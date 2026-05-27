بقرعید کے موقع پر ملک کی مختلف ریاستوں میں 27 اور 28 مئی کو بند رہیں گے بینک، مکمل فہرست دیکھیں
بقرعید کےچاند کی رویت میں فرق کے باعث ملک کی مختلف ریاستوں میں 27 اور 28 مئی کو بینک بند رکھنے کااعلان کیا گیا ہے۔
Published : May 27, 2026 at 12:41 PM IST
حیدرآباد: ملک بھر کی مختلف ریاستوں کے بینک اس سال عید الاضحی (بقرعید) کے موقع پر لگاتار دو چھٹیاں منا رہے ہیں۔ ریزرو بینک آف انڈیا (آر بی آئی) کے جاری کردہ سرکاری تعطیل کے کیلنڈر کے مطابق، چاند دیکھنے کی تاریخوں میں جغرافیائی تغیرات کی وجہ سے، مختلف ریاستوں میں بینک کی شاخیں 27 مئی (بدھ) اور 28 مئی (جمعرات) کو بند رہتی ہیں۔ تاہم، جموں اور کشمیر جیسے بعض علاقوں میں، دونوں دنوں کو مقامی ضابطوں کے تحت عام تعطیل کا اعلان کیا گیا ہے۔
27 مئی کو ان شہروں میں بینک بند
ملک کے شمالی، مشرقی اور وسطی علاقوں میں آج بدھ کو بقرعید کا تہوار منایا جا رہا ہے۔ اس کے نتیجے میں، نئی دہلی، لکھنؤ، کانپور، دہرادون، چندی گڑھ اور شملہ جیسے بڑے شہروں میں بینک بند ہیں۔ بھوپال، مدھیہ پردیش، رائے پور، چھتیس گڑھ، رانچی، جھارکھنڈ، اور کولکاتہ، مغربی بنگال میں بھی مالیاتی لین دین معطل ہے۔ بینک کی شاخیں شمال مشرقی ریاستوں (گوہاٹی، اگرتلہ، کوہیما، امپھال) اور جنوبی کیرالہ (کوچی، ترواننت پورم) میں بھی بند ہیں۔
ان ریاستوں میں 28 مئی کو چھٹی ہوگی
ملک کے مغربی اور جنوبی حصوں میں زیادہ تر ریاستی حکومتوں نے تہوار کی تاریخ میں تبدیلی کے بعد کل 28 مئی (جمعرات) کو بینک تعطیل کا اعلان کیا ہے۔ مہاراشٹر میں ممبئی، بیلا پور اور ناگپور کے ساتھ ساتھ گوا (پناجی) میں بینک بند رہیں گے۔ جنوبی ہندوستان کے بڑے ٹیک اور کاروباری مراکز، جیسے کہ بنگلورو، حیدرآباد، چنئی، اور وجئے واڑہ، بھی کل تعطیلات منائیں گے۔ مزید برآں، بہار کے پٹنہ، راجستھان میں جے پور، اور شمال مشرق میں ایزول اور شیلانگ میں بینک ملازمین کل چھٹی پر رہیں گے۔
ڈیجیٹل بینکنگ خدمات جاری رہیں گی
بینکوں کی فزیکل بندش کے باوجود عوام کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ریزرو بینک نے واضح کیا ہے کہ ڈیجیٹل بینکنگ خدمات اس مدت کے دوران پوری طرح سے چلتی رہیں گی۔ صارفین اپنے گھروں سے انٹرنیٹ بینکنگ، موبائل بینکنگ ایپس اور یو پی آئی کے ذریعے رقم کا لین دین کرسکتے ہیں۔ مزید برآں، قریبی اے ٹی ایم سے نقدی نکالنا اور جمع کرنا بغیر کسی رکاوٹ کے 24 گھنٹے دستیاب ہوگا۔