ایرٹیل کے صارفین کو بڑا دھکا، ڈیڑھ جی بی یومیہ ڈیٹا کی پیشکش کرنے والے یہ پانچ سب سے سستے پلانز راتوں رات بند
ایرٹیل کے 1.5 جی بی یومیہ ڈیٹا پیش کرنے والےتمام پری پیڈ پلانزبند کر دیے ہیں۔صارفین کو اب 349 کےمہنگے پلان کا انتخاب کرنا ہوگا۔
Published : August 13, 2026 at 2:38 PM IST
نئی دہلی: ہندوستانی ٹیلی کام کمپنی بھارتی ایئرٹیل نے اپنے پری پیڈ پورٹ فولیو میں اہم تبدیلیاں کی ہیں۔ کمپنی نے اپنے تمام مشہور پلانز بند کر دیے ہیں جن میں روزانہ 1.5 جی بی ڈیٹا اور لامحدود کالنگ کی پیشکش کی گئی تھی۔ ایرٹیل کے اس اقدام کے بعد اب صارفین کو موبائل ریچارج پر زیادہ پیسے خرچ کرنے ہوں گے۔
کمپنی نے پانچ بڑے پری پیڈ پلان بند کر دیے
ایئرٹیل نے اپنی آفیشل ویب سائٹ اور 'تھینکس' ایپ سے پانچ اہم پری پیڈ پلانز کو مکمل طور پر ہٹا دیا ہے۔ ان میں 299، 319، 579، 619، اور 649 کے پیک شامل ہیں۔ ان میں، 299 کا پلان سب سے زیادہ فروخت ہونے والا تھا، جو 28 دن کی میعاد کے ساتھ 1.5 جی بی یومیہ ڈیٹا پیش کرتا ہے۔ اسی طرح، 319 کا پلان 30 دن کی میعاد کے ساتھ آیا۔
منصوبے صارفین کے لیے 16فیصد تک مہنگے ہو جاتے ہیں
299 کے پلان کے بند ہونے کے بعد روزانہ ڈیٹا کے استعمال کے خواہاں صارفین کے لیے انٹری لیول کا آپشن اب 349 کا پلان ہے۔ یہ نیا پلان صارفین کو روزانہ 2 جی بی ڈیٹا فراہم کرتا ہے۔ نتیجتاً اوسط صارفین کے لیے ماہانہ ریچارج لاگت میں 16 فیصد اضافہ ہوا ہے۔ تاہم بچت کا ایک فضل یہ ہے کہ کمپنی اس نئے 349 کے پلان کے ساتھ صارفین کو لامحدود 5G ڈیٹا تک رسائی فراہم کر رہی ہے۔
ٹیرف میں اضافے پر کمپنی کا استدلال
کمپنی کے اندرونی ذرائع بتاتے ہیں کہ 299 کے پلان کے سبسکرائبرز اکثر اپنا یومیہ ڈیٹا کوٹہ تیزی سے ختم کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ علیحدہ ڈیٹا خریدنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ دریں اثنا کمپنی کے ایگزیکٹو وائس چیئرمین گوپال وٹل نے حال ہی میں کہا تھا کہ بہت کم قیمتوں پر لامحدود ڈیٹا کی پیشکش تجارتی طور پر قابل عمل نہیں ہے۔ انہوں نے مارکیٹ میں موبائل سروسز کے لیے ایک منصفانہ اور عملی قیمتوں کے ڈھانچے کی ضرورت پر زور دیا۔
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ریکارڈ منافع کے باوجود قیمتوں میں اضافہ
یہ فیصلہ ایسے وقت میں آیا ہے جب ایرٹیل بہت مضبوط مالی حالت میں ہے۔ رواں مالی سال کی پہلی سہ ماہی میں کمپنی کا خالص منافع 37.3 فیصد بڑھ کر 8,167 کروڑ روپے ہو گیا۔ مزید برآں،ایئرٹیل کی فی صارف اوسط آمدنی اے آر ہی یو ) 26 تک پہنچ گئی ہے، جو پوری ٹیلی کام انڈسٹری میں سب سے زیادہ ہے۔ ماہرین کا خیال ہے کہ ایئر ٹیل کے بعد، ریلائنس جیو اور ووڈا فون اور آئیڈیا بھی مستقبل قریب میں اپنے پلان کی قیمتوں میں اضافہ کر سکتے ہیں۔