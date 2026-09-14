ایمیزون کا بڑا دھماکہ: تہواروں سے پہلے ملک بھر میں کھولا سینٹرز کا نیٹ ورک، لاکھوں کو ملے گا روزگار
ایمیزون نے آنے والے تہواروں کےلیے 2,800 کروڑ کی سرمایہ کاری سے 20 نئے مراکز اور 150 ڈیلیوری ہب کھول کر نیٹ ورک مضبوط کیا۔
Published : September 14, 2026 at 5:20 PM IST
نئی دہلی: ایمیزون انڈیا نے تہواروں کے سیزن سے پہلے ملک میں اپنے آپریشنز نیٹ ورک کی بڑے پیمانے پر توسیع کی ہے۔ پیر کو جاری کیے گئے ایک باضابطہ بیان میں ای کامرس کی معروف کمپنی نے اعلان کیا کہ اس نے ملک بھر میں 20 نئے فلفلمنٹ سینٹرز (FC)، 6 سورٹ سینٹرز (SC) اور 150 لاسٹ مائل ڈیلیوری اسٹیشنز شروع کیے ہیں۔ انفراسٹرکچر کی یہ توسیع کمپنی کی جانب سے بھارت میں اپنے لاجسٹکس اور آپریشنز کو مضبوط کرنے کے لیے اعلان کردہ 2,800 کروڑ سے زائد کی بڑی سرمایہ کاری کا حصہ ہے۔
50 فیصد تک بڑھی اسٹوریج کی گنجائشاس نئی سرمایہ کاری اور توسیع کے بعد اب بھارت میں ایمیزون کی کل اسٹوریج کی گنجائش میں 50 فیصد کا بڑا اضافہ ہوا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اب کمپنی کی کل گنجائش بڑھ کر 64 ملین کیوبک فٹ (6.4 کروڑ گھن فٹ) ہو گئی ہے۔ کمپنی نے واضح کیا ہے کہ یہ تمام نئی سہولیات تھرڈ پارٹی لاجسٹکس سروس پرووائیڈرز کے ذریعے چلائی اور مینیج کی جائیں گی۔
بڑے شہروں کے علاوہ چھوٹے غیر میٹرو پولیٹن شہروں پر خصوصی توجہ
ان چھوٹے شہروں میں کھولے گئے سورٹ سینٹرز اس بار ایمیزون نے بڑے شہروں کے علاوہ ملک کے چھوٹے اور غیر میٹرو پولیٹن شہروں پر خصوصی توجہ دی ہے۔ کمپنی کے تمام 6 نئے سورٹ سینٹرز چھوٹے شہروں میں کھولے گئے ہیں، جن میں چکابلاپور، ہاسن، میرٹھ، رام نگر، رائے پور اور وارانسی شامل ہیں۔ مزید برآں، 20 نئے فلفلمنٹ سینٹرز میں سے 7 سینٹرز بھی غیر میٹرو پولیٹن علاقوں میں قائم کیے جا رہے ہیں۔
400 شہروں میں لاکھوں لوگوں کو روزگارتہواروں کے دوران گاہکوں کی بھاری مانگ کو پورا کرنے کے لیے ای کامرس کمپنی نے ملک کے 400 سے زائد شہروں میں 1.6 لاکھ (1,60,000) سے زائد سیزنل یعنی عارضی روزگار کے مواقع پیدا کرنے کا اعلان کیا ہے۔ یہ نوکریاں بڑے شہروں کے ساتھ ساتھ ٹیر-2 اور ٹیر-3 شہروں میں بھی دستیاب ہوں گی۔
ڈیلیوری اسٹیشنز نیٹ ورک کی توسیع
دور دراز علاقوں میں بھی ڈیلیوری اسٹیشنز نیٹ ورک کی توسیع کے تحت 118 شہروں میں 150 نئے لاسٹ مائل ڈیلیوری اسٹیشنز قائم کیے گئے ہیں۔ ان میں سے 12 ایسے دور دراز علاقے ہیں، جہاں پہلی بار ایمیزون کا کوئی ڈیلیوری اسٹیشن کھلا ہے۔ ان نئے مقامات میں بھوجپور، بوکاجان، جالون، جہان آباد، نمسائی، پورولیا، ری بھوئی، سیناپتی، شیو ساگر، ادلگوری، اوکھرل اور وکھا شامل ہیں۔
مقامی برادریوں میں روزگار اور معاشی ترقی
ایمیزون کے انڈیا، اے پی اے سی (APAC)، مڈل ایسٹ، ترکی اور افریقہ آپریشنز کے وائس پریزیڈنٹ ابھینو سنگھ نے کہا کہ تہواروں کے سیزن سے ٹھیک پہلے ان سہولیات کو فعال کر کے کمپنی بے حد پرجوش ہے۔ یہ سرمایہ کاری گاہکوں اور بیچنے والوں کی ضروریات کو پورا کرنے کے ساتھ ساتھ مقامی برادریوں میں روزگار اور معاشی ترقی کو فروغ دے گی۔