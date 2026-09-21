بینک مسلسل پانچ دن بند رہیں گے، اپنے ضروری کام جلد نمٹا لیں، بینک کا صارفین کو مشورہ
ملک گیر سطح پر ہونے والے ایک فیصلے کے باعث عوام کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔
Published : September 21, 2026 at 2:17 PM IST
نئی دہلی: اگر آپ کا اسٹیٹ بینک آف انڈیا یا کسی اور سرکاری بینک کے ساتھ کوئی ضروری کام زیر التوا ہے، تو یہ خبر آپ کے لیے انتہائی اہم ہے۔ مستقبل قریب میں ملک بھر میں بینکنگ کے کام کاج پر نمایاں اثر پڑنے والا ہے۔ ملک کے کئی حصوں میں بینک 26 ستمبر سے 30 ستمبر 2026 تک مسلسل پانچ دن بند رہ سکتے ہیں۔ بینکنگ خدمات میں اس بڑی رکاوٹ کے پیش نظر، ملک کے سب سے بڑے سرکاری بینک، ایس بی آئی نے اپنے لاکھوں صارفین کے لیے ایک اہم ہدایت جاری کی ہے۔ بینک نے صارفین پر زور دیا ہے کہ وہ کسی بھی قسم کی پریشانی سے بچنے کے لیے اپنے اہم مالی لین دین وقت سے پہلے مکمل کر لیں۔
بینک کیوں بند رہیں گے؟
بینکوں کے بند رہنے کی بنیادی وجہ 'یونائیٹڈ فورم آف بینک یونینز' (یو ایف بی یو) کی جانب سے بلائی گئی تین روزہ ملک گیر ہڑتال ہے۔ یو ایف بی یو نے اپنے مختلف مطالبات منوانے کے لیے 28 ستمبر سے 30 ستمبر 2026 تک تین روزہ ملک گیر ہڑتال کی تجویز دی ہے۔
پیچیدگی اس لیے پیدا ہو رہی ہے کیونکہ ہڑتال سے قبل ہفتہ وار چھٹیوں کے دو دن آ رہے ہیں۔ 26 ستمبر کو مہینے کا چوتھا ہفتہ ہے اور 27 ستمبر کو اتوار ہے؛ لہٰذا، ان دنوں میں بینک پہلے ہی بند رہیں گے۔ اس کے بعد، پیر 28 ستمبر سے تین روزہ ہڑتال شروع ہوگی جو بدھ 30 ستمبر تک جاری رہے گی۔ اس طرح، ہفتہ سے بدھ تک بینک مسلسل پانچ دنوں کے لیے بند رہ سکتے ہیں۔
ایس بی آئی کی اہم ہدایت
اپنے صارفین کو خبردار کرتے ہوئے اسٹیٹ بینک آف انڈیا نے کہا کہ اگرچہ وہ ہڑتال کے دوران ضروری بینکنگ خدمات کو فعال رکھنے کی ہر ممکن کوشش کر رہا ہے، لیکن صارفین کے لیے بہتر یہی ہوگا کہ وہ اپنے کام نمٹانے کے لیے ہڑتال کی تاریخوں کا انتظار نہ کریں۔ اس بات کو یقینی بنائیں کہ تمام اہم کام—جیسے چیک کلیئرنس، پاس بک اپ ڈیٹ، ڈرافٹ کا اجراء، قرض سے متعلق دستاویزات، اور لاکر سے متعلق امور—25 ستمبر 2026 تک لازمی طور پر مکمل کر لیے جائیں۔
ان پانچ دنوں کے دوران اپنے کاموں کو کیسے سنبھالیں:
صارفین کو بینک شاخوں کی ہڑتال کے بارے میں غیر ضروری طور پر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایس بی آئی نے واضح کیا ہے کہ اس عرصے کے دوران تمام ڈیجیٹل اور متبادل بینکنگ چینلز مکمل طور پر فعال رہیں گے۔
1- نقد رقم کے لیے اے ٹی ایم کا استعمال کریں: صارفین اپنی نقد رقم کی ضروریات پوری کرنے کے لیے قریبی اے ٹی ایم یا 'آٹومیٹڈ ڈپازٹ کم ودڈراول مشینوں' ( اے ڈئ ڈبلیو ایم) سے استفادہ کر سکتے ہیں۔
2- ڈیجیٹل بینکنگ کا انتخاب کریں: رقوم کی منتقلی اور بلوں کی ادائیگی کے لیے انٹرنیٹ بینکنگ، YONO ایپ، موبائل بینکنگ اور یو پی آئی جیسی خدمات 24 گھنٹے (ہفتے کے ساتوں دن) دستیاب رہیں گی۔
3- کسٹمر سروس پوائنٹس: دیہی اور نیم شہری علاقوں میں رہنے والے صارفین اپنی بنیادی بینکنگ ضروریات کے لیے ایس بی آئی کے مجاز 'کسٹمر سروس پوائنٹس' کی خدمات حاصل کر سکتے ہیں۔
اگر آپ کے کوئی اہم یا فوری لین دین زیرِ التوا ہیں، تو آخری لمحات میں کسی بڑی مشکل سے بچنے کے لیے آج ہی ان کی منصوبہ بندی کر لیں۔
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