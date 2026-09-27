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آج اتوار کو بھی بینک کھلے رہیں گے، تمام کام نمٹا لیں، پیر سے تین دن کی ہڑتال

اگر بینک سے متعلق آپ کا کوئی کام باقی ہے، تو آج ہی نمٹا لیں۔ کل سے بینک تین دنوں کیلئے بند رہیں گے۔

آج اتوار کو بھی کھلے رہیں گے بینک
آج اتوار کو بھی کھلے رہیں گے بینک (Photo credit: Getty Images)
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By ETV Bharat Urdu Team

Published : September 27, 2026 at 9:01 AM IST

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نئی دہلی: کل بروز پیر یعنی 28 ستمبر سے لے کر 30 ستمبر تک بینکوں کی ہڑتال ہے۔ اس لیے اس دوران اگر آپ کا بھی بینک سے جڑا ہوا کوئی کام رکا ہوا ہے تو پریشان نہ ہوں، کیونکہ آج اتوار 27 ستمبر کو بینک کھلیں گے۔ بینکوں کی تین روزہ ہڑتال کی وجہ سے آج اتوار 27 ستمبر کو بینک کھلے رہیں گے۔

دراصل، بھارتیہ ریزرو بینک (آر بی آئی) نے پبلک سیکٹر بینکوں اور علاقائی دیہی بینکوں کو اتوار کے روز معمول کے مطابق کام کاج جاری رکھنے کی اجازت دی ہے۔ اس لیے آج اتوار کو بھی آپ بینک سے متعلق کوئی بھی کام کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد 28 ستمبر سے لے کر 30 ستمبر تک بینکوں کی تین دن کی ہڑتال ہے۔ یہ ہڑتال صرف سرکاری بینکوں کی ہے۔ پرائیویٹ بینک روزانہ کی طرح کھلیں گے۔ پرائیویٹ بینک کے صارفین کو کسی بھی طرح سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔

سرکاری بینکوں کی ہڑتال کے دوران صارفین کو برانچوں سے نقدی جمع کرانے، نقدی نکالنے، پاس بک اپ ڈیٹ کرانے اور چیک کلیئرنگ سمیت دیگر خدمات کے لیے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تاہم، ہڑتال کے دوران انٹرنیٹ بینکنگ، موبائل بینکنگ اور اے ٹی ایم جیسی ڈیجیٹل خدمات معمول کے مطابق کام کرتی رہیں گی۔

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ہڑتال کی وجہ: یونائیٹڈ فورم آف بینک یونینز (یو ایف بی یو) طویل عرصے سے سنیچر کے روز بھی چھٹی دینے کا مطالبہ کر رہا ہے۔ فی الحال بینک ملازمین کو دوسرے اور چوتھے سنیچر کی چھٹی ملتی ہے، لیکن ملازمین کا مطالبہ ہے کہ ہفتے میں صرف پانچ دن کام ہو۔ اس کے علاوہ یو ایف بی یو کے کچھ دیگر مطالبات بھی ہیں، جن کو لے کر بینک ملازمین مسلسل احتجاج کر رہے ہیں۔

گزشتہ دنوں بھی بینک ملازمین نے ہڑتال کر کے حکومت کو وارننگ دی تھی کہ اگر ان کے مطالبات پر غور نہیں کیا گیا تو وہ 28 ستمبر سے 30 ستمبر تک ہڑتال کریں گے۔ اب تک حکومت نے بینک ملازمین کے مطالبات پر غور نہیں کیا ہے، اسی لیے بینک ملازمین نے اس تین روزہ مجوزہ ہڑتال پر جانے کا فیصلہ کیا ہے۔

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بینکوں کی تین دن کی ہڑتال
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