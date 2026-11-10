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بینک ہالی ڈے: آپ کے شہر میں بینک کھلے ہیں یا بند، ایک کلک کرتے ہی چل جائے گا پتہ

بھارتیہ ریزرو بینک (RBI) ہر ماہ چھٹیوں کی فہرست جاری کرتا ہے۔ اس کے مطابق ہی بینک بند رہتے ہیں۔ تفصیل کے لیے پڑھیں۔

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صرف ایک کلک سے معلوم کریں کہ آج آپ کے شہر میں بینک کھلے ہیں یا بند (IANS)
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By ETV Bharat Urdu Team

Published : November 10, 2026 at 10:58 AM IST

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حیدرآباد: دیوالی کے تہوار کی دھوم مچی ہوئی ہے۔ ایسے میں تمام سرکاری دفاتر میں چھٹیاں ہیں۔ بینک کی بات کریں تو یہ جاننا ضروری ہے کہ آج منگل 10 نومبر 2026 کو بینک کھلے ہیں یا بند۔ آج اگر کوئی ضروری کام نپٹانا ہے تو ایک بار بینک جانے سے پہلے یہ خبر ضرور پڑھیں۔

بھارتیہ ریزرو بینک ہر ماہ تمام سرکاری بینکوں کی چھٹیوں کی فہرست جاری کرتا ہے۔ یہ چھٹیاں تمام ریاستوں کے حساب سے الگ الگ ہوتی ہیں۔ ملک کی کئی ریاستوں میں آج جہاں کام کاج ہوں گے، وہاں کچھ ریاستوں میں بینک بند بھی رہیں گے۔ واضح رہے کہ آج دیوالی 2026 کے بعد گووردھن پوجا اور وکرم سموت کی وجہ سے کچھ ریاستوں میں بینکوں کی چھٹیاں ہیں۔ ایسے میں کوئی (دفتری) کام کاج نہیں ہوگا، لیکن آن لائن خدمات جاری رہیں گی۔

bank holiday today on pratipada 10th november 2026 know details state wise list, Urdu News
Representative Photo (IANS)

ان ریاستوں میں کام کاج نہیں ہوگا

مرکزی بینک (RBI) کی نومبر 2026 کی ہالیڈے لسٹ پر نظر ڈالیں تو گجرات اور مہاراشٹر سمیت کئی ریاستوں میں چھٹی دی گئی ہے۔ آئیے یہ بھی جانتے ہیں کہ کن ریاستوں میں عام دنوں کی طرح کام ہوں گے۔ منگل کو پرتی پدا، گووردھن پوجا اور نئے وکرم سموت کے موقع پر گجرات، مہاراشٹر، ممبئی، ناگپور، بیلاپور اور کرناٹک کے دارالحکومت بنگلورو میں بینکوں میں کام نہیں ہوں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ دہرادون اور سکم کے دارالحکومت گنگٹوک میں بھی بینک بند رہیں گے۔

دارالحکومت دہلی اور اتر پردیش کا حال جانیں

آر بی آئی کے ہالیڈے کیلنڈر کے مطابق، قومی دارالحکومت نئی دہلی اور اتر پردیش میں کسی بھی طرح کی کوئی چھٹی نہیں ہے۔ ہمیشہ کی طرح پورے دن کام ہوگا۔ واضح رہے کہ بدھ کو بھائی دوج، چترگپت جینتی اور لکشمی پوجا کے موقع پر کچھ شہروں میں بینکوں کو تالے لگے رہیں گے۔

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