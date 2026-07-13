پبلک سیکٹر کے بینکوں کا بڑا فیصلہ: ملک بھر سے 15 ہزار پرانے اے ٹی ایم ہٹائے جائیں گے، جانیں نئے پلان کے بارے میں
رپورٹس کے مطابق، پبلک سیکٹر کے بینک 15,000 پرانے اے ٹی ایمز کو ہٹا دیں گے اور نئے کیش ری سائیکلرز لگائیں گے، جس سے UPI کا استعمال کرتے ہوئے بغیر کارڈ کے کیش نکالنے اور جمع کرنے کی اجازت ہوگی۔
Published : July 13, 2026 at 1:05 PM IST
حیدرآباد: ملک کے بینکنگ نظام میں ایک بڑی تبدیلی کی جارہی ہے، جس سے عوام کے کیش نکالنے اور جمع کرنے کے طریقے کو مکمل طور پر تبدیل کردیا گیا ہے۔ پبلک سیکٹر کے بینک (PSU Banks) اپنے نیٹ ورکس سے تقریباً 15,000 پرانے اور سست اے ٹی ایم کو ہٹانے کی تیاری کر رہے ہیں۔ تاہم، صارفین کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ بینک ان مشینوں کو مکمل طور پر بند نہیں کر رہے ہیں، لیکن ان کی جگہ جدید ترین 'کیش ری سائیکلر مشینیں' (CRMs) لے رہے ہیں۔
دی اکنامک ٹائمز کی ایک رپورٹ کے مطابق، ملک کے پبلک سیکٹر کے بینک (جیسے کہ پنجاب نیشنل بینک، یونین بینک، اور بینک آف انڈیا) 15,000 سے زیادہ پرانے اے ٹی ایم کو اپ گریڈ کرنے کے لیے بڑے پیمانے پر ٹینڈر جاری کر رہے ہیں۔ اس اقدام کا بنیادی مقصد ڈیجیٹل بینکنگ کے اس دور میں صارفین کی سہولت کو بڑھانا، فراڈ کو روکنا اور کیش مینجمنٹ کے اخراجات کو کم کرنا ہے۔
اے ٹی ایم 'منی بینک' بنیں گے
بینکوں کے اس نئے ماسٹر پلان کے تحت اے ٹی ایم اب صرف پیسے نکالنے کا ایک ذریعہ نہیں رہیں گے بلکہ 24x7 "منی بینک برانچ" کے طور پر بھی کام کریں گے۔ انہیں نیشنل پیمنٹ کارپوریشن آف انڈیا (NPCI) نیٹ ورک سے جوڑا جا رہا ہے، جو ملک بھر میں لاکھوں صارفین کو انتہائی تیز اور محفوظ سروس فراہم کر رہا ہے۔
نئے پلان کی 5 اہم جھلکیاں
کیش ری سائیکلنگ مشین (CRM): یہ نئی مشینیں آپ کو رقم نکالنے اور نقد رقم براہ راست اپنے اکاؤنٹ میں جمع کرنے کی اجازت دیں گی۔ مشین فوری طور پر کسی دوسرے گاہک کے ذریعے جمع کرائے گئے پیسے کو اگلے گاہک کے نکالنے کے لیے ری سائیکل کر دے گی۔ اس سے اے ٹی ایم میں کیش ختم ہونے کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔
کارڈ لیس اے ٹی ایم نکالنا (UPI ATM): اگر آپ اپنا ڈیبٹ کارڈ گھر پر بھول گئے ہیں تو یہ ٹھیک ہے۔ اب، آپ اپنے Google Pay یا PhonePe ایپ سے ATM اسکرین پر دکھائے گئے QR کوڈ کو اسکین کرکے براہ راست نقد رقم نکال سکتے ہیں۔
ہائی ٹیک سکیورٹی: یہ مشینیں دھوکہ دہی کو روکنے کے لیے جدید سکیورٹی سافٹ ویئر سے لیس ہیں۔
ملٹی سروس اے ٹی ایم: آپ بہت سے اہم بینکنگ کاموں کو مکمل کر سکتے ہیں، جیسے بیلنس چیک، منی سٹیٹمنٹ، اور فنڈ ٹرانسفر، یہ سب ایک ہی مشین سے۔
فاسٹ پروسیسنگ: نئی ٹیکنالوجی اے ٹی ایم کے باہر لمبی لائنوں کو ختم کرتے ہوئے لین دین کو تیز تر بنائے گی۔
سب سے زیادہ فائدہ کس کو ہوگا؟
اس تبدیلی سے دیہی اور چھوٹے شہروں کے لوگوں کو فائدہ پہنچے گا، جہاں بینک کی شاخیں اکثر دور ہوتی ہیں۔ مزید برآں، چھوٹے کاروباروں کو اپنا یومیہ کیش جمع کرانے کے لیے اب بینکوں میں قطار میں نہیں لگنا پڑے گا۔ یہ ان لوگوں کے لیے بھی انتہائی مددگار ثابت ہوگا جو ڈیجیٹل ادائیگیوں سے ناواقف ہیں اور جو اکثر اے ٹی ایم استعمال کرتے ہیں۔