے بااثر لوگ شامل تھے۔ نئی عدالتی دستاویزات اور تحقیقاتی رپورٹس کے سامنے آنے سے گیٹس کے ماضی کے روابط کے بارے میں نئے سوالات اٹھ گئے ہیں۔ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ گیٹس نے سربراہی اجلاس میں کسی بھی ممکنہ شرمندگی یا مخالفت سے بچنے کے لیے اس ہائی پروفائل ایونٹ سے خود کو دور کرنے کا انتخاب کیا۔
ہندوستان سے برقرار ہے وابستگی
اگرچہ گیٹس ذاتی طور پر موجود نہیں ہوں گے، گیٹس فاؤنڈیشن نے ہندوستان کے صحت اور ترقی کے اہداف کے لیے اپنی مکمل وابستگی پر زور دیا ہے۔ کانفرنس میں، جو اس وقت بھارت منڈپم میں جاری ہے، سبھی کی نظریں اہم شخصیات پر ہوں گی جس میں وزیر اعظم نریندر مودی، اوپن اے آئی کے سیم آلٹمین اور مکیش امبانی شامل ہیں۔