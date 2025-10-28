امیزون کی سب سے بڑی چھٹنی، 30،000 ملازمین کو فارغ کرنے کی تیاری: رپورٹ
واضح رہے کہ امیزون میں تقریباً 350,000 دفتری ملازمتیں ہیں اور مجوزہ چھٹنی تقریباً 10 فیصد ملازمین کے برابر ہے۔
Published : October 28, 2025 at 12:33 PM IST
سان فرانسسکو: امریکی میڈیا رپورٹس کے مطابق امیزون کمپنی ہزاروں ملازمین کو فارغ کرنے والی ہے کیونکہ ای کامرس اور بڑی ٹیک کمپنیاں مصنوعی ذہانت میں تیزی سے سرمایہ کاری کے دوران اخراجات کو کم کر رہی ہیں۔
متعدد خبر رساں اداروں نے اطلاع دی ہے کہ منگل سے شروع ہونے والی چھٹنی میں تقریباً 30,000 ملازمین کو نوکری سے نکال دیا جائے گا۔ یہ چھٹنی امیزون کی 350,000 دفتری ملازمتوں میں سے تقریباً 10 فیصد کی نمائندگی کرے گی، لیکن اس سے ڈسٹریبیوشن اور گودام کی افرادی قوت متاثر نہیں ہوگی جو کمپنی کے 1.5 ملین سے زائد ملازمین کی اکثریت پر مشتمل ہے۔
سیئٹل میں امیزون کے مرکزی دفتر کے گمنام ذرائع کا حوالہ دیتے ہوئے وال اسٹریٹ جرنل، نیویارک ٹائمز اور دیگر آؤٹ لیٹس کی رپورٹ کے مطابق کمپنی نے منصوبہ بند چھٹنی کے بارے میں اے ایف پی کے سوالات کا جواب نہیں دیا۔ ممکنہ لاگت میں تخفیف کے اقدام کی بات عام ہونے کے بعد شیئر مارکیٹ میں امیزون کے حصص نے باضابطہ تجارتی دن کو قدرے اوپر ختم کیا۔
ایمیزون کے چیف ایگزیکٹیو اینڈی جسی نے آن لائن صارفین کے ساتھ منسلک ہونے سے لے کر دفاتر کو زیادہ موثر بنانے تک تمام دفتری کاموں کو ہموار کرنے میں اے آئی کی صلاحیت کی تعریف کی۔ جسی نے امیزون کی آخری سہ ماہی کمائی کال کے دوران کہا، "ہمارا یقین کہ اے آئی ہر صارف کے تجربے کو بدل دے گا۔"
وہیں ایمارکیٹر کے پرنسپل تجزیہ کار اسکائی کینوس نے ایمازون ویب سروسز کلاؤڈ کمپیوٹنگ یونٹ کا حوالہ دیتے ہوئے کہا، "اے ڈبلیو ایس بڑے پیمانے پر اے آئی میں اپنی سرمایہ کاری کی روشنی میں آمدنی میں بڑھانے اور آپریٹنگ مارجن میں بہتری دونوں کے لیے دباؤ میں رہے گا۔"
