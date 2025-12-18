اولا اوبیر اور ریپیڈو کی من مانی نہیں چلے گی! بھارت ٹیکسی ایپ کا آغاز یکم جنوری سے ہوگا
بھارت ٹیکسی یکم جنوری 2026 سے دہلی میں شروع ہوگی۔ ایک نئی ٹیکسی سروس جس میں کوئی اضافی قیمت نہیں ہوگی۔
Published : December 18, 2025 at 1:42 PM IST
نئی دہلی: دہلی کے مسافر نئے سال میں ایک بڑی تبدیلی دیکھ سکتے ہیں۔ بھارت ٹیکسی، مرکزی حکومت کی طرف سے شروع کی گئی ملک کی پہلی کوآپریٹو ٹیکسی سروس، 1 جنوری 2026 کو اپنا موبائل ایپ لانچ کرے گی۔ اس نئی سروس کا آغاز دہلی والوں کو موجودہ ایپ پر مبنی کیب ایگریگیٹرز جیسے اولا اوبیر اور ریپیڈو سے آگے ایک نیا اور قابل اعتماد آپشن فراہم کرے گا۔
بھارت ٹیکسی کو خاص طور پر مسافروں اور ڈرائیوروں دونوں کے مفادات کو مدنظر رکھتے ہوئے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ اس ایپ کے ذریعے صارفین آٹو رکشا، کاریں اور بائیک ٹیکسیاں بک کر سکیں گے۔ وہ اپنی ضروریات اور بجٹ کے مطابق آسانی سے آپشن کا انتخاب کر سکیں گے۔ سب سے اہم خصوصیت یہ ہے کہ اس پلیٹ فارم کو سرج پرائسنگ کے مسئلے کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، یعنی رات کے اوقات میں یا برسات کے موسم میں کرایہ میں اچانک اضافہ۔ کرایوں کو ہر ممکن حد تک مستحکم رکھنے کا وعدہ کیا گیا ہے۔
حکومت کے تعاون سے چلنے والی اس ٹیکسی سروس کا مقصد مسافروں کو سستی، محفوظ اور شفاف سروس فراہم کرنا ہے۔ یہ ڈرائیوروں کی آمدنی بڑھانے پر بھی خصوصی زور دیتا ہے۔ اولا اور اوبیر جیسے پرائیویٹ پلیٹ فارمز کے مقابلے میں بھارت ٹیکسی ڈرائیوروں کو کل کرایہ کا 80 فیصد سے زیادہ وصول کیا جائے گا۔ دہلی میں اب تک تقریباً 56,000 ڈرائیور پلیٹ فارم پر رجسٹر ہو چکے ہیں، جو اس اقدام پر بڑھتے ہوئے اعتماد کو ظاہر کرتا ہے۔
سیکورٹی وجوہات کی بناء پر، بھارت ٹیکسی ایپ ریئل ٹائم گاڑیوں کی ٹریکنگ، صرف تصدیق شدہ ڈرائیوروں کو آن بورڈنگ، اور 24x7 کسٹمر سپورٹ کی سہولت فراہم کرے گی۔ مزید برآں، ایپ متعدد ہندوستانی زبانوں میں دستیاب ہوگی، جس سے مختلف پس منظر کے لوگوں کے لیے استعمال کرنا آسان ہوگا۔
یہ ٹیکسی سروس فیملی مسافروں، کارپوریٹ صارفین اور سیاحوں پر توجہ مرکوز کرے گی۔ نقد اور ڈیجیٹل ادائیگیوں، شفاف بلنگ، اور بہتر حفاظتی خصوصیات کے ساتھ، بھارت ٹیکسی کو موجودہ ٹیکسی خدمات کے ایک مضبوط متبادل کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ اگر یہ اقدام کامیاب ثابت ہوتا ہے، تو یہ مستقبل میں دوسرے شہروں تک پھیل سکتا ہے۔