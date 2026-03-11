ایران جنگ-ایندھن کی قلت: ایئر انڈیا نے کرایوں میں اضافہ کر دیا، گھریلو پروازوں کے ٹکٹوں پر فیول سرچارج لگایا جائے گا
منگل کو جاری ہونے والے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ نئے سرچارج سسٹم کو مرحلہ وار نافذ کیا جائے گا۔
Published : March 11, 2026 at 10:05 AM IST
نئی دہلی: ایئر انڈیا اور ایئر انڈیا ایکسپریس 12 مارچ سے ہر گھریلو پرواز کے ٹکٹ پر 399 روپے کا فیول سرچارج عائد کریں گے، مغربی ایشیا میں جاری تنازعہ کی وجہ سے ہوا بازی کے ایندھن (ایوی ایشن ٹربائن فیول-اے ٹی ایف) کی قیمتوں میں اضافے کے بعد یہ فیصلہ لیا گیا ہے۔
بین الاقوامی پروازوں کے لیے فیول سرچارج میں بھی اضافہ کیا جائے گا۔ منگل کو جاری ہونے والے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ نئے سرچارج سسٹم کو مرحلہ وار نافذ کیا جائے گا۔ پہلے مرحلے میں، 12 مارچ سے ڈومیسٹک اور ساؤتھ ایشین ایسوسی ایشن فار ریجنل کوآپریشن (سارک) کی پروازوں پر فی ٹکٹ 399 روپے کا فیول سرچارج لاگو ہوگا۔
بیان میں کہا گیا ہے کہ سرچارج مغربی ایشیا کے لیے 10 ڈالر، افریقہ کے لیے 90 ڈالر اور جنوب مشرقی ایشیا کے لیے 60 ڈالر ہوگا۔ یہ تمام تبدیلیاں 12 مارچ سے لاگو ہوں گی جن میں سنگاپور جانے والی پروازیں بھی شامل ہیں۔ فی الحال، سنگاپور کی خدمات پر کوئی ایندھن سرچارج نہیں ہے۔
بیان میں کہا گیا ہے، "ایئر انڈیا گروپ نے آج اپنے ملکی اور بین الاقوامی راستوں پر فیول سرچارجز میں مرحلہ وار اضافے کا اعلان کیا، جس کی ضرورت خلیجی خطے کی جغرافیائی سیاسی صورتحال کی وجہ سے جیٹ ایندھن کی قیمتوں میں زبردست اضافے سے ہوئی ہے۔"
بیان میں کہا گیا ہے کہ، مارچ 2026 کے آغاز سے ایوی ایشن ٹربائن فیول (اے ٹی ایف)، جو کہ ایئر لائن کے آپریٹنگ اخراجات کا تقریباً 40 فیصد بنتا ہے، سپلائی میں رکاوٹ کی وجہ سے قیمتوں میں نمایاں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔
اس نے مزید کہا، "ہندوستان میں، دہلی اور ممبئی جیسے بڑے میٹرو شہروں میں اے ٹی ایف پر زیادہ ایکسائز ڈیوٹی اور ویٹ کی وجہ سے یہ دباؤ بڑھ گیا ہے، جس سے لاگت پر اثر بڑھا ہے اور ایئر لائن آپریٹنگ اکنامکس پر نمایاں طور پر دباؤ آیا ہے۔"
کسی بھی طرح کے شک سے بچنے کے لیے، بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ مذکورہ بالا وقت سے پہلے جاری کردہ ٹکٹوں پر نیا سرچارج نہیں لگایا جائے گا، جب تک کہ صارف تاریخ یا سفر کے پروگرام کو تبدیل نہیں کرنا چاہتا، جس میں کرایہ کی دوبارہ گنتی کی ضرورت ہوتی ہے۔ انڈیگو، اسپائس جیٹ اور اکاسا ایئر کی طرف سے فیول سرچارج کے بارے میں کوئی اعلان نہیں کیا گیا۔
