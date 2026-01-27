کمپنی سولہ ہزار ملازمین کو کیوں کر رہی ہے فارغ؟ بھارت کی بڑی ٹیمیں بھی ریڈار پر
ایمیزون آج سے 16,000 ملازمین کو فارغ کرنے کی تیاری کررہا ہے۔ اس اقدام سے ہندوستانی ٹیموں پر اثر انداز ہونے کا اندیشہ ہے۔
Published : January 27, 2026 at 1:49 PM IST
نئی دہلی: ای کامرس اور ٹیک دیو ایمیزون آج سے اپنی عالمی افرادی قوت میں ایک اور بڑی کمی شروع کرنے کی توقع ہے۔ میڈیا رپورٹس اور اندرونی ذرائع کے مطابق، کمپنی اپنی کارپوریٹ تنظیم نو کے دوسرے مرحلے کے حصے کے طور پر تقریباً 16,000 ملازمین کو فارغ کر رہی ہے۔ یہ اقدام ایمیزون کی اس وسیع مہم کا حصہ ہے، جس کے ذریعے اس کا مقصد 2026 کے وسط تک مجموعی طور پر 30,000 کارپوریٹ کرداروں کو ختم کرنا ہے۔
تنظیم نو کا دوسرا اور سخت مرحلہ
ایمیزون نے اکتوبر 2025 میں اس تنظیم نو کے عمل کی بنیاد رکھی، جب پہلے مرحلے نے تقریباً 14,000 وائٹ کالر پوزیشنوں کو ختم کیا۔ 27 جنوری 2026 سے شروع ہونے والا یہ دوسرا مرحلہ زیادہ جامع اور موثر سمجھا جاتا ہے۔ کمپنی کا بنیادی مقصد اپنے تنظیمی ڈھانچے کو کم کرنا اور آپریشنل اخراجات کو کم کرنا ہے۔ ان تنظیم نو کے بعد، پچھلے دو سالوں میں ایمیزون کی کارپوریٹ افرادی قوت میں یہ سب سے بڑی کمی ہوگی۔
ہندوستان کے آئی ٹی حبس کو سب سے زیادہ نقصان پہنچا
اس تنظیم نو کا سب سے تشویشناک پہلو ہندوستانی ملازمین پر اس کا گہرا اثر ہے۔ ذرائع کے مطابق، ہندوستان میں ایمیزون کی کارپوریٹ ٹیمیں، خاص طور پر وہ جو بنگلورو، حیدرآباد اور چنئی جیسے شہروں میں واقع ہیں، سب سے پہلے متاثر ہو سکتی ہیں۔ یہ ہندوستانی ٹیک ٹیلنٹ کے لیے ایک بڑا دھچکا ہے، کیونکہ یہ شہر ایمیزون کے وسیع آپریشنز اور بیک اینڈ سپورٹ سسٹمز کا گھر ہیں۔
کن محکموں کو نشانہ بنایا گیا ہے؟
یہ چھٹیاں صرف عام کرداروں تک محدود نہیں ہیں۔ رپورٹس سے پتہ چلتا ہے کہ ایمیزون کے کچھ سب سے زیادہ منافع بخش اور مقبول ڈویژن بھی متاثر ہوئے ہیں۔
ایمیزون ویب سروسز (AWS): اس کلاؤڈ کمپیوٹنگ دیو کو نمایاں چھانٹیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔
پرائم ویڈیو: سٹریمنگ سروسز سے بڑھتے ہوئے مقابلے کے درمیان اس ڈویژن کی افرادی قوت کو کم کیا جا رہا ہے۔
ریٹیل آپریشنز: کمپنی اپنے روایتی ای کامرس افعال کو خودکار کرنے کی طرف بڑھ رہی ہے۔
PXT (People Experience and Technology): Amazon کے اندرونی HR ونگ میں بھی اس بار بڑی تبدیلیاں آئیں گی۔
ایمیزون پہلے ہی 2022 اور 2023 کے درمیان 27,000 سے زیادہ ملازمین کو فارغ کر چکا ہے۔ فی الحال، کمپنی کے دنیا بھر میں تقریباً 1.57 ملین ملازمین ہیں، لیکن اس کی موجودہ توجہ صرف 350,000 وائٹ کالر ورکرز پر ہے۔ کمپنی کا کہنا ہے کہ وہ مستقبل کے چیلنجز کے لیے خود کو تیار کر رہی ہے لیکن ان بار بار چھانٹیوں نے ملازمین میں عدم تحفظ کا احساس پیدا کر دیا ہے۔