مرکزی ملازمین کی جیبوں میں بڑی آئے گی رقم، جولائی کے ڈی اے میں 3 فیصد اضافے کا راستہ صاف
مہنگائی الاؤنس کے ساتھ ساتھ ملازمین کی توجہ 8ویں پے کمیشن پر بھی ہے۔
Published : September 3, 2026 at 4:05 PM IST
نئی دہلی: مہنگائی الاؤنس (ڈی اے) میں اضافے کے سلسلے میں موجودگی تیز ہوگئی ہے، جو 10 ملین سے زیادہ مرکزی حکومت کے ملازمین اور پنشنروں کے لیے جولائی 2026 سے لاگو کیا جائے گا۔ محنت اور روزگار کی وزارت کے تحت لیبر بیورو نے جون کے لیے صنعتی کارکنوں کے لیے حتمی آل انڈیا کنزیومر پرائس انڈیکس کے اعداد و شمار جاری کیے ہیں۔ ان اعداد و شمار نے واضح کر دیا ہے کہ ڈی اے میں 3 فیصد اضافے کے حسابات کام کر رہے ہیں۔ تاہم ملازمین کو سرکاری اعلان کے لیے تھوڑا انتظار کرنا پڑے گا۔
کابینہ کی حتمی منظوری ابھی باقی
یہ نوٹ کرنا ضروری ہے کہ یہ 3 فیصد اضافہ ابھی حتمی نہیں ہے۔ یہ محض حکومتی اعداد و شمار اور فارمولوں پر مبنی ایک درست حساب کتاب ہے۔ مرکزی حکومت یا مرکزی کابینہ نے ابھی تک اس تجویز کو منظوری نہیں دی ہے۔ ذرائع کے مطابق وزارت خزانہ جلد ہی کیبنٹ نوٹ تیار کرے گی جس کے بعد وزیراعظم کی زیر صدارت ہونے والے کابینہ کے اجلاس میں اسے حتمی شکل دی جائے گی۔ عام طور پر، حکومت جولائی سائیکل کے ڈی اے کا اعلان اکتوبر کے آخری ہفتے یا نومبر کے شروع میں، دیوالی کے آس پاس کرتی ہے۔
پورے بقایا جات ادا کیے جائیں گے
تہواروں کے موسم میں اگر حکومت سرکاری طور پر اس کا اعلان کرتی ہے تب بھی ملازمین کو کوئی مالی نقصان نہیں ہوگا۔ یہ حکومتی فیصلہ یکم جولائی 2026 سے نافذ العمل ہوگا۔ اس کا سیدھا مطلب ہے کہ جولائی سے اعلان کے مہینے تک کے تمام بقایا جات ملازمین اور پنشنرز کو نومبر کی تنخواہ کے ساتھ یکمشت بقایا جات کے طور پر منتقل کر دیے جائیں گے۔ اس فیصلے کے بعد ملازمین کا کل مہنگائی الاؤنس 60 فیصد سے بڑھ کر 63 فیصد ہو جائے گا۔
آٹھویں پے کمیشن کی میٹنگیں بھی جاری
مہنگائی الاؤنس کے ساتھ ساتھ ملازمین کی توجہ 8ویں پے کمیشن پر بھی ہے۔ جسٹس رنجنا پرکاش دیسائی کی سربراہی میں کمیشن تیزی سے کام کر رہا ہے۔ جے پور میں ایک اہم دو روزہ میٹنگ کے بعد، کمیشن کی اگلی منزل پڈوچیری، چندی گڑھ، اور بنگلورو ہے، جہاں ملازمین کی تنظیموں سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ ایک نئے فٹمنٹ عنصر اور کم از کم اجرت میں اضافے کا پرزور مطالبہ کریں گے۔