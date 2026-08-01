یکم اگست سے بڑی مالیاتی تبدیلیاں، جانیں کیا سستا ہوا اور کیا ہوا مہنگا
آٹھ مالیاتی رولزمیں تبدیلی جن میں ایل پی جی، تتکال ٹکٹ، آئی ٹی آر لیٹ فیس، کریڈٹ کارڈز، اور جی ایس ٹی شامل ہیں۔
Published : August 1, 2026 at 2:01 PM IST
حیدرآباد: کئی اہم مالیاتی ضوابط میں اہم تبدیلیاں جو کہ عام آدمی سے لے کر کاروباری مالکان تک ہر ایک کو متاثر کرتی ہیں، 1 اگست 2026 سے پورے ملک میں لاگو ہو گئی ہیں۔ یہ نئے قواعد براہ راست آپ کے مالیات اور ماہانہ بجٹ کو متاثر کریں گے۔ ایل پی جی کی قیمتوں اور ریلوے ٹکٹوں سے لے کر ٹیکس جرمانے اور بینکنگ خدمات تک ہر چیز کے حوالے سے اس ماہ بڑی ایڈجسٹمنٹ کی گئی ہے۔ آئیے ان آٹھ اہم تبدیلیوں پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔
1. کمرشل ایل پی جی سلنڈر کی قیمتوں میں کمی
جیسا کہ ہر مہینے کی پہلی روایت ہے، ایل پی جی کی قیمتوں پر نظر ثانی کی جاتی ہے۔ آج سے 19 کلو کے کمرشل گیس سلنڈر کی قیمت میں 202 روپے کی کمی کی گئی ہے۔ اس کمی کے بعد، ایک تجارتی سلنڈر کی قیمت دہلی میں ₹2,728 اور کولکتہ میں 2,872.50 تک ہو گئی ہے۔ تاہم گھروں میں استعمال ہونے والے گھریلو ایل پی جی سلنڈر کی قیمتوں میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی ہے، یعنی گھریلو ملازمین کو فی الحال کوئی اضافی ریلیف نہیں ملے گا۔
2. ریلوے تتکال ٹکٹ بکنگ کے لیے نیا اصول
ہندوستانی ریلوے نے تتکال ٹکٹ کاؤنٹر پر بھاری بھیڑ کو منظم کرنے کے لیے اپنے قوانین میں ترمیم کی ہے۔ اب، تتکال بکنگ شروع ہونے پر ہی ریلوے اسٹیشنوں پر مسافروں کو ٹوکن جاری کیے جائیں گے۔ اس ٹوکن سسٹم کے نفاذ سے ریزرویشن کاؤنٹرز پر افراتفری کو کم کرنے کی امید ہے، جس سے مسافر اپنے ٹوکن نمبروں کی بنیاد پر قطار میں کھڑے ہو کر آسانی سے ٹکٹ حاصل کر سکیں گے۔
3. بینک سروس چارجز اور ایس ایم ایس الرٹس میں تبدیلیاں
کئی بینکوں نے یکم اگست سے اپنی بینکنگ خدمات اور سروس چارجز پر نظر ثانی کی ہے۔ اس تناظر میں Ujjivan Small Finance Bank نے صارفین کے لیے اپنے SMS الرٹ چارجز میں ترمیم کی ہے۔ آگے بڑھتے ہوئے، صارفین کو اپنے اکاؤنٹس سے متعلق ہر پیغام کے لیے نئی تجویز کردہ فیس ادا کرنے کی ضرورت ہوگی۔
4. روزمرہ کے لوازمات اور الیکٹرانکس مہنگے
بڑھتے ہوئے عالمی جغرافیائی سیاسی تناؤ اور خام مال کی قیمتوں میں اضافے کی وجہ سے اس ماہ افراط زر میں اضافے کا امکان ہے۔ مارکیٹ کے ماہرین کے مطابق چائے کی پتیوں اور کپڑوں سے لے کر الیکٹرانک اشیاء جیسے ٹیلی ویژن، فریج اور واشنگ مشینوں کی قیمتیں بڑھ سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ کاروں اور صابن کی قیمتوں میں 4 سے 6 فیصد تک اضافہ دیکھا جا سکتا ہے۔
5. آئی ٹی آر فائل کرنے کے لیے لاگو لیٹ فیس
تنخواہ دار ملازمین اور دیگر انفرادی ٹیکس دہندگان کے لیے سال 2026-27 کے لیے اپنے انکم ٹیکس گوشوارے (ITR-1 اور ITR-2) فائل کرنے کی آخری تاریخ 31 جولائی تھی۔ جو لوگ کل تک اپنے ریٹرن فائل کرنے میں ناکام رہے انہیں اب 'دیر سے آئی ٹی آر' فائل کرنا ہوگی۔ ٹیکس دہندگان کو اس کے لیے 1,000 سے 5,000 تک کی لیٹ فیس (جرمانہ) ادا کرنے کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔
6. کریڈٹ کارڈ کی پالیسیوں میں تبدیلیاں
ملک کے کئی بڑے بینکوں نے آج سے اپنی کریڈٹ کارڈ پالیسیوں پر نظر ثانی کی ہے۔ یہ نظرثانی کریڈٹ کارڈ ریوارڈ پوائنٹ پروگرام، سالانہ دیکھ بھال کی فیس، اور دیگر پوشیدہ سروس چارجز کا احاطہ کرتی ہے۔ چونکہ یہ تبدیلیاں مخصوص بینک اور کارڈ کے لحاظ سے مختلف ہوتی ہیں، صارفین کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ اپنے بینک کے نئے رہنما خطوط کو چیک کریں۔
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7. بینکنگ کو آسان بنانے کے لیے 2.0 سی کے وائی سی
'Advanced Central Customer Identification 2.0' (CKYC 2.0) آج بینکنگ، انشورنس اور میوچل فنڈ کے شعبوں میں متعارف کرایا جا رہا ہے۔ اس ٹیکنالوجی کے متعارف ہونے کے بعد مالیاتی ادارے آپ کی ڈیجیٹل رضامندی حاصل کرنے کے بعد آپ کے دستاویزات کی براہ راست مرکزی ڈیٹا بیس سے تصدیق کر سکیں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ صارفین کو نیا بینک اکاؤنٹ کھولنے یا انشورنس پالیسی خریدنے پر بار بار علیحدہ KYC دستاویزات جمع کرانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔
سخت کاروبار اور جی ایس ٹی کے اصول
جی ایس ٹی ای انوائس اور ای وائیس بل کو تاجروں اور دکانداروں کے لیے مزید شفاف بنایا گیا ہے۔ آج سے، 'بل تو شپ ٹو - لین دین کے تحت سامان کی ترسیل کے لیے 'Ship-to-GSTIN' تفصیلات فراہم کرنا لازمی ہے۔ یہ نیا قاعدہ ٹیکس چوری کو روکے گا اور ریاستی کوڈز اور جی ایس ٹی نمبروں کی فوری تصدیق کو قابل بنائے گا۔