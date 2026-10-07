ایئرٹیل صارفین کے لیے بڑا جھٹکا! کل سے پلانز ہوں جائیں گے مہنگے، جانیے مالی بوجھ میں کتنا اضافہ ہوگا
ایئرٹیل نے پوسٹ پیڈ پلانز کی قیمتوں میں 3 فیصد سے 10 فیصد تک اضافہ کیا ہے، لیکن تحفہ بھی ملے گا۔
Published : October 7, 2026 at 7:27 PM IST
نئی دہلی: تہواروں کے اس موسم میں موبائل صارفین کو ایک بڑا جھٹکا لگا ہے۔ ٹیلی کام کی معروف کمپنی بھارتی ایئرٹیل نے اپنے پوسٹ پیڈ صارفین کے لیے ایک اہم اعلان کیا ہے۔ ایئرٹیل نے اپنے تمام پوسٹ پیڈ پلانز کی قیمتوں میں تین فیصد سے 10 فیصد تک اضافہ کر دیا ہے۔ کمپنی کے ایک سرکاری بیان کے مطابق، موبائل بلوں کے لیے یہ نئی اور بڑھائی ہوئی قیمتیں کل جمعرات (8 اکتوبر) سے ملک بھر میں نافذ العمل ہوں گی۔
تاہم، ایئرٹیل نے صارفین کی ناراضگی کو کم کرنے کے لیے ایک حکمت عملی پر مبنی قدم بھی اٹھایا ہے۔ قیمتوں میں اضافے کے ساتھ ساتھ، کمپنی صارفین کو مفت انٹرنیشنل رومنگ کی بہترین سہولت بھی دے رہی ہے، یعنی بیرونِ ملک سفر کے دوران مفت کالنگ اور انٹرنیٹ کے استعمال کی سہولت دستیاب رہے گی۔
ایئرٹیل کا نیا ریٹ کارڈ: آپ کے پلان کی قیمت میں کتنا اضافہ ہوا ہے؟
اگر آپ ایئرٹیل کا پوسٹ پیڈ کنکشن استعمال کرتے ہیں، تو اب آپ کو ہر ماہ زیادہ رقم ادا کرنی ہوگی۔ کمپنی نے انفرادی پلانز سے لے کر فیملی پلانز تک، سبھی کی قیمتوں میں نظرثانی کی ہے:
1- سنگل سم والا ابتدائی پلان: صارفین کو اب اس پلان کے لیے 499 روپے ماہانہ ادا کرنے ہوں گے جس کی قیمت پہلے 449 روپے تھی۔
2- دو سم والا فیملی پلان: اس پلان کی قیمت، جو پہلے 699 روپے تھی، بڑھا کر 749 روپے کر دی گئی ہے۔
3- تین سم والا فیملی پلان: تین سم استعمال کرنے والے صارفین کو اب 999 روپے کے بجائے 1,049 روپے ادا کرنے ہوں گے۔
4- چار سم والا فیملی پلان: کمپنی نے اس زمرے کے لیے دو نئے آپشنز متعارف کرائے ہیں، جن کی قیمتیں 1,249 روپے اور 1,449 روپے ہیں۔
5- سب سے بڑا 5-سم پلان: اس پریمیم 5-سم پلان کی قیمت اب 1,799 روپے ماہانہ ہے۔ ایک اہم خاصیت یہ ہے کہ صارفین کو اس پلان کے ساتھ نیٹ فلکس کا اسٹینڈرڈ سبسکرپشن مفت ملے گا۔
مفت انٹرنیشنل رومنگ!
بین الاقوامی مسافروں کے لیے زبردست خبر۔ قیمتوں میں اضافے کے اثر کو کم کرنے کے لیے، ایئرٹیل اپنے صارفین کو ایک خصوصی سروس پیش کر رہا ہے۔ نئے پلانز کے تحت، صارفین کو ہر سم کارڈ پر سالانہ ایک بار مفت انٹرنیشنل رومنگ کی سہولت ملے گی۔ اس مفت پیک میں درج ذیل فوائد شامل ہیں:
انٹرنیٹ ڈیٹا: 5 جی بی مفت ہائی اسپیڈ ڈیٹا۔
کالنگ: بھارت کے اندر یا بیرونِ ملک کال کرنے کے لیے 60 منٹ کی مفت کالنگ
ایس ایم ایس: 25 آؤٹ گوئنگ (بھیجے جانے والے) ایس ایم ایس اور لامحدود ان کمنگ (موصول ہونے والے) ایس ایم ایس مفت
مدتِ استعمال: بیرونِ ملک پہنچنے کے بعد یہ پیک پانچ دن تک کارآمد رہے گا
سیکیورٹی اور انتہائی تیز رفتار 5G کی یقین دہانی
ایئرٹیل میں مارکیٹ آپریشنز کے ڈائریکٹر، امیت ترپاٹھی نے کہا کہ کمپنی کا مقصد صارفین کو بہترین ممکنہ نیٹ ورک کا تجربہ فراہم کرنا ہے۔ انہوں نے وضاحت کی کہ یہ نئے پلانز 5G نیٹ ورک پر "فاسٹ لین" ٹیکنالوجی پیش کرتے ہیں، جس سے انٹرنیٹ کی انتہائی تیز رفتار کو یقینی بنایا جاتا ہے۔ مزید برآں، صارفین کو ناپسندیدہ کالز اور آن لائن فراڈ سے محفوظ رکھنے کے لیے جدید اسپام اور فراڈ سے تحفظ فراہم کرنے والی ٹیکنالوجی بھی دی جا رہی ہے۔
موجودہ صارفین ان فوائد سے کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟
ایئرٹیل نے واضح کیا ہے کہ کل (جمعرات) سے پوسٹ پیڈ کنکشن لینے والے کسی بھی نئے صارف کو یہ پلانز نئی قیمتوں پر پیش کیے جائیں گے۔ دریں اثنا، موجودہ پری پیڈ صارفین اور پرانے پوسٹ پیڈ پلانز والے صارفین آسانی سے ان نئے اور بہترین خصوصیات کے حامل پلانز پر اپ گریڈ کر سکتے ہیں۔
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