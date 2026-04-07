ہوائی سفر ہوا مہنگا، ایئر انڈیا نے فیول سرچارج میں اضافہ کیا، جانیں کتنا بڑھا کرایہ
ایوی ایشن ٹربائن ایندھن کی قیمتوں میں زبردست اضافے کی وجہ سے، ایئر انڈیا نے گھریلو اور بین الاقوامی پروازوں پر ایندھن سرچارج لگایا ہے۔
Published : April 7, 2026 at 3:21 PM IST
نئی دہلی: عالمی سطح پر خام تیل کی قیمتوں میں بڑے پیمانے پر اضافے اور ایوی ایشن ٹربائن ایندھن (اے ٹی ایف) کی بڑھتی ہوئی قیمت کو مد نظر رکھتے ہوئے، ایئر انڈیا نے اپنے کرایوں پر نظر ثانی کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ منگل کو، ایئر انڈیا اور اس کی ذیلی کمپنی، ایئر انڈیا ایکسپریس نے اعلان کیا کہ وہ گھریلو اور بین الاقوامی دونوں راستوں پر فیول سرچارج بڑھا رہے ہیں۔ یہ نئی پالیسی بدھ، آٹھ اپریل 2026 سے نافذ العمل ہوگی۔
ملکی پروازوں کے لیے نیا فریم ورک
گھریلو پروازوں کے لیے، ایئر انڈیا نے 'فلیٹ سرچارج' ماڈل کے بجائے 'فاصلے پر مبنی فارمولے" کو اپنایا ہے۔ مسافروں کو اب اپنی پرواز کے فاصلے کی بنیاد پر اضافی فیس ادا کرنا ہوگی۔ حکومت کی جانب سے گھریلو اے ٹی ایف کی قیمتوں میں 25 فیصد تک قابل اجازت اضافے کو محدود کرنے کے بعد ایئر لائن نے یہ قدم اٹھایا ہے۔
#ImportantUpdate— Air India (@airindia) April 7, 2026
Air India group announces revised fuel surcharges on domestic and international routes.
Read more here: https://t.co/piFcCaA0jJ
نظرثانی شدہ کرایوں کے مطابق:
500 کلومیٹر تک کی پروازوں کے لیے: 299 روپے
501 سے 1,000 کلومیٹر کے لیے: 399 روپے
1,001 سے 1,500 کلومیٹر کے لیے: 549 روپے
1,501 سے 2,000 کلومیٹر کے لیے: 749 روپے
2,000 کلومیٹر سے زیادہ فاصلے کے لیے: 899 روپے
بین الاقوامی سفر پڑے گا مہنگا
چونکہ بین الاقوامی پروازوں کے لیے ایندھن کی قیمتوں پر حکومت کا کوئی کنٹرول نہیں ہے، اس لیے ایئر انڈیا نے ان راستوں پر زیادہ اضافہ کیا ہے۔ انٹرنیشنل ایئر ٹرانسپورٹ ایسوسی ایشن (IATA) کے اعداد و شمار کا حوالہ دیتے ہوئے، ایئر لائن نے کہا کہ عالمی جیٹ ایندھن کی قیمتیں مارچ کے آخر تک تقریباً دوگنی ہو گئی تھیں، جو فی بیرل 195.19 ڈالر تک پہنچ گئی تھیں۔ خطے کے لحاظ سے بین الاقوامی سرچارجز درج ذیل ہوں گے۔۔۔
*شمالی امریکہ اور آسٹریلیا: 280 ڈالر (تقریباً 23,000 روپے)
*یورپ اور برطانیہ: 205 ڈالر
*افریقہ: 130 ڈالر
*جنوب مشرقی ایشیا: 100 ڈالر
*سارک ممالک (بنگلہ دیش کو چھوڑ کر): 24 ڈالر
مسافروں پر اثرات
ایئر انڈیا نے واضح کیا ہے کہ جن مسافروں نے ان نئی تاریخوں سے پہلے اپنے ٹکٹ بک کرائے ہیں وہ اس اضافے سے متاثر نہیں ہوں گے۔ تاہم، اگر کوئی مسافر اپنی سفری تاریخوں میں تبدیلی کرتا ہے یا اپنے ٹکٹ کے دوبارہ اجراء کی درخواست کرتا ہے، تو اسے نئے سرچارج کی شرحوں کے مطابق ادائیگی کرنی ہوگی۔
کمپنی کا کہنا ہے کہ، فی الحال، صرف ایندھن ایئر لائن کے کل آپریٹنگ اخراجات کا تقریباً 40 فیصد ہے۔ انڈیگو کے بعد، ایئر انڈیا کا یہ اقدام ہندوستانی ہوابازی کے شعبے میں بڑھتے ہوئے مالی دباؤ کی نشاندہی کر رہا ہے۔
