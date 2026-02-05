بھارت ٹیکسی ایپ کا آغاز، سستی سواری، صفر کمیشن؛ اولا اوبر اور ریپیڈو کی نہیں چلے گی اب مزید من مانی!
صارفین بھارت ٹیکسی پلیٹ فارم پر تینوں قسم کی سواریوں - کیبس، آٹوز اور بائک - بک کر سکیں گے۔
Published : February 5, 2026 at 12:59 PM IST
نئی دہلی: ملک کے کیب سروس سیکٹر میں آج ایک اہم تبدیلی شروع ہونے والی ہے۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ دارالحکومت دہلی کے وگیان بھون میں ملک کی پہلی کوآپریٹیو پر مبنی ٹیکسی سروس 'بھارت ٹیکسی' کا باضابطہ افتتاح کریں گے۔ حکومت کا دعویٰ ہے کہ یہ سروس پرائیویٹ کیب ایگریگیٹرز کے کمیشن اور من مانی پر مبنی نظام کو براہ راست چیلنج کرے گی۔
کوآپریٹیو ماڈل پر مبنی ٹیکسی سروس
بھارت ٹیکسی کو 'تعاون کے ذریعے خوشحالی' کے وژن کے تحت تیار کیا گیا ہے۔ یہ پلیٹ فارم سہکار ٹیکسی کوآپریٹیو لمیٹڈ کے ذریعے چلایا جاتا ہے، جو ملک کی آٹھ بڑی کوآپریٹیو تنظیموں کی شراکت ہے۔ ان میں امول، IFFCO، Kribhco، NAFED، NDDB، NCEL، NCDC اور NABARD شامل ہیں۔ اہم بات یہ ہے کہ ڈرائیوروں کے دو منتخب نمائندوں کو بھی کمپنی کے بورڈ میں شامل کیا گیا ہے۔
'سارتھی مالک ہے' کا تصور
بھارت ٹیکسی پر کیب ڈرائیوروں کو 'سارتھی' کہا جائے گا، ڈرائیور نہیں۔ حکومت کے مطابق، اس پلیٹ فارم پر مسافروں کے ذریعے ادا کیے جانے والے تمام کرایے براہ راست سارتھی کے اکاؤنٹ میں جائیں گے۔ نجی کیب کمپنیوں کے برعکس، کوئی بھاری کمیشن نہیں ہوگا، اس بات کو یقینی بناتے ہوئے کہ ڈرائیوروں کو ان کی محنت کا پورا فائدہ ملے۔
سرج پرائسنگ سے ریلیف
بھارت ٹیکسی کی ایک اہم خصوصیت یہ ہے کہ یہ اضافے کی قیمتوں کو نافذ نہیں کرے گی۔ پرائیویٹ کیب کمپنیاں عام طور پر مختلف اوقات کار یا خراب موسم کے دوران کرایوں میں کئی گنا اضافہ کرتی ہیں، لیکن بھارت ٹیکسی سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ صارفین کو اس مسئلہ سے راحت فراہم کرے گی۔
ٹیکسی، آٹو اور بائیک کی خدمات دستیاب ہیں
یہ پلیٹ فارم صارفین کو کیبس، آٹوز اور بائک تینوں قسم کی سواریوں کی بکنگ کرنے کی اجازت دے گا۔ یہ مختصر سے لمبے سفر تک تمام ضروریات کے لیے ایک ہی ایپ کی اجازت دے گا۔
مسافروں کی حفاظت کو ترجیح دی گئی
مسافروں کی حفاظت کے لیے تمام سارتھی ڈرائیوروں کی پولیس تصدیق کو لازمی قرار دیا گیا ہے۔ ایپ میں ایس او ایس بٹن، لائیو لوکیشن شیئرنگ، ٹرپ ہسٹری اور ہیلپ لائن جیسی خصوصیات بھی شامل ہوں گی، جو مسافروں اور ان کے اہل خانہ کو اضافی سکیورٹی فراہم کرتی ہیں۔
بیمہ اور شناختی اسکیم
سافٹ لانچ کے دوران اعلیٰ کارکردگی دکھانے والے ڈرائیوروں کو اعزاز سے نوازا جائے گا۔ انہیں 5 لاکھ کا ذاتی حادثہ انشورنس اور 5 لاکھ کا فیملی ہیلتھ انشورنس بھی ملے گا۔
ایک تیزی سے بڑھتا ہوا نیٹ ورک
سرکاری اعداد و شمار کے مطابق، اب تک 300,000 سے زیادہ ڈرائیور بھارت ٹیکسی میں شامل ہو چکے ہیں، جو روزانہ 10,000 سے زیادہ سواریاں مکمل کر رہے ہیں۔ یہ تعداد مسلسل بڑھ رہی ہے۔
ایپ ڈاؤن لوڈ کرنے کا طریقہ
بھارت ٹیکسی کی سوار اور ڈرائیور ایپ، گوگل پلے اسٹور اور ایپل ایپ اسٹور پر دستیاب ہے۔ صارفین اور ڈرائیوروں کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ صرف سہکار ٹیکسی کوآپریٹیو لمیٹڈ کی طرف سے جاری کردہ آفیشل ایپ ڈاؤن لوڈ کریں۔