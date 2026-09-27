آج اتوار کو بھی بینک کھلے رہیں گے، تمام کام نمٹا لیں، پیر سے تین دن کی ہڑتال
اگر بینک سے متعلق آپ کا کوئی کام باقی ہے، تو آج ہی نمٹا لیں۔ کل سے بینک تین دنوں کیلئے بند رہیں گے۔
Published : September 27, 2026 at 9:01 AM IST
نئی دہلی: کل بروز پیر یعنی 28 ستمبر سے لے کر 30 ستمبر تک بینکوں کی ہڑتال ہے۔ اس لیے اس دوران اگر آپ کا بھی بینک سے جڑا ہوا کوئی کام رکا ہوا ہے تو پریشان نہ ہوں، کیونکہ آج اتوار 27 ستمبر کو بینک کھلیں گے۔ بینکوں کی تین روزہ ہڑتال کی وجہ سے آج اتوار 27 ستمبر کو بینک کھلے رہیں گے۔
دراصل، بھارتیہ ریزرو بینک (آر بی آئی) نے پبلک سیکٹر بینکوں اور علاقائی دیہی بینکوں کو اتوار کے روز معمول کے مطابق کام کاج جاری رکھنے کی اجازت دی ہے۔ اس لیے آج اتوار کو بھی آپ بینک سے متعلق کوئی بھی کام کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد 28 ستمبر سے لے کر 30 ستمبر تک بینکوں کی تین دن کی ہڑتال ہے۔ یہ ہڑتال صرف سرکاری بینکوں کی ہے۔ پرائیویٹ بینک روزانہ کی طرح کھلیں گے۔ پرائیویٹ بینک کے صارفین کو کسی بھی طرح سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔
इस रविवार, 27 सितंबर 2026 को, आपकी बैंकिंग जरूरतों का ध्यान रखने के लिए SBI की सभी शाखाएँ खुली रहेंगी।— State Bank of India (@TheOfficialSBI) September 26, 2026
आप अपनी निकटतम SBI शाखा में बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं।
हम आपकी सेवा के लिए सदैव तत्पर हैं। pic.twitter.com/OSqmdku8Dr
سرکاری بینکوں کی ہڑتال کے دوران صارفین کو برانچوں سے نقدی جمع کرانے، نقدی نکالنے، پاس بک اپ ڈیٹ کرانے اور چیک کلیئرنگ سمیت دیگر خدمات کے لیے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تاہم، ہڑتال کے دوران انٹرنیٹ بینکنگ، موبائل بینکنگ اور اے ٹی ایم جیسی ڈیجیٹل خدمات معمول کے مطابق کام کرتی رہیں گی۔
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ہڑتال کی وجہ: یونائیٹڈ فورم آف بینک یونینز (یو ایف بی یو) طویل عرصے سے سنیچر کے روز بھی چھٹی دینے کا مطالبہ کر رہا ہے۔ فی الحال بینک ملازمین کو دوسرے اور چوتھے سنیچر کی چھٹی ملتی ہے، لیکن ملازمین کا مطالبہ ہے کہ ہفتے میں صرف پانچ دن کام ہو۔ اس کے علاوہ یو ایف بی یو کے کچھ دیگر مطالبات بھی ہیں، جن کو لے کر بینک ملازمین مسلسل احتجاج کر رہے ہیں۔
PNB की सभी शाखाएँ 27 सितंबर 2026 (रविवार) को खुली रहेंगी और बैंकिंग सेवाएँ सुचारू रूप से जारी रहेंगी। @DFS_India @FinMinIndia #PNB #PunjabNationalBank #CustomerConvenience #BankingServices pic.twitter.com/vleSsaJSUx— Punjab National Bank (@pnbindia) September 26, 2026
گزشتہ دنوں بھی بینک ملازمین نے ہڑتال کر کے حکومت کو وارننگ دی تھی کہ اگر ان کے مطالبات پر غور نہیں کیا گیا تو وہ 28 ستمبر سے 30 ستمبر تک ہڑتال کریں گے۔ اب تک حکومت نے بینک ملازمین کے مطالبات پر غور نہیں کیا ہے، اسی لیے بینک ملازمین نے اس تین روزہ مجوزہ ہڑتال پر جانے کا فیصلہ کیا ہے۔
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