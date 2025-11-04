کل سے پانچ دن کے لیے بند رہیں گے بینک، کب اور کن ریاستوں میں بند، نومبر میں بینک تعطیلات کی مکمل فہرست
آر بی آئی نے مختلف ریاستوں کے لیے تعطیلات کا اعلان کیا ہے۔
Published : November 4, 2025 at 4:18 PM IST
حیدرآباد: گرو نانک جینتی اور کارتک پورنیما 5 نومبر کو ہے۔اس دن کئی ریاستوں میں عام تعطیل ہوگی۔ 5 نومبر کو کئی ریاستوں میں بینک بھی بند رہیں گے۔ اس لیے، جو لوگ بدھ کے روز بینکنگ کے کسی بھی اہم کام کو انجام دینے کا ارادہ رکھتے ہیں انہیں بینک جانے سے قبل معلوم کر لینا چاہئے کہ بینک بند رہیں یا کھلے رہیں گے۔
ریزرو بینک آف انڈیا (آر بی آئی) کے تعطیل کے کیلنڈر کے مطابق، ایک درجن سے زیادہ ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کے بینک گرو نانک جینتی پر عام تعطیل منائیں گے۔ کیش ڈپازٹس، چیک کلیئرنس، یا دیگر ذاتی بینکنگ لین دین کی منصوبہ بندی کرنے والے صارفین کو اسی کے مطابق منصوبہ بندی کرنے کا مشورہ دیا جاتا ہے۔
پانچ نومبر کو کن ریاستوں میں بینک بند رہیں گے؟
ریزرو بینک آف انڈیا کے مطابق میزورم، مہاراشٹر، مدھیہ پردیش، اڈیشہ، چندی گڑھ، اتراکھنڈ، تلنگانہ، اروناچل پردیش، راجستھان، جموں و کشمیر، اتر پردیش، ناگالینڈ، مغربی بنگال، دہلی، چھتیس گڑھ، جھارکھنڈ اور ہماچل پردیش میں کل یعنی 5 نومبر کو بینک بند رہیں گے۔
ماہ نومبر 2025 میں بینک 5-6 دنوں کے لیے بند رہیں گے۔ تاہم، یہ تعطیلات ریاست کے لحاظ سے مختلف ہوں گی۔
نومبر میں بینک کی بڑی تعطیلات
بدھ، 5 نومبر: گرو نانک جینتی
ہفتہ، نومبر 8: مہینے کا دوسرا ہفتہ
ہفتہ، نومبر 22: مہینے کا چوتھا ہفتہ
نومبر میں اسٹیٹ وار بینک تعطیلات
کئی ریاستوں نے علاقائی تہواروں اور مقامی تقریبات سے متعلق بینک تعطیلات کا اعلان کیا ہے۔ یہ درج ذیل ہیں۔
جمعہ، 7 نومبر: میگھالیہ میں ونگالا تہوار کے لیے چھٹی۔
ہفتہ، نومبر 8: دوسرا ہفتہ ہونے کے علاوہ، کچھ ریاستیں، جیسے کرناٹک، کناکادسا جینتی اور دیگر علاقائی تعطیلات بھی مناتی ہیں۔
منگل، 11 نومبر: سکم میں لباب دوچین کے موقع پر بینک بند رہیں گے۔
نومبر میں، بینکوں میں دیگر مہینوں کی نسبتاً کم قومی تعطیلات ہوں گی لیکن بعض ریاستوں میں علاقائی تہواروں کی وجہ سے تعطیلات ہوں گی۔ ان ریاستوں میں بینک کی شاخیں بینکنگ آپریشنز، ٹرانزیکشن پروسیسنگ اور کسٹمر سروسز کے لیے بند رہیں گی۔
بدھ، 5 نومبر، گرو نانک کی جینتی ہے۔ سکھ مذہب کے بانی گرو نانک دیو کا یوم پیدائش ملک بھر میں منایا جا رہا ہے۔ یہ دن ایک اہم ہندو تہوار کارتک پورنیما سے بھی ملتا ہے۔
آر بی آئی جاری کرتا ہے تعطیلات کی فہرست
آر بی آئی نے بینکوں کی چھٹیوں کا اعلان کیا ہے۔ آر بی آئی ایک کیلنڈر جاری کرتا ہے جس میں بینک کی چھٹیوں سے متعلق تمام معلومات ہوتی ہیں۔ قومی تعطیلات کے علاوہ، ٓ آر بی آئی مخصوص ریاستی درخواستوں کی بنیاد پر بینک تعطیلات کا بھی اعلان کرتا ہے۔