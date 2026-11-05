امول گھی کی قیمت میں 40 روپے فی لیٹر اضافہ، مکھن بھی مہنگا؛ نئی قیمتوں کا اطلاق 2 اکتوبر سے نافذ
امول نے دودھ کی پیداواری لاگت میں اضافے کے پیش نظر مکھن اور گھی کی قیمتوں میں اضافہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔
Published : November 5, 2026 at 2:20 PM IST
نئی دہلی: امول برانڈ کے تحت مصنوعات فروخت کرنے والی کمپنی گجرات کوآپریٹو ملک مارکیٹنگ فیڈریشن لمیٹڈ (جی سی ایم ایم ایف) نے پیداواری لاگت میں اضافے کے باعث 2 نومبر سے گھی کی قیمتوں میں 40 روپے فی لیٹر کا اضافہ کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ ٹیبل بٹر (مکھن) کے 500 گرام کے پیکٹ کی قیمت میں بھی 15 روپے کا اضافہ کیا گیا ہے۔
جی سی ایم ایم ایف نے ایک بیان میں بتایا کہ امول ٹیبل بٹر، امول گھی اور امول کاؤ گھی (گائے کا گھی) کی زیادہ سے زیادہ خوردہ قیمت میں 2 نومبر سے اضافہ کر دیا گیا ہے۔ گھی اور مکھن کی قیمتوں میں یہ تازہ اضافہ تہواروں کے سیزن کے دوران سامنے آیا ہے، جب روایتی پکوانوں اور گھریلو کھانوں میں ان مصنوعات کا استعمال بڑے پیمانے پر کیا جاتا ہے۔
جی سی ایم ایم ایف کے مطابق کہ 36 لاکھ کسانوں کی ملکیت والی امداد باہمی کی تنظیم (کوآپریٹو) ہونے کی حیثیت سے، امول نے دودھ کی پیداواری لاگت میں اضافے کے پیش نظر مکھن اور گھی کی قیمتوں میں ردوبدل کیا ہے۔" نئی قیمتوں کے تحت امول ٹیبل بٹر کے 500 گرام پیک کی قیمت اب 325 روپے ہو گئی ہے۔ جبکہ امول گھی کا ایک لیٹر کا پاؤچ اب 680 روپے میں ملے گا، اور امول گائے کے گھی کے ایک لیٹر پاؤچ کی قیمت 735 روپے ہوگی۔
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جی سی ایم ایم ایف ملک کی معروف ڈیری کمپنیوں میں شامل ہے۔ مالی سال 2025-26 میں فیڈریشن کا کاروبار (ٹرن اوور) 11.4 فیصد اضافے کے ساتھ 73,450 کروڑ روپے تک پہنچ گیا، جو اس سے پچھلے مالی سال میں 45, 911 کروڑ روپے تھا۔ گزشتہ مالی سال امول برانڈ کا مجموعی ٹرن اوور ایک لاکھ کروڑ روپے سے تجاوز کر گیا تھا۔ 18 ضلعی کوآپریٹو سوسائٹیوں کا ٹرن اوور جی سی ایم ایم ایف کی مجموعی آمدنی میں شامل نہیں ہے۔