مائیکروسافٹ کا بھارت میں 17 بلین ڈالر اور امیزون کا 35 بلین ڈالر کی ریکارڈ سرمایہ کاری کا اعلان
مائیکروسافٹ نے بھارت میں اے آئی اور کلاؤڈ انفراسٹرکچر کو مضبوط بنانے کے لیے 17.5 بلین ڈالر کی سرمایہ کاری کا اعلان کیا ہے۔
Published : December 10, 2025 at 1:04 PM IST
حیدرآباد: بھارت دنیا بھر کی بڑی ٹیک کمپنیوں کے لیے ایک بڑا ہاٹ سپاٹ بن گیا ہے۔ ایک کے بعد ایک دنیا بھر کی ٹیک کمپنیاں بھارت میں بڑی سرمایہ کاری کر رہی ہیں۔ اب امریکی ٹیک کمپنی مائیکروسافٹ اس فہرست میں شامل ہو گئی ہے، جس نے بھارت میں اپنی اب تک کی سب سے بڑی ایشیائی سرمایہ کاری کا اعلان کیا ہے۔ مائیکرو سافٹ کے سی ای او ستیہ نڈیلا نے بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی سے ملاقات کے بعد ذاتی طور پر اپنے میگا انویسٹمنٹ پلان کا اعلان کیا۔
انہوں نے اعلان کیا کہ مائیکروسافٹ اگلے چار برسوں میں بھارت میں 17.5 بلین ڈالر، یا 1.5 لاکھ کروڑ سے زیادہ کی سرمایہ کاری کرے گا۔ یہ ایشیا میں مائیکروسافٹ کی اب تک کی سب سے بڑی سرمایہ کاری ہے اور یہ واضح طور پر ظاہر کرتی ہے کہ عالمی ٹیک کمپنیاں آنے والے اے آئی دور میں ہندوستان کی اہمیت اور کردار سے واقف ہیں۔
Thank you, PM @narendramodi ji, for an inspiring conversation on India’s AI opportunity. To support the country’s ambitions, Microsoft is committing US$17.5B—our largest investment ever in Asia—to help build the infrastructure, skills, and sovereign capabilities needed for… pic.twitter.com/NdFEpWzoyZ— Satya Nadella (@satyanadella) December 9, 2025
اس سرمایہ کاری کا بنیادی مقصد
نڈیلا کے مطابق مائیکروسافٹ کی توجہ صرف پیسہ لگانے پر نہیں ہے، بلکہ بھارت کے بنیادی ڈھانچے، مہارتوں، اور صلاحیتوں کو مضبوط بنانے پر بھی ہے تاکہ ملک اے آئی پر مبنی مستقبل کے لیے پوری طرح سے تیار ہو۔ انہوں نے مائیکروسافٹ کی اس بڑی سرمایہ کاری کے چار بنیادی مقاصد بتائے:
اے آئی اور کلاؤڈ کے لیے ایک بڑا ڈیٹا سینٹر نیٹ ورک تیار کرنا
لوگوں کو اے آئی اور کمپیوٹنگ کی مہارتوں میں تربیت دینا
بھارت کے لیے ملک میں تیار ہائپر اسکیل انفراسٹرکچر بنانا
نئے کلاؤڈ ریجنز اور کمپیوٹنگ کی جدید سہولیات کی تعمیر
سب سے بڑا کلاؤڈ انفراسٹرکچر کہاں بنایا جائے گا؟
مائیکروسافٹ نے کہا کہ وہ بنیادی طور پر حیدرآباد میں بھارت کے جنوبی وسطی کلاؤڈ ریجن پر توجہ مرکوز کر رہا ہے۔ یہ کلاؤڈ ریجن سنہ 2026 کے وسط تک لائیو ہو جائے گا۔ کمپنی نے یہ بھی کہا کہ ایک نیا کلاؤڈ ریجن تیار کیا جا رہا ہے جو کولکاتا کے ایڈن گارڈنز اسٹیڈیم سے تقریباً دوگنا بڑا ہو گا۔
پی ایم مودی نے اعلان کا استقبال کیا
پی ایم مودی نے کہا کہ پوری دنیا کو بھارت کی اے آئی صلاحیتوں پر پورا بھروسہ ہے۔ حکومت خود ملک کو اے آئی اور سیمی کنڈکٹر حب کے طور پر ترقی دینے کے لیے خاطر خواہ مراعات فراہم کر رہی ہے تاکہ مقامی جدت کو فروغ دیا جا سکے اور درآمدات پر انحصار کم کیا جا سکے۔
When it comes to AI, the world is optimistic about India!— Narendra Modi (@narendramodi) December 9, 2025
Had a very productive discussion with Mr. Satya Nadella. Happy to see India being the place where Microsoft will make its largest-ever investment in Asia.
The youth of India will harness this opportunity to innovate… https://t.co/fMFcGQ8ctK
دوسری طرف بھارت دنیا کی تیزی سے ترقی کرنے والی ڈیجیٹل مارکیٹوں میں سے ایک ہے۔ اس دوڑ میں گوگل نے گذشتہ ماہ اعلان کیا تھا کہ وہ پانچ برسوں میں بھارت میں 15 بلین ڈالر کی سرمایہ کاری کرے گا اور وشاکھاپٹنم میں اپنا پہلا اے آئی مرکز بنائے گا۔
عام صارف کے لیے کیا تبدیلی آئے گی؟
یہ سرمایہ کاری نہ صرف کمپنیوں بلکہ عام صارفین کے لیے بھی اہم تبدیلیاں لائے گی۔ اس کی چند جھلکیاں یہ ہیں:
ملک میں تیز اور محفوظ کلاؤڈ سروسز کی دستیابی میں اضافہ ہو گا۔
مقامی اے آئی ٹولز اور ایپلیکیشنز تیزی سے تیار ہوں گے۔
لاکھوں لوگ نئی اے آئی ملازمتوں اور تربیتی پروگراموں سے مستفید ہوں گے۔
اعلی درجے کی ڈیجیٹل خدمات کو حکومت اور عوامی شعبوں میں بھی نافذ کیا جائے گا۔
مائیکروسافٹ کے کے بعد ایمیزون کا بھی بڑی سرمایہ کاری کا اعلان
بھارت میں ٹیک سرمایہ کاری کی بارش ہو رہی ہے۔ مائیکروسافٹ کی جانب سے منگل کو بھارت میں 17.5 بلین ڈالر کی سرمایہ کاری کا وعدہ کرنے کے بعد ای کامرس کمپنی امیزون نے بدھ کے روز اعلان کیا کہ وہ بھارت میں 2030 تک اپنے کاروباروں میں $35 بلین (3.14 لاکھ کروڑ روپے سے زیادہ) کی میگا سرمایہ کاری کرنے کا منصوبہ بنا رہا ہے۔
کمپنی کے ایک سینئر عہدیدار نے کہا کہ تازہ میگا سرمایہ کاری اے آئی سے چلنے والی ڈیجیٹائزیشن، برآمدات میں اضافے اور ملازمتوں کی تخلیق پر مرکوز ہوگی۔
امیزون سمبھاو سمٹ کے دوران یہ اعلان کرتے ہوئے سینئر وی پی ایمرجنگ مارکیٹس، امیت اگروال نے کہا کہ کمپنی نے بھارت سے برآمدات کو تقریباً 20 بلین امریکی ڈالر سے چار گنا بڑھا کر 80 بلین امریکی ڈالر تک پہنچانے کا ہدف مقرر کیا ہے اور سنہ 2030 تک ایک ملین اضافی براہ راست، بالواسطہ اور موسمی ملازمتیں پیدا کرے گا۔
"ایمیزون نے 2010 سے اب تک بھارت میں 40 بلین ڈالر کی سرمایہ کاری کی ہے۔ اب ہم بھارت میں اپنے تمام کاروباروں میں 2030 تک مزید 35 بلین ڈالر کی سرمایہ کاری کریں گے۔" اگروال نے کہا۔
ایمیزون کا سرمایہ کاری کا یہ منصوبہ مائیکرو سافٹ کے 17.5 بلین امریکی ڈالر کے سرمایہ کاری کے منصوبے سے دو گنا اور 2030 تک گوگل کے 15 بلین امریکی ڈالر کے سرمایہ کاری کے منصوبے سے 2.3 گنا زیادہ ہے۔ اگروال نے کہا کہ امیزون نے اب تک بھارت میں 40 بلین ڈالر کی سرمایہ کاری کی ہے اور وہ بھارت میں سب سے بڑی غیر ملکی سرمایہ کار ہے۔