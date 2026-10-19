ایئرٹیل کے بغیر انٹرنیٹ والے تین سستے پلان لانچ، 185 میں مہینے بھر ان لمیٹڈ کالنگ
ایئرٹیل نے بغیر ڈیٹا والے تین سستے کالنگ پلان لانچ کیے، تاہم وہ مارکیٹ میں پہلے سے موجود پلانز سے زیادہ مختلف نہیں ہے۔
Published : October 19, 2026 at 12:26 PM IST
نئی دہلی: بھارتی ٹیلی کام مارکیٹ میں ایک بڑی تبدیلی دیکھنے کو ملی ہے۔ ملک کی معروف ٹیلی کام کمپنی بھارتی ایئرٹیل نے اپنے صارفین کے لیے تین نئے سستے پری پیڈ پلانز متعارف کرائے ہیں۔ ان پلانز کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ ان میں صرف کالنگ اور ایس ایم ایس کی سہولت ملے گی، یعنی ان کے ساتھ کوئی موبائل ڈیٹا نہیں دیا جائے گا۔
بھارتی ٹیلی کام ریگولیٹری اتھارٹی (ٹرائی) کے نئے قوانین کو نافذ کرنے والی ایئرٹیل ملک کی پہلی کمپنی بن گئی ہے۔ کمپنی نے ان پلانز کی قیمت بالترتیب 185 روپے، 203 روپے اور 206 روپے طے کی ہے۔
ٹرائی کے سخت قانون کے بعد اٹھایا قدم
واضح رہے کہ ستمبر سال 2026 میں ٹرائی نے 'ٹیلی کام کنزیومرز پروٹیکشن ریگولیشنز، 2026' کے تحت ایک نیا حکم جاری کیا۔ اس حکم میں تمام ٹیلی کام کمپنیوں سے کہا گیا کہ وہ 30 دن یا اس سے کم ویلیڈیٹی والے ایسے اسپیشل پلانز لائیں، جو صرف کالنگ اور میسجنگ کے لیے ہوں۔ چونکہ ان میں ڈیٹا نہیں ہوگا، اس لیے ان کی قیمت بھی عام پلانز کے مقابلے کافی کم ہونی چاہیے۔ ایئرٹیل نے اس قانون پر عمل کرتے ہوئے سب سے پہلے اپنے پلانز کا اعلان کیا ہے۔ تاہم اس کے اعلان کردہ پلان اور مارکیٹ میں پہلے سے موجود پلانز میں زیادہ فرق نہیں ہے۔
ایئرٹیل کے تینوں نئے پلانز کی مکمل جانکاری
کمپنی نے مختلف دنوں کی ویلیڈیٹی کے حساب سے تین آپشنز پیش کیے ہیں۔ ان تینوں ہی پلانز میں صارفین کو ان لمیٹڈ لوکل، ایس ٹی ڈی اور رومنگ کالز کے ساتھ کل 300 ایس ایم ایس ملیں گے۔ ساتھ ہی، صارفین ہر 30 دن میں مفت میں اپنی ہیلو ٹونز بھی تبدیل کر سکیں گے۔
185 روپے کا پلان: یہ ایئرٹیل کا سیریز کا سب سے سستا پلان ہے۔ جو لوگ کم خرچ میں پورے مہینے اپنی سم چالو رکھنا چاہتے ہیں، ان کے لیے یہ سب سے بہترین ہے۔
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203 روپے کا پلان: 185 روپے والے پلان سے صرف 18 روپے زیادہ دے کر صارفین کو اس میں پورے 30 دنوں کی ویلیڈیٹی مل جاتی ہے۔
206 روپے کا پلان: یہ پلان انتہائی خاص ہے۔ اس میں دنوں کی گنتی نہیں ہوتی، بلکہ یہ ہر مہینے کی ایک ہی تاریخ کو رینیو ہوگا۔ مثال کے طور پر، اگر آپ نے اسے 18 تاریخ کو ریچارج کیا ہے، تو یہ اگلی بار بھی 18 تاریخ کو ہی رینیو ہوگا۔
کن صارفین کو ہوگا فائدہ؟
مارکیٹ ماہرین کا ماننا ہے کہ ایئرٹیل کے اس قدم سے بنیادی طور پر تین طرح کے صارفین کو فائدہ پہنچے گا:
فیچر فون صارفین: ملک کا ایک بڑا طبقہ آج بھی بنا انٹرنیٹ والے سادہ کی پیڈ فون کا استعمال کرتا ہے۔ انہیں زبردستی ڈیٹا کے پیسے دینے پڑتے تھے، جس سے اب راحت ملے گی۔
سیکنڈری سم رکھنے والے لوگ: کئی لوگ اپنے پاس دو سم کارڈ رکھتے ہیں، جس میں دوسری سم کا استعمال صرف فون آنے جانے کے لیے ہوتا ہے۔ ان کے لیے سم ایکٹو رکھنے کا یہ سب سے سستا ذریعہ بنے گا۔
وائی فائی صارفین: جو لوگ گھر یا دفتر میں ہر وقت وائی فائی سے جڑے رہتے ہیں اور موبائل ڈیٹا کا استعمال نہیں کرتے، وہ بھی ان پلانز سے اپنے کچھ پیسے بچا سکیں گے۔
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