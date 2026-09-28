بینک ملازمین کی تین روزہ ملک گیر ہڑتال ملتوی، سنیچر کی مستقل چھٹی پر غور کیلئے کمیٹی تشکیل
ملازمین کی یونینوں اور انڈین بینکس ایسوسی ایشن کے درمیان بات چیت کے بعد ایک سمجھوتہ طے پا گیا ہے۔
Published : September 28, 2026 at 8:25 AM IST
نئی دہلی: بینک یونینوں نے 'انڈین بینکس ایسوسی ایشن' کی جانب سے اپنے مطالبات جن میں ہفتے میں پانچ دن کام کی مانگ بھی شامل ہے، پر یقین دہانی ملنے کے بعد اپنی تین روزہ ملک گیر ہڑتال ملتوی کر دی ہے۔ یہ ملک گیر ہڑتال آج پیر کے روز شروع ہونی تھی۔ اس اقدام سے عوام اور کاروباری برادری، دونوں کو ہی بڑی راحت ملی ہے۔
پیر سے شروع ہونے والی اس ہڑتال کی کال 'یونائیٹڈ فورم آف بینک یونینز' نے دی تھی۔ ہڑتال ملتوی ہونے کے بعد آج سے بینکنگ کے معمول کے امور جاری رہیں گے۔یونائیٹڈ فورم آف بینک یونینز نے ایک بیان میں کہا کہ اتوار کے ساتھ ساتھ "تمام ہفتوں کے سنیچر کو تعطیل قرار دینے کے معاملے پر غور و خوض کے لیے فوری طور پر آئی بی اے اور یونائیٹڈ فورم آف بینک یونینز پر مشتمل ایک اعلیٰ سطحی کمیٹی تشکیل دی جائے گی۔ یہ کمیٹی تمام ممکنہ آپشنز کا جائزہ لے گی، تمام متعلقہ فریقین (اسٹیک ہولڈرز) سے مشاورت کرے گی اور ایسے حل تک پہنچے گی جو تمام فریقین اور سب سے اہم بات یہ کہ صارفین کے لیے قابلِ قبول ہو۔
یونائیٹڈ فورم آف بینک یونینز نے آئی بی اے کے ساتھ ہونے والی ملاقات کے بعد 27 ستمبر کو رات 9:30 بجے جاری کردہ ایک سرکلر میں اس فیصلے کا اعلان کیا۔ اسکیل IV اور اس سے اوپر کے عہدے داروں کے لیے 'کارکردگی پر مبنی ترغیبی اسکیم کے حوالے سے دونوں فریقین اس بات پر متفق ہوئے کہ بات چیت کا آغاز تب کیا جا سکتا ہے جب انڈین بینکس ایسوسی ایشن، یونینز اور ایسوسی ایشنز کی جانب سے اٹھائے گئے اعتراضات کے ازالے کے لیے حکومت کو ترامیم کی تجویز پیش کرے۔
سرکلر میں کہا گیا ہے کہ 8 مارچ 2024 کی کارروائی کی میں بیان کردہ بقیہ مسائل پر بھی جلد حل کے لیے بات چیت کی جائے گی۔ اس میں مزید کہا گیا ہے کہ ان پیش رفتوں کے پیشِ نظر، 'یونائیٹڈ فورم آف بینک یونینز' نے مجوزہ احتجاجی پروگرام اور ہڑتال کے اقدام کو ملتوی کرنے پر اتفاق کیا ہے۔
یونائیٹڈ فورم آف بینک یونینز نے جمعہ کو تین روزہ ملک گیر ہڑتال کا اعلان کیا تھا۔ یو ایف بی یو (ہماچل پردیش) کے کنوینر اور 'بینکرز یونائیٹڈ فورم آف ہماچل پردیش' کے صدر نریندر شرما نے کہا کہ یونینز یہ قدم اٹھانے پر اس لیے مجبور ہوئیں کیونکہ حکومت کے ساتھ ڈھائی سال قبل کیے گئے معاہدے میں شامل وعدے تاحال پورے نہیں کیے گئے۔
شرما نے کہا ہمارا بنیادی مطالبہ ہفتے میں پانچ دن بینکنگ کے نظام کا نفاذ ہے، جس میں ہفتہ وار چھٹیاں ہفتہ اور اتوار کو ہوں۔ دوسرا اہم مسئلہ کارکردگی سے منسلک نئی ترغیبی اسکیم کا خاتمہ ہے، جسے محکمہ مالیاتی خدمات نے یکطرفہ طور پر نافذ کیا تھا۔
معاہدے پر دستخط ہوئے ڈھائی سال سے زائد کا عرصہ گزر چکا ہے، اس کے باوجود اس میں کیے گئے وعدوں کی پاسداری نہیں کی گئی۔ نتیجتاً، ہمارے پاس احتجاج کا راستہ اختیار کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں بچا۔" انہوں نے مزید کہا،ہم یہ واضح کرنا چاہتے ہیں کہ بینک ملازمین اور افسران کا صارفین کو زحمت دینے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔
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ہم بلاتعطل بینکنگ خدمات کی اہمیت اور ہڑتال کے دوران صارفین کو درپیش مشکلات کو سمجھتے ہیں؛ تاہم، جب ہمارے جائز مطالبات اور معاہدے میں کیے گئے وعدے اتنے طویل عرصے تک التوا کا شکار رہیں، تو ہم حکومت کی توجہ مبذول کرانے کے لیے ایسے اقدامات کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔"