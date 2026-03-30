اپریل میں 14 دن بینک بند رہیں گے، بینکنگ کے اپنے ضروری کام آج ہی مکمل کریں
اپریل 2026 میں، تہواروں، ہفتہ اور اتوار کی وجہ سے بینک کل 14 دنوں کے لیے بند رہیں گے۔
Published : March 30, 2026 at 3:24 PM IST
حیدرآباد: اگر آپ کے پاس بینکنگ سے متعلق کوئی اہم کام ہیں، تو انہیں پہلے سے مکمل کرنا سمجھداری کی بات ہوگی۔ ریزرو بینک آف انڈیا (آر بی آئی) کے جاری کردہ کیلنڈر کے مطابق، ملک کی مختلف ریاستوں کے بینک اپریل 2026 میں کل 14 دنوں کے لیے بند رہیں گے۔ ان تعطیلات میں عوامی تعطیلات، علاقائی تہوار، سال کے آخر میں کھاتہ بند کرنا، اور ہفتہ وار چھٹیاں (اتوار کے ساتھ ساتھ دوسرا اور چوتھا ہفتہ) بھی شامل ہیں۔
مہینے کا آغاز تعطیلات کے ساتھ
اپریل کا آغاز ہی بینک تعطیل کے ساتھ شروع ہورہا ہے۔ یکم اپریل کو، بینک کھاتوں کی سالانہ بندش کی وجہ سے ملک بھر میں کسٹمر سروسز معطل رہیں گی۔ اس کے فوراً بعد، دو اپریل کو، کئی ریاستیں 'ماؤنڈی جمعرات' کے موقع پر چھٹی منائیں گی، اس کے بعد تین اپریل کو 'گڈ فرائیڈے'۔ چونکہ 5 اپریل اتوار کو آتا ہے، اس لیے توقع کی جاتی ہے کہ مہینے کے پہلے ہفتے کے دوران بینکنگ آپریشنز نمایاں طور پر متاثر ہوں گے۔
تہوار ہی تہوار اور بینک تعطیلات
اپریل کا درمیانی حصہ تہواروں سے بھرا ہوتا ہے۔ 14 اپریل کو علاقائی تہوار جیسے ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر جینتی کے ساتھ بیساکھی، تمل نیا سال اور بوہگ بیہو منایا جائے گا۔ اگلے ہی دن یعنی 15 اپریل کو کئی ریاستوں میں بینک ہماچل ڈے، وشو اور بنگالی نئے سال کے موقع پر بند رہیں گے۔ مزید برآں، آسام جیسی ریاستوں میں بھی 16 اپریل کو بوہگ بیہو کے موقع پر تعطیل ہوگی۔ 20 اپریل کو، بعض ریاستوں میں بینکنگ خدمات کو اکشے ترتیا اور بسوا جینتی کے موقعوں پر بھی رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔
ہفتہ وار تعطیلات کی فہرست
ضوابط کے مطابق ہر مہینے کے دوسرے اور چوتھے ہفتہ کو بینک بند رہتے ہیں۔ اپریل 2026 میں، بینک 11 اپریل (دوسرا ہفتہ) اور 25 اپریل (چوتھا ہفتہ) کو بند رہیں گے۔ مزید برآں، 5، 12، 19 اور 26 اپریل کو ملک بھر میں تعطیلات ہوں گی، کیونکہ یہ تاریخیں اتوار کو آتی ہیں۔
ڈیجیٹل بینکنگ کا انتخاب کریں
اگرچہ بینک کی شاخیں بند رہیں گی، لیکن اچھی خبر یہ ہے کہ ڈیجیٹل بینکنگ خدمات صارفین کے لیے مکمل طور پر فعال رہیں گی۔ آپ موبائل بینکنگ، نیٹ بینکنگ، UPI، اور ATM کے ذریعے مالی لین دین کر سکیں گے۔ بینکوں نے گاہکوں کو مشورہ دیا ہے کہ وہ تعطیلات سے پہلے ضروری فنڈز کا بندوبست کر لیں تاکہ نقدی سے متعلق کسی قسم کی تکلیف سے بچا جا سکے۔
مقامی تہواروں کے لحاظ سے بینک کی چھٹیاں مختلف ریاستوں میں مختلف ہو سکتی ہیں۔ وزٹ کرنے سے پہلے، اپنی قریبی بینک برانچ یا آفیشل ویب سائٹ پر فہرست کو ضرور دیکھیں۔
