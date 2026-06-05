آر بی آئی پالیسی کا اعلان: مکان اور کار لون کے ای ایم آئی میں کوئی اضافہ نہیں، شرح سود 5.25 فیصد پر برقرار
RBI نے ریپو ریٹ کو 5.25 فیصد پر برقرار رکھا ہے۔ موجودہ مالی سال کے لیے بنیادی افراط زر 4.7 فیصد رہنے کا امکان ہے۔
Published : June 5, 2026 at 11:52 AM IST
ممبئی: ریزرو بینک آف انڈیا (آر بی آئی) کی مانیٹری پالیسی کمیٹی (ایم پی سی) نے اپنی تازہ ترین جائزہ میٹنگ میں کلیدی پالیسی ریٹ — ریپو ریٹ — کو 5.25 فیصد پر مستحکم رکھنے کا متفقہ طور پر فیصلہ کیا ہے۔ آر بی آئی کے گورنر سنجے ملہوترا نے اعلان کیا کہ مرکزی بینک اپنے 'غیر جانبدار' موقف کو جاری رکھے گا۔ اس فیصلے کا مطلب یہ ہے کہ ملک بھر میں لاکھوں لون لینے والوں کو فی الحال اپنے گھر، کار یا پرسنل لون کی ای ایم آئیز پر کوئی اضافی بوجھ نہیں پڑے گا۔
نمو اور افراط زر کے لیے نئے تخمینے
مغربی ایشیا میں بڑھتے ہوئے جغرافیائی سیاسی تناؤ، ایندھن کی بلند قیمتوں، اور سپلائی چین میں رکاوٹوں کی روشنی میں، آر بی آئی نے رواں مالی سال (FY27) کے لیے اپنے اقتصادی تخمینوں میں نمایاں طور پر نظر ثانی کی ہے۔
The Monetary Policy Committee has decided to keep the policy repo rate unchanged at 5.25%, and to maintain a neutral stance, announces RBI Governor Sanjay Malhotra pic.twitter.com/B6rKLxTd8B— ANI (@ANI) June 5, 2026
جی ڈی پی گروتھ: ملک کی حقیقی جی ڈی پی کی شرح نمو کا تخمینہ پہلے کے 6.9 فیصد سے کم کر کے 6.6 فیصد کر دیا گیا ہے۔
خوردہ افراط زر (سی پی آئی): کنزیومر پرائس انڈیکس (CPI) پر مبنی افراط زر کی پیشن گوئی 4.6 فیصد سے بڑھا کر 5.1 فیصد کر دی گئی ہے۔
بنیادی افراط زر: موجودہ مالی سال کے لیے بنیادی افراط زر 4.7 فیصد رہنے کا امکان ہے۔
#WATCH | RBI Governor Sanjay Malhotra says, " the global economic outlook remains clouded by the continuing geopolitical impasse in west asia as sharply escalating energy prices and global supply chain disruptions continue to hinder economic activity. major advanced economy… pic.twitter.com/lcMNQ77geq— ANI (@ANI) June 5, 2026
عالمی بحران اور چیلنجز
آر بی آئی کے گورنر ملہوترا نے کہا کہ بے مثال چیلنجوں کی وجہ سے عالمی معیشتوں پر بحران کے بادل منڈلا رہے ہیں۔ کمزور عالمی مانگ اور لاجسٹکس کے زیادہ اخراجات کی وجہ سے ہندوستانی برآمدی سیکٹر کو مشکلات کا سامنا ہے۔ مزید برآں، خام تیل اور توانائی کی مسلسل بڑھتی ہوئی قیمتیں ملک کے کرنٹ اکاؤنٹ خسارے (سی اے ڈی) کے لیے خطرہ بڑھا رہی ہیں۔ تاہم، انہوں نے واضح کیا کہ مستقبل کی مالیاتی پالیسی کے فیصلے مکمل طور پر 'ڈیٹا پر منحصر' رہیں گے۔
#WATCH | RBI Governor Sanjay Malhotra says, " indian economy entered this current episode of global turbulence with much better fundamentals than in previous similar episodes. we remain confident to withstand these shocks with minimum pain."— ANI (@ANI) June 5, 2026
"over the past few months, the global… pic.twitter.com/cc6H0uwPYD
ملکی معیشت میں مضبوط اعتماد
مختلف بین الاقوامی غیر یقینی صورتحال کے باوجود، آر بی آئی کے گورنر نے اعتماد ظاہر کیا کہ ہندوستان کی گھریلو اقتصادی سرگرمیاں مضبوط اور مستحکم ہیں۔ ہندوستان کے زرمبادلہ کے خاطر خواہ ذخائر کسی بھی بیرونی جھٹکے کے خلاف ایک مضبوط بفر کے طور پر کام کریں گے۔ شرح مبادلہ کی پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی ہے، اور آر بی آئی روپے کے لیے کسی مخصوص شرح یا بینڈ کو نشانہ نہیں بنا رہا ہے۔
#WATCH | RBI Governor Sanjay Malhotra says, " cpi inflation is projected to be at 5.1% for this year, about 50 basis points more than earlier projected.— ANI (@ANI) June 5, 2026
"international crude oil prices, the indian basket, have averaged around 110 us dollars per barrel during the last two months… pic.twitter.com/U1gWRNnhjJ
غیر ملکی سرمایہ کاروں اور بینکنگ سسٹم کے لیے اہم اعلانات
آر بی آئی معیشت کی پیداواری ضروریات کو پورا کرنے کے لیے بینکاری نظام میں مناسب لیکویڈیٹی کو برقرار رکھے گا۔ ساتھ ہی، سرمایہ کاری کو راغب کرنے کے لیے سرکاری سیکیورٹیز میں غیر ملکی پورٹ فولیو سرمایہ کاروں (FPIs) کے لیے سرمایہ کاری کے اصولوں میں نرمی کی گئی ہے۔ مزید برآں، غیر مقیم ہندوستانیوں (NRIs) اور اوورسیز سٹیزن آف انڈیا (OCIs) کے لیے ایکویٹی انسٹرومنٹ میں سرمایہ کاری کی حدیں بڑھا دی گئی ہیں۔
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