بڑے بینکوں نے دیا جھٹکا، کل سے اے ٹی ایم سے نقد رقم نکالنا مہنگا، 23 روپے فی ٹرانزیکشن کی اضافی فیس
یکم اپریل سے، کچھ بڑے بینکوں کے اے ٹی ایم رولز میں تبدیلیاں آئیں گی۔ نقد رقم نکالنے کی حد کم ہو جائے گی۔
Published : March 31, 2026 at 12:42 PM IST
حیدرآباد: ڈیجیٹل اکانومی کو فروغ دینے اور آپریشنل اخراجات کو متوازن کرنے کے مقصد سے، ملک کے سرکردہ بینکنگ اداروں نے اے ٹی ایم ٹرانزیکشنز اور نقد رقم نکالنے سے متعلق قوانین میں جامع تبدیلیوں کا اعلان کیا ہے، جو یکم اپریل 2026 سے لاگو ہوں گے۔ ایچ ڈی ایف سی بینک، پنجاب نیشنل بینک (PNB) اور بندھن بینک کے ذریعہ جاری کردہ نئے رہنما خطوط کے مطابق، صارفین کو مفت ٹرانزیکشنز کی حد مکمل ہونے کے بعد اضافی ٹرانزیکشنز کے لیے فیس ادا کرنی ہوگی۔
ایچ ڈی ایف سی بینک: یو پی آئی کیش کی نکاسی اب 'مفت' کوٹہ میں شامل
ایچ ڈی ایف سی بینک نے 'Interoperable Cardless Cash Withdrawal' (ICCW) سے متعلق اپنے قواعد میں ایک بڑی ترمیم متعارف کرائی ہے - یعنی یو پی آئی کا استعمال کرتے ہوئے کارڈ کے بغیر نقد رقم نکالنا۔
نیا اصول: اب تک، یو پی آئی کے ذریعے نقد رقم نکالنے کو ایک اضافی سہولت سمجھا جاتا تھا۔ تاہم، کل سے اس کا شمار آپ کی پانچ مفت ٹرانزیکشنز کی ماہانہ حد میں کیا جائے گا۔
اضافی چارجز: ایک بار مفت کی حد (5 ٹرانزیکشنز) ختم ہو جانے کے بعد، ہر بعد کی نکاسی کے لیے 23 روپے فیس کے علاوہ قابل اطلاق ٹیکس وصول کیے جائیں گے۔
دیگر بینک اے ٹی ایم: میٹرو شہروں میں دوسرے بینکوں کے اے ٹی ایمز پر تین مفت ٹرانزیکشنز اور غیر میٹرو شہروں میں پانچ مفت ٹرانزیکشنز کی موجودہ حد میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔
پنجاب نیشنل بینک (PNB): روزانہ رقم نکالنے کی حدوں میں 50 فیصد کمی
پبلک سیکٹر کے قرض دہندہ پنجاب نیشنل بینک نے سیکیورٹی کو بڑھانے اور ڈیجیٹل ادائیگیوں کی حوصلہ افزائی کے لیے اپنے مختلف ڈیبٹ کارڈ کیٹیگریز میں روزانہ کیش نکالنے کی حد کو نصف کر دیا ہے۔
پلاٹینم، گولڈ، اور بزنس کارڈز: ان کارڈز کے لیے یومیہ رقم نکالنے کی حد 1,00,000 روپے سے کم کر کے 50,000 روپے کر دی گئی ہے۔
منتخب اور دستخطی کارڈز: ان پریمیم کارڈز کی حد 1,50,000 روپے سے کم کر کے 75,000 روپے کر دی گئی ہے۔
بندھن بینک: ٹرانزیکشن پالیسی میں نظرثانی
بندھن بینک نے اپنے صارفین کے لیے مالی لین دین کی حدیں بھی مقرر کی ہیں۔
مالیاتی لین دین: بینک کے اپنے اے ٹی ایم پر ماہانہ صرف پانچ مالی لین دین (نقدی نکالنا) مفت ہوں گے۔
غیر مالیاتی لین دین: ایک یقین دہانی پر، غیر مالیاتی سرگرمیوں پر کوئی حد نہیں لگائی گئی ہے جیسے اکاؤنٹ بیلنس چیک کرنا اور منی سٹیٹمنٹس بنانا؛ یہ بندھن بینک کے اے ٹی ایم پر لامحدود اور مفت رہیں گے۔
ماہرین کی رائے اور صارفین کے لیے مشورہ
بینکنگ ماہرین کا خیال ہے کہ اے ٹی ایم کی دیکھ بھال کے بڑھتے ہوئے اخراجات کو دیکھتے ہوئے یہ قدم ریزرو بینک آف انڈیا (آر بی آئی) کے رہنما خطوط کے مطابق اٹھایا گیا ہے۔ 23 روپے فی ٹرانزیکشنز کی فیس سے صارفین کو ڈیجیٹل چینلز جیسے یو پی آئی، نیٹ بینکنگ، اور موبائل ایپلیکیشنز کی طرف منتقل ہونے کی ترغیب دینے کی امید ہے۔
صارفین کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ اضافی چارجز سے بچنے کے لیے اپنی ماہانہ نقدی کی ضروریات کا پہلے سے منصوبہ بنائیں۔ تفصیلی معلومات کے لیے، صارفین اپنے متعلقہ بینک کی آفیشل ویب سائٹ یا موبائل ایپلیکیشن میں لاگ ان کر سکتے ہیں۔
