یکم نومبر سے بینکوں میں بدلیں گے یہ اصول، جانیں کتنا اثر پڑے گا؟

یکم نومبر 2025 سے بینکنگ سیکٹر میں تبدیلیاں ہو رہی ہیں۔ یہ طریقہ عمل مزید آپ کو تحٖظ فراہم کرے گا۔

By ETV Bharat Urdu Team

Published : October 24, 2025 at 3:05 PM IST

2 Min Read
حیدرآباد: یکم نومبر سے بینکنگ ضوابط میں کئی بڑی تبدیلیاں کی جارہی ہیں۔ اس سے لوگوں کی بینکنگ سہولیات متاثر ہوں گی۔ نئے بینکنگ ضوابط، جو یکم نومبر 2025 سے نافذ العمل ہوں گے، کھاتہ داروں کو اپنے بینک کھاتوں کے لیے چار افراد کو نامزد کرنے کی اجازت دیتے ہیں۔ پہلے حد دو تھی۔ اب، چار نامزد افراد کے ساتھ، یہ افراد اپنی رقم اور اثاثوں پر کنٹرول حاصل کر لیں گے۔

اس نظام کا مقصد دعویٰ کے تصفیے کے عمل کو مزید شفاف، ہموار بنانا ہے۔

موبائل نمبر اور ای میل ایڈریس درج کرنا لازمی ہے۔

نئے قوانین کے مطابق اب بینکوں کو نامزد شخص کا موبائل نمبر اور ای میل ایڈریس رجسٹر کرنا ہوگا۔ یہ تبدیلی بینک کھاتہ داروں کی رقم کی حفاظت کو یقینی بنائے گی اور کسی بھی ہنگامی صورت حال میں فوری دعوے کے تصفیے میں سہولت فراہم کرے گی۔

آر بی آئی نے ہدایات جاری کیں:

بینکنگ لاز (ترمیمی) ایکٹ، 2025 کے تحت، بینکوں کو اب چار نامزد افراد کو شامل کرنے کی اجازت ہوگی۔ ان کی تفصیلات بشمول ای میل ایڈریس اور موبائل فون نمبر بھی لازمی ہوں گے۔ ریزرو بینک آف انڈیا نے ہدایت دی ہے کہ ان قوانین کو 2026 سے پہلے لاگو کیا جائے۔

نئے قوانین مزید تحفظ فراہم کریں گے۔

بینک اکاؤنٹ ہولڈر اب اپنی جمع کردہ رقم خاندان کے علاوہ دوستوں یا افراد کو سونپ سکتے ہیں۔ یہ ان کے اکاؤنٹس سے پیدا ہونے والے کسی بھی غیر مجاز دعوے یا تنازعات کے فوری حل کی سہولت فراہم کرے گا۔ یہ اصول خاص طور پر ان اکاؤنٹ ہولڈرز کے لیے مفید ہے جن کے متعدد بینک اکاؤنٹس ہیں یا جو اپنے فنڈز کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں۔

مزید پڑھیں: سونے اور چاندی کی قیمتوں میں بھاری گراوٹ، 12 سال میں سب سے بڑی کمی، خریدنے کا صحیح موقع؟ جانیے نیا ریٹ

یہ قواعد، جو یکم نومبر سے نافذ العمل ہوں گے، اس کا مقصد بینکنگ سیکٹر میں زیادہ شفافیت، جوابدہی اور تحفظ کو یقینی بنانا ہے۔

وزارت خزانہ کا کیا کہنا ہے؟

وزارت خزانہ نے ایک بیان میں کہا کہ ان نئی تبدیلیوں سے بینکاری نظام میں شفافیت بڑھے گی اور دعووں کے عمل کو آسان بنایا جائے گا۔ مزید برآں، بینک ڈپازٹرز کو اپنے ڈپازٹس پر زیادہ کنٹرول حاصل ہوگا۔

