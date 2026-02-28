مارچ میں 18 دن کے لیے بند رہیں گے بینک، اپنا اہم کام جلدی کر لیں
ہولی، عید اور رام نومی جیسے تہواروں کے ساتھ ساتھ ہفتہ وار تعطیلات۔
Published : February 28, 2026 at 8:54 PM IST
نئی دہلی: فروری کا مہینہ ختم ہو گیا ہے، اور کل مارچ 2026 کا آغاز ہو رہا ہے۔ اگر آپ اس مہینے کسی بڑے بینک ٹرانزیکشن یا اہم کے وائی سی عمل کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں، تو یہ خبر آپ کے لیے بہت اہم ہے۔ ریزرو بینک آف انڈیا (آر بی آئی) کے چھٹی والے کیلنڈر کے مطابق، مختلف ریاستوں میں بینک کی شاخیں مارچ میں 31 دنوں میں سے 18 دنوں کے لیے بند رہیں گی۔
مارچ نہ صرف تہواروں سے بھرا ہوا ہے بلکہ یہ موجودہ مالی سال (2025-26) کا آخری مہینہ بھی ہے۔ لہذا، تعطیلات کی طویل فہرست آپ کی مالی منصوبہ بندی کو متاثر کر سکتی ہے۔
مارچ 2026: مکمل بینک چھٹیوں کا شیڈول
یکم مارچ، اتوار، ملک بھر میں ہفتہ وار تعطیل
2 مارچ، پیر، ہولیکا دہن، اتر پردیش
3-4 مارچ، منگل-بدھ، ہولی/دھولندی، زیادہ تر ریاستیں بشمول دہلی، ممبئی، اتر پردیش، مہاراشٹر
8 مارچ، اتوار، ملک بھر میں ہفتہ وار تعطیل
13 مارچ، جمعہ، چپچر کٹ، میزورم
ملک بھر میں 14 مارچ، ہفتہ، دوسرا ہفتہ
15 مارچ، اتوار، ملک بھر میں ہفتہ وار تعطیل
17 مارچ بروز منگل، شب قدر، جموں و کشمیر
19 مارچ، جمعرات، گوڈی پڈو/ اوگادی، مہاراشٹر، کرناٹک، تلنگانہ
20-21 مارچ، جمعہ-ہفتہ، عید الفطر، کیرالہ، جموں و کشمیر، اور ملک کے دیگر حصوں
22 مارچ، اتوار، ملک بھر میں ہفتہ وار تعطیل
26 مارچ، جمعرات، رام نومی، شمالی ہندوستان کی بیشتر ریاستیں۔
27 مارچ، جمعہ، رام نومی (بعد میں) بہار، اڈیشہ، آندھرا پردیش
ملک بھر میں 28 مارچ بروز ہفتہ، چوتھا ہفتہ
29 مارچ، اتوار کو ملک بھر میں ہفتہ وار تعطیل ہے۔
31 مارچ، منگل، مہاویر جینتی، دہلی، گجرات، اور مہاراشٹر
مالی سال کا اختتام اور اختتامی دباؤ
مارچ کا آخری ہفتہ بینکوں کے لیے سال کے آخر میں بند ہونے کا وقت ہے۔ 31 مارچ کو مہاویر جینتی کی تعطیل کے باوجود، منتخب شاخیں سرکاری کام کے لیے کھلی رہ سکتی ہیں۔ تاہم، عام صارفین کے لیے عوامی لین دین میں خلل پڑ سکتا ہے۔ ماہرین ٹیکس بچانے والی سرمایہ کاری اور پنشن سے متعلق کام 15 مارچ سے پہلے مکمل کرنے کا مشورہ دیتے ہیں۔