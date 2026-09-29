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بینک تعطیلات کی فہرست: اکتوبر مہینے میں بینک کی چھٹیوں کی لسٹ سامنے آگئی، آدھے سے زیادہ مہینہ کام کاج نہیں ہوگا

اگر آپ اکتوبر میں ضروری کام سے بینک جانا چاہتے ہیں، تو ان چھٹیوں کو دھیان میں رکھیں۔

اکتوبر مہینے میں بینک 16 دن بند رہیں گے
اکتوبر مہینے میں بینک 16 دن بند رہیں گے (Photo credit: Getty Images)
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By ETV Bharat Urdu Team

Published : September 29, 2026 at 12:37 PM IST

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نئی دہلی: اکتوبر کا مہینہ آتے ہی تہوار شروع ہو جاتے ہیں۔ ایسے میں لوگ چھٹیوں کی گنتی بھی کرنے لگتے ہیں۔ اس ماہ بڑی تعداد میں چھٹیوں کی وجہ سے سرکاری ملازمین اور بینک میں کام کرنے والوں کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں ہوتا۔ بتا دیں کہ بھارتیہ ریزرو بینک (آر بی آئی) ہر مہینے تمام بینکوں کی چھٹیوں کی فہرست جاری کرتا ہے۔ اسی سلسلے میں آنے والے اکتوبر کے مہینے کی بھی چھٹیوں کی فہرست جاری کر دی گئی ہے۔

جو فہرست سامنے آئی ہے، اس کے مطابق اکتوبر میں قریب 16 دن بینک بند رہیں گے۔ اس مہینے گاندھی جینتی، درگا پوجا، دشہرا اور کروا چوتھ جیسے تہوار ہیں۔ اس وجہ سے قریب 16 دن بینک میں کوئی کام کاج نہیں ہوگا۔ ان کے علاوہ چار اتوار اور دو سنیچر کی بھی چھٹیاں شامل ہیں۔ ایسے میں اگر آپ ضروری کام سے بینک جانا چاہتے ہیں، تو ان چھٹیوں کو دھیان میں رکھ کر جائیں۔ تو چلیے بینکوں کی ہالیڈے لسٹ پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔

جانیں کب-کب بینکوں میں کام نہیں ہوگا:

تاریخدنچھٹی کی وجہکہاں کہاں بینک بند رہیں گے؟
2 اکتوبرجمعہگاندھی جینتی پورے بھارت میں بینک بند رہیں گے۔
4 اکتوبراتوار ہفتہ وار تعطیل پورے بھارت میں بند رہیں گے۔
10 اکتوبرسنیچرمہینے کا دوسرا سنیچر پورے بھارت میں بند رہیں گے۔
11 اکتوبراتوار ہفتہ وار تعطیل پورے بھارت میں بند رہیں گے۔
17 اکتوبرسنیچرمہا سپتمی صرف اگرتلا میں بینک بند رہیں گے۔
18 اکتوبراتوار ہفتہ وار تعطیل پورے بھارت میں بند رہیں گے۔
19 اکتوبرپیر درگا پوجا، مہا اشٹمی، مہا نومیاگرتلا، آئزول، بھوبنیشور، چنئی، گوہاٹی، امپھال، اٹانگر، کوہیما، پٹنہ، رانچی اور شیلانگ میں بند رہیں گے۔
20 اکتوبرمنگل دشہرا (وجیا دسمی)گنگٹوک اور امپھال کو چھوڑ کر پورے ملک میں بینک بند رہیں گے۔
21 اکتوبربدھ وجیا دسمی، درگا پوجااگرتلا، بنگلورو، گنگٹوک، گوہاٹی، کوچی، کولکاتا اور ترواننت پورم میں بند رہیں گے۔
22 اکتوبرجمعراتدرگا پوجاگنگٹوک میں بینک بند رہیں گے۔
23 اکتوبرجمعہ درگا پوجا گنگٹوک میں بینک بند رہیں گے۔
24 اکتوبرسنیچرمہینے کا چوتھا سنیچر پورے بھارت میں بینک بند رہیں گے۔
25 اکتوبراتوار ہفتہ وار تعطیل پورے بھارت میں بند رہیں گے۔
26 اکتوبرپیر لکشمی پوجا، ایکسیشن ڈے، مہارشی والمیکی جینتی اگرتلا، چنڈی گڑھ، جموں، شملہ اور سری نگر میں بند رہیں گے۔
29 اکتوبرجمعرات کروا چوتھ صرف شملہ میں بینک بند رہیں گے۔
31 اکتوبرسنیچرسردار ولبھ بھائی پٹیل کی جینتی صرف احمد آباد میں بینک بند رہیں گے۔

مرکزی بینک (آر بی آئی) کے ہالیڈے کیلنڈر کے مطابق پورے ملک کے الگ الگ ریاستوں اور سرکلز میں اکتوبر کے مہینے میں 16 دن بینک بند رہیں گے۔ ان میں ہفتہ وار تعطیلات بھی شامل ہیں۔ ان کے علاوہ 10 ریاستوں کے مخصوص تہواروں کی چھٹیاں بھی شامل ہیں۔

آن لائن خدمات جاری رہیں گی

آر بی آئی کی چھٹیوں کی فہرست کے مطابق اکتوبر کے مہینے میں آدھے سے زیادہ مہینہ کام کاج نہیں ہوگا، لیکن صارفین کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ بتا دیں کہ چھٹیوں کے دنوں میں بھی آن لائن خدمات بلا تعطل جاری رہیں گی۔ اس دوران یو پی آئی ایپس گوگل پے، فون پے، پے ٹی ایم اور تمام بینکوں کی انٹرنیٹ بینکنگ خدمات کام کریں گی۔ بغیر کسی رکاوٹ کے تمام سہولیات ملیں گی۔ وہیں، اے ٹی ایم کی سہولت بھی جاری رہے گی۔

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اکتوبر میں بینک تعطیلات کی فہرست
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