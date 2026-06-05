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آر بی آئی پالیسی کا اعلان: مکان اور کار لون کے ای ایم آئی میں کوئی اضافہ نہیں، شرح سود 5.25 فیصد پر برقرار

RBI نے ریپو ریٹ کو 5.25 فیصد پر برقرار رکھا ہے۔ موجودہ مالی سال کے لیے بنیادی افراط زر 4.7 فیصد رہنے کا امکان ہے۔

آر بی آئی پالیسی کا اعلان: مکان اور کار لون کے ای ایم آئی میں کوئی اضافہ نہیں، شرح سود 5.25 فیصد پر برقرار
آر بی آئی پالیسی کا اعلان: مکان اور کار لون کے ای ایم آئی میں کوئی اضافہ نہیں، شرح سود 5.25 فیصد پر برقرار (IANS)
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By ETV Bharat Business Team

Published : June 5, 2026 at 11:52 AM IST

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ممبئی: ریزرو بینک آف انڈیا (آر بی آئی) کی مانیٹری پالیسی کمیٹی (ایم پی سی) نے اپنی تازہ ترین جائزہ میٹنگ میں کلیدی پالیسی ریٹ — ریپو ریٹ — کو 5.25 فیصد پر مستحکم رکھنے کا متفقہ طور پر فیصلہ کیا ہے۔ آر بی آئی کے گورنر سنجے ملہوترا نے اعلان کیا کہ مرکزی بینک اپنے 'غیر جانبدار' موقف کو جاری رکھے گا۔ اس فیصلے کا مطلب یہ ہے کہ ملک بھر میں لاکھوں لون لینے والوں کو فی الحال اپنے گھر، کار یا پرسنل لون کی ای ایم آئیز پر کوئی اضافی بوجھ نہیں پڑے گا۔

نمو اور افراط زر کے لیے نئے تخمینے

مغربی ایشیا میں بڑھتے ہوئے جغرافیائی سیاسی تناؤ، ایندھن کی بلند قیمتوں، اور سپلائی چین میں رکاوٹوں کی روشنی میں، آر بی آئی نے رواں مالی سال (FY27) کے لیے اپنے اقتصادی تخمینوں میں نمایاں طور پر نظر ثانی کی ہے۔

جی ڈی پی گروتھ: ملک کی حقیقی جی ڈی پی کی شرح نمو کا تخمینہ پہلے کے 6.9 فیصد سے کم کر کے 6.6 فیصد کر دیا گیا ہے۔

خوردہ افراط زر (سی پی آئی): کنزیومر پرائس انڈیکس (CPI) پر مبنی افراط زر کی پیشن گوئی 4.6 فیصد سے بڑھا کر 5.1 فیصد کر دی گئی ہے۔

بنیادی افراط زر: موجودہ مالی سال کے لیے بنیادی افراط زر 4.7 فیصد رہنے کا امکان ہے۔

عالمی بحران اور چیلنجز

آر بی آئی کے گورنر ملہوترا نے کہا کہ بے مثال چیلنجوں کی وجہ سے عالمی معیشتوں پر بحران کے بادل منڈلا رہے ہیں۔ کمزور عالمی مانگ اور لاجسٹکس کے زیادہ اخراجات کی وجہ سے ہندوستانی برآمدی سیکٹر کو مشکلات کا سامنا ہے۔ مزید برآں، خام تیل اور توانائی کی مسلسل بڑھتی ہوئی قیمتیں ملک کے کرنٹ اکاؤنٹ خسارے (سی اے ڈی) کے لیے خطرہ بڑھا رہی ہیں۔ تاہم، انہوں نے واضح کیا کہ مستقبل کی مالیاتی پالیسی کے فیصلے مکمل طور پر 'ڈیٹا پر منحصر' رہیں گے۔

ملکی معیشت میں مضبوط اعتماد

مختلف بین الاقوامی غیر یقینی صورتحال کے باوجود، آر بی آئی کے گورنر نے اعتماد ظاہر کیا کہ ہندوستان کی گھریلو اقتصادی سرگرمیاں مضبوط اور مستحکم ہیں۔ ہندوستان کے زرمبادلہ کے خاطر خواہ ذخائر کسی بھی بیرونی جھٹکے کے خلاف ایک مضبوط بفر کے طور پر کام کریں گے۔ شرح مبادلہ کی پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی ہے، اور آر بی آئی روپے کے لیے کسی مخصوص شرح یا بینڈ کو نشانہ نہیں بنا رہا ہے۔

غیر ملکی سرمایہ کاروں اور بینکنگ سسٹم کے لیے اہم اعلانات

آر بی آئی معیشت کی پیداواری ضروریات کو پورا کرنے کے لیے بینکاری نظام میں مناسب لیکویڈیٹی کو برقرار رکھے گا۔ ساتھ ہی، سرمایہ کاری کو راغب کرنے کے لیے سرکاری سیکیورٹیز میں غیر ملکی پورٹ فولیو سرمایہ کاروں (FPIs) کے لیے سرمایہ کاری کے اصولوں میں نرمی کی گئی ہے۔ مزید برآں، غیر مقیم ہندوستانیوں (NRIs) اور اوورسیز سٹیزن آف انڈیا (OCIs) کے لیے ایکویٹی انسٹرومنٹ میں سرمایہ کاری کی حدیں بڑھا دی گئی ہیں۔

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