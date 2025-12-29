جنوری 2026 میں 16 دن کے لیے بینک بند رہیں گے، نمٹا لیں اپنے اہم کام
جنوری 2026 کا نصف مہینہ بینک بند رہیں گے۔ یکم جنوری سمیت کئی تہواروں اور ویکینڈ پر تعطیلات رہیں گی۔
Published : December 29, 2025 at 9:55 AM IST
نئی دہلی: نئے سال 2026 کا آغاز بینک صارفین کے لیے تھوڑا مشکل ہو سکتا ہے، کیونکہ جنوری ایک ایسا مہینہ ہے جس میں بڑی تعداد میں تعطیلات ہوتی ہیں۔ ریزرو بینک آف انڈیا (آر بی آئی) کی چھٹیوں کی فہرست کے مطابق، جنوری 2026 میں مختلف ریاستوں میں بینک کل 16 دنوں کے لیے بند رہیں گے۔ اس میں اتوار، دوسرا اور چوتھا ہفتہ، اور کئی تہواروں کی تعطیلات شامل ہیں۔ لہذا، یہ دانشمندی ہوگی کہ آپ اپنے اہم بینکنگ کام کی پہلے سے منصوبہ بندی کر لیں۔
جنوری میں بینکوں کی اتنی چھٹیاں کیوں ہیں؟
جنوری 2026 کئی بڑے تہوار منائے جاتے ہیں۔ جیسے نئے سال کا پہلا دن، سوامی وویکانند جینتی، مکر سنکرانتی، پونگل، بیہو، نیتا جی سبھاش چندر بوس جینتی، اور یوم جمہوریہ۔ ان تعطیلات میں سے بہت سی مقامی تعطیلات ہیں، یعنی تمام ریاستوں میں بینک بند نہیں ہوں گے، جبکہ کچھ ملک بھر میں ہوں گی۔
یکم جنوری 2026 کو بینک کہاں بند رہیں گے؟
یکم جنوری 2026 (نیا سال/گان-نگائی) کو، ایزول، چنئی، گنگٹوک، امپھال، ایٹا نگر، کوہیما، کولکاتہ اور شیلانگ میں بینک بند رہیں گے۔ تاہم، کئی دوسرے شہروں میں بینک کھلے رہ سکتے ہیں۔
جنوری 2026 میں تہواروں کی وجہ سے بینک تعطیلات
2 جنوری: ایزول، کوچی، ترواننت پورم
3 جنوری: لکھنؤ (حضرت علی کا یوم پیدائش)
12 جنوری: کولکاتہ (سوامی وویکانند جینتی)
14 جنوری: احمد آباد، بھونیشور، گوہاٹی، ایٹا نگر (مکر سنکرانتی/ماگھ بیہو)
15 جنوری: بنگلورو، چنئی، گنگٹوک، حیدرآباد، وجئے واڑہ
16 اور 17 جنوری: چنئی
23 جنوری: اگرتلہ، بھونیشور، کولکاتہ
26 جنوری: یوم جمہوریہ کے موقع پر ملک بھر میں بینک بند رہیں گے
ہفتے کے آخر میں بینک چھ دن کے لیے بند رہیں گے۔
جنوری 2026 میں، بینک چھ دنوں کے لیے بند رہیں گے، جن میں چار اتوار اور دوسرے اور چوتھے ہفتہ شامل ہیں۔ یہ تاریخیں 4، 10، 11، 18، 24 اور 25 جنوری ہیں۔
تعطیلات کے دوران بینکنگ کا کام کیسے کریں؟
بینک بند ہونے کے باوجود، صارفین یو پی آئی، اے ٹی ایم، آئی ایم پی ایس، این ای ایف ٹی، اور آر ٹی جی ایس جیسی آن لائن خدمات استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ خدمات تعطیلات کے دوران بھی جاری رہیں گی، جس سے آپ پیسوں کا ٹرانزیکشن کر سکیں گے۔
اسٹاک مارکیٹس بھی بند رہیں گی
اسٹاک مارکیٹ بھی جنوری 2026 میں نو دن کے لیے بند رہے گی۔بی ایس ای کے مطابق تمام ہفتہ اور اتوار اور 26 جنوری (یوم جمہوریہ) کو بازار بند رہے گا۔
جنوری 2026 میں تعطیلات کی کثرت کے پیش نظر، کسی بھی قسم کی تکلیف سے بچنے کے لیے اہم بینکنگ کاموں کو بروقت مکمل کرنا بہتر ہے۔
