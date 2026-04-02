عام آدمی کی جیب پر بوجھ! پٹرول کے بعد اب صابن، سوڈا اور تیل ہوگا مہنگا، یہاں جانیں کیا ہیں وجوہات
رسوئی گیس، پیٹرول اور ڈیزل کے بعد صابن، سوڈا اور تیل اب چار فیصد تک مہنگے ہونے جارہے ہیں۔
Published : April 2, 2026 at 3:53 PM IST
نئی دہلی: آنے والے دن عام ہندوستانی صارف کے لیے مالی طور پر چیلنجنگ ثابت ہو سکتے ہیں۔ پٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں حالیہ اتار چڑھاو کے بعد، روزمرہ استعمال کی اشیاء (FMCG) کی قیمت بھی بڑھنے والی ہے۔ نواما انسٹی ٹیوشنل اکویٹیز ( Nuvama Institutional Equities ) کی ایک حالیہ رپورٹ کے مطابق، ایف ایم سی جی کمپنیاں مالی سال 2027 کی پہلی سہ ماہی سے شروع ہونے والی اپنی مصنوعات کی قیمتوں میں تازہ اضافے کو لاگو کرنے کی تیاری کر رہی ہیں۔
قیمتیں کیوں بڑھ رہی ہیں؟
رپورٹ کے مطابق بین الاقوامی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتوں میں تیزی سے اضافے کے ساتھ ساتھ امریکی ڈالر کے مقابلے روپے کی قدر میں کمی نے ان پٹ لاگت پر بہت زیادہ دباؤ ڈالا ہے۔ خام تیل اس وقت 100 امریکی ڈالر فی بیرل کے قریب ٹریڈ کر رہا ہے، جس نے پیٹرو کیمیکل مصنوعات جیسے پولی پروپیلین اور پولیتھیلین کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا ہے۔ یہ مواد صابن، واشنگ پاؤڈر اور دیگر مختلف مصنوعات کے لیے سخت پیکیجنگ اور کیپس تیار کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ پیکیجنگ کے اخراجات عام طور پر کسی بھی ایف ایم سی جی کمپنی کے کل اخراجات کا تقریباً 15فیصد سے 20 فیصد ہوتے ہیں۔
قیمتیں کتنی بڑھیں گی، اور اس کا اثر کب ہوگا؟
نواما کا اندازہ ہے کہ اگر خام مال کی قیمتوں میں موجودہ اضافہ برقرار رہتا ہے تو مالی سال 2027 (اپریل تا جون 2026) کی پہلی سہ ماہی کے دوران مصنوعات کی قیمتوں میں کم از کم 3 سے 4 فیصد تک اضافہ ہوگا۔ فی الحال، کمپنیوں کے پاس 30 سے 45 دنوں کے لیے کافی انوینٹری اسٹاک موجود ہے۔ اس کے نتیجے میں، مالی سال 2026 کی چوتھی سہ ماہی پر اثرات محدود رہنے کی توقع ہے۔ تاہم جیسے ہی موجودہ سٹاک ختم ہو جائے گا، نئے نرخ لاگو کر دیے جائیں گے۔
ان شعبوں پر پڑے گا سب سے زیادہ اثر
پینٹ، کھانا پکانے کا تیل، صابن اور ڈٹرجنٹ جیسے شعبوں پر اس اثر کا اثر متوقع ہے۔
**پینٹ انڈسٹری: ایشین پینٹس اور برجر پینٹس جیسی کمپنیاں پہلے ہی اپنی قیمتوں کو ایڈجسٹ کرنا شروع کر چکی ہیں۔ ان کے خام مال کا تقریباً 40 فیصد خام تیل کے مشتقات سے منسلک ہے۔
**صابن اور واشنگ پاؤڈر: پام آئل اور پیکیجنگ مواد کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کے ساتھ، ان مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ ناگزیر ہے۔
**کھانا پکانے کا تیل: عالمی غیر یقینی صورتحال کی وجہ سے، کھانا پکانے کے تیل کی قیمتوں میں اضافے کا بھی امکان ہے۔
موسم گرما کی مصنوعات پر پڑے گا اثر
رپورٹ میں یہ بھی نوٹ کیا گیا ہے کہ مارچ کے دوران شمالی اور مشرقی ہندوستان میں غیر موسمی بارشوں نے موسم گرما پر مبنی مصنوعات کی مانگ کو کم کر دیا ہے — جیسے ٹیلکم پاؤڈر، آئس کریم اور ٹھنڈے مشروبات۔ اس سے ورون بیوریجز اور یونائیٹڈ بریوری جیسی کمپنیوں کی چوتھی سہ ماہی کی فروخت پر ممکنہ طور پر اثر پڑ سکتا ہے۔
عالمی بحران کے اثرات
مشرق وسطیٰ میں جاری تنازعہ نے ڈابر اور امامی جیسی کمپنیوں کے لیے تشویش کو بڑھا دیا ہے، کیونکہ یہ خطہ ان کی کل فروخت کا تقریباً چھ فیصد ہے۔ مزید برآں، بڑھتی ہوئی بیمہ اور شپنگ کے اخراجات پورے صارفی شعبے پر اضافی دباؤ ڈال رہے ہیں۔
