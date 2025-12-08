آندھرا پردیش میں آٹھ نئے صنعتی شہر بندرگاہوں کے قریب کیے جائیں گے تعمیر، منصوبہ دس ہزار کروڑ کی لاگت سے تیار
آندھرا پردیش میری ٹائم بورڈ نے ہر بندرگاہ کی مخصوص ضروریات کی بنیاد پر مبنی صنعتی کلسٹرس کی تشکیل کےلیے تفصیلی تجاویز تیار کی ہیں۔
Published : December 8, 2025 at 2:26 PM IST
امراؤتی: آندھرا پردیش حکومت نے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ (پی پی پی) موڈ کے تحت ریاست کی بڑی بندرگاہوں کے قریب آٹھ نئے صنعتی شہر تیار کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ شہر اقتصادی ترقی، روزگار کے مواقع اور برآمدات کو فروغ دینے کے لیے موجودہ اور آنے والی دونوں بندرگاہوں کے ارد گرد قائم کیے جائیں گے۔ مرکزی حکومت کے ساتھ تال میل میں، حکومت نے ساگرمالا فیز-2 کے تحت 10,522.90₹ کروڑ (تقریباً 100$ ملین USD) کے بنیادی ڈھانچے کے کاموں کی تجویز پیش کی ہے۔
آندھرا پردیش میری ٹائم بورڈ (اے پی ایم بی) نے ہر بندرگاہ کی مخصوص ضروریات کی بنیاد پر بندرگاہ پر مبنی صنعتی کلسٹرز کے قیام کے لیے تفصیلی تجاویز تیار کی ہیں۔ یہ نئے کلسٹر وشاکھاپٹنم، کاکیناڈا، مچھلی پٹنم، رامایاپٹنم، ملاپیٹ، دگراجپٹنم، رامبیلی اور کرشنا پٹنم کی بندرگاہوں کے ارد گرد بنائے جائیں گے۔
کلسٹر کی اہم خصوصیات
وشاکھاپٹنم: سمندری اور فارما کلسٹر، بشمول سی فوڈ پروسیسنگ، فارما، اور بائیوٹیک ایکسپورٹ
ملاپیٹ: فارما، بائیوٹیک، اور کیمیائی برآمدات CETPs (کامن ایفلوئنٹ ٹریٹمنٹ پلانٹس)، لاجسٹکس اور تربیتی مراکز کا استعمال کرتے ہوئے
رامبیلی: دفاعی سازوسامان کی تیاری کا علاقہ جس میں اعلیٰ حفاظتی بحری ڈھانچہ ہے۔
کاکیناڈا: زرعی مصنوعات کے لیے پیٹرولیم لاجسٹکس اور برآمدی مرکز
مچھلی پٹنم: ای وی (الیکٹرک وہیکل) اور زیورات تیار کرنے والے SEZs (خصوصی اقتصادی زون)، آٹو پارٹس اور لاجسٹک انضمام
رامایا پٹنم: تیل کے مضبوط ذخائر، ملاوٹ والے یونٹ، اور بہتر تقسیم کنیکٹیویٹی
ڈگگراجپٹنم: سمندری SEZ، روبوٹک شپ یارڈ، اور ماڈیولر ڈرائی ڈاکس کے ساتھ جہاز سازی کا ماحولیاتی نظام
کرشنا پٹنم: کلین ٹیک سہولیات، الیکٹرانکس پارکس، سولر انرجی، اور کار ایکسپورٹ انفراسٹرکچر کے ساتھ الیکٹرانکس اور کلین انرجی کلسٹر
اے پی ایم بی نے ہر بندرگاہ کے ارد گرد 100 کلومیٹر کے دائرے کو 'پورٹ پروکسیمل ایریا' کے طور پر شناخت کیا ہے۔ ان علاقوں کو گودام، رہائشی علاقوں، دفتری جگہوں اور صنعتی منصوبوں کے لیے مخصوص علاقوں میں تقسیم کرنے کے لیے ایک مسودہ ماسٹر پلان تیار کیا گیا ہے۔ ان زوننگ کے منصوبوں کے مطابق مستقبل کی منظوری دی جائے گی۔ بورڈ نے ترقی کے لیے قلیل مدتی، درمیانی مدت اور طویل مدتی اہداف بھی مقرر کیے ہیں۔
مرحلہ وار توسیع
حکام مال برداری اور صنعتی سرگرمیوں میں موجودہ مواقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے بندرگاہ سے ملحقہ دیہات کو مکمل طور پر مربوط اقتصادی شہروں میں تبدیل کرنے کا منصوبہ رکھتے ہیں۔ متعدد صنعتی کلسٹرز بنانے کے لیے جدید انفراسٹرکچر، ڈیجیٹل سسٹمز اور خصوصی اقتصادی زونز (SEZs) قائم کیے جائیں گے۔ MSMEs (مائیکرو، سمال اور میڈیم انٹرپرائزز)، جہاز سازی، اسٹیل مینوفیکچرنگ، اور لاجسٹکس جیسے شعبوں میں نمایاں ترقی کی توقع ہے۔