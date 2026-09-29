بینک تعطیلات کی فہرست: اکتوبر مہینے میں بینک کی چھٹیوں کی لسٹ سامنے آگئی، آدھے سے زیادہ مہینہ کام کاج نہیں ہوگا
اگر آپ اکتوبر میں ضروری کام سے بینک جانا چاہتے ہیں، تو ان چھٹیوں کو دھیان میں رکھیں۔
Published : September 29, 2026 at 12:37 PM IST
نئی دہلی: اکتوبر کا مہینہ آتے ہی تہوار شروع ہو جاتے ہیں۔ ایسے میں لوگ چھٹیوں کی گنتی بھی کرنے لگتے ہیں۔ اس ماہ بڑی تعداد میں چھٹیوں کی وجہ سے سرکاری ملازمین اور بینک میں کام کرنے والوں کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں ہوتا۔ بتا دیں کہ بھارتیہ ریزرو بینک (آر بی آئی) ہر مہینے تمام بینکوں کی چھٹیوں کی فہرست جاری کرتا ہے۔ اسی سلسلے میں آنے والے اکتوبر کے مہینے کی بھی چھٹیوں کی فہرست جاری کر دی گئی ہے۔
جو فہرست سامنے آئی ہے، اس کے مطابق اکتوبر میں قریب 16 دن بینک بند رہیں گے۔ اس مہینے گاندھی جینتی، درگا پوجا، دشہرا اور کروا چوتھ جیسے تہوار ہیں۔ اس وجہ سے قریب 16 دن بینک میں کوئی کام کاج نہیں ہوگا۔ ان کے علاوہ چار اتوار اور دو سنیچر کی بھی چھٹیاں شامل ہیں۔ ایسے میں اگر آپ ضروری کام سے بینک جانا چاہتے ہیں، تو ان چھٹیوں کو دھیان میں رکھ کر جائیں۔ تو چلیے بینکوں کی ہالیڈے لسٹ پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔
جانیں کب-کب بینکوں میں کام نہیں ہوگا:
|تاریخ
|دن
|چھٹی کی وجہ
|کہاں کہاں بینک بند رہیں گے؟
|2 اکتوبر
|جمعہ
|گاندھی جینتی
|پورے بھارت میں بینک بند رہیں گے۔
|4 اکتوبر
|اتوار
|ہفتہ وار تعطیل
|پورے بھارت میں بند رہیں گے۔
|10 اکتوبر
|سنیچر
|مہینے کا دوسرا سنیچر
|پورے بھارت میں بند رہیں گے۔
|11 اکتوبر
|اتوار
|ہفتہ وار تعطیل
|پورے بھارت میں بند رہیں گے۔
|17 اکتوبر
|سنیچر
|مہا سپتمی
|صرف اگرتلا میں بینک بند رہیں گے۔
|18 اکتوبر
|اتوار
|ہفتہ وار تعطیل
|پورے بھارت میں بند رہیں گے۔
|19 اکتوبر
|پیر
|درگا پوجا، مہا اشٹمی، مہا نومی
|اگرتلا، آئزول، بھوبنیشور، چنئی، گوہاٹی، امپھال، اٹانگر، کوہیما، پٹنہ، رانچی اور شیلانگ میں بند رہیں گے۔
|20 اکتوبر
|منگل
|دشہرا (وجیا دسمی)
|گنگٹوک اور امپھال کو چھوڑ کر پورے ملک میں بینک بند رہیں گے۔
|21 اکتوبر
|بدھ
|وجیا دسمی، درگا پوجا
|اگرتلا، بنگلورو، گنگٹوک، گوہاٹی، کوچی، کولکاتا اور ترواننت پورم میں بند رہیں گے۔
|22 اکتوبر
|جمعرات
|درگا پوجا
|گنگٹوک میں بینک بند رہیں گے۔
|23 اکتوبر
|جمعہ
|درگا پوجا
|گنگٹوک میں بینک بند رہیں گے۔
|24 اکتوبر
|سنیچر
|مہینے کا چوتھا سنیچر
|پورے بھارت میں بینک بند رہیں گے۔
|25 اکتوبر
|اتوار
|ہفتہ وار تعطیل
|پورے بھارت میں بند رہیں گے۔
|26 اکتوبر
|پیر
|لکشمی پوجا، ایکسیشن ڈے، مہارشی والمیکی جینتی
|اگرتلا، چنڈی گڑھ، جموں، شملہ اور سری نگر میں بند رہیں گے۔
|29 اکتوبر
|جمعرات
|کروا چوتھ
|صرف شملہ میں بینک بند رہیں گے۔
|31 اکتوبر
|سنیچر
|سردار ولبھ بھائی پٹیل کی جینتی
|صرف احمد آباد میں بینک بند رہیں گے۔
مرکزی بینک (آر بی آئی) کے ہالیڈے کیلنڈر کے مطابق پورے ملک کے الگ الگ ریاستوں اور سرکلز میں اکتوبر کے مہینے میں 16 دن بینک بند رہیں گے۔ ان میں ہفتہ وار تعطیلات بھی شامل ہیں۔ ان کے علاوہ 10 ریاستوں کے مخصوص تہواروں کی چھٹیاں بھی شامل ہیں۔
آن لائن خدمات جاری رہیں گی
آر بی آئی کی چھٹیوں کی فہرست کے مطابق اکتوبر کے مہینے میں آدھے سے زیادہ مہینہ کام کاج نہیں ہوگا، لیکن صارفین کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ بتا دیں کہ چھٹیوں کے دنوں میں بھی آن لائن خدمات بلا تعطل جاری رہیں گی۔ اس دوران یو پی آئی ایپس گوگل پے، فون پے، پے ٹی ایم اور تمام بینکوں کی انٹرنیٹ بینکنگ خدمات کام کریں گی۔ بغیر کسی رکاوٹ کے تمام سہولیات ملیں گی۔ وہیں، اے ٹی ایم کی سہولت بھی جاری رہے گی۔
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