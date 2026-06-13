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سستے پٹرول کے بعد اب ملک میں سستا ڈیزل پیدا ہوگا، جانیے حکومت کا کیا ہے نیا پلان

پٹرول کے بعد عوام کو ریلیف کے لیے اب حکومت ڈیزل میں 15فیصد آئیسوبیوٹینال شامل کرکے ڈیزل کی قیمتوں اور آلودگی کو کم کرے گی۔

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سستے پٹرول کے بعد اب ملک میں سستا ڈیزل پیدا ہوگا، جانیے حکومت کا کیا ہے نیا پلان (Getty Images علامتی تصویر)
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By ETV Bharat Urdu Team

Published : June 13, 2026 at 3:53 PM IST

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حیدرآباد: ملک میں پٹرول کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کو روکنے کے لیے حکومت پچھلے کچھ عرصے سے اس میں ایتھنول ڈال رہی ہے۔ اس سے پٹرول کی قیمتیں کم رکھنے میں مدد ملی ہے۔ اب ان خطوط پر بھارتی حکومت عوام کو سستا ڈیزل فراہم کرنے کی تیاری کر رہی ہے۔ مرکزی وزیر برائے روڈ ٹرانسپورٹ اور ہائی ویز نتن گڈکری نے حال ہی میں ایک پروگرام کے دوران اس بڑے منصوبے کا اعلان کیا۔ انہوں نے کہا کہ پٹرول کی طرح سستا ڈیزل بھی ملک میں آئسو آئیسوبیوٹینال کے استعمال سے تیار کیا جائے گا۔

آئیسوبیوٹینال isobutanol کیا ہے؟

آئیسوبیوٹینال (isobutanol) ایک خاص قسم کا نامیاتی کیمیکل ہے۔ یہ مکمل طور پر ماحول دوست سمجھا جاتا ہے۔ یہ بنیادی طور پر مکئی، گنے، فصل کی باقیات اور دیگر زرعی فضلہ (بایوماس) سے تیار کیا جاتا ہے۔ چونکہ ڈیزل انجنوں میں ایتھنول کو براہ راست نہیں ملایا جا سکتا، اس لیے سائنس دان ایتھنول پر عملدرآمد کرتے ہیں تاکہ آئیسوبیوٹینال تیار ہو، جسے ڈیزل کے ساتھ آسانی سے ملایا جا سکتا ہے۔ حکومت ڈیزل میں 15 فیصد آئیسوبیوٹینال (isobutanol) شامل کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔

آئیسوبیوٹینال Isobutanol کے ساتھ ڈیزل کے اہم فوائد

سستا ایندھن: ڈیزل میں 15 فیصد آئیسوبیوٹینال (isobutanol) شامل کرنے سے اس کی پیداواری لاگت کم ہو جائے گی اور مستقبل میں عوام کو سستا ڈیزل مہیا ہو گا۔

آلودگی سے نجات: یہ بائیو فیول روایتی ڈیزل کے مقابلے میں بہت کم دھواں خارج کرتا ہے۔ اس سے ہوا صاف ہو جائے گی اور کاربن کے اخراج میں نمایاں کمی آئے گی۔

غیر ملکی قرض کو کم کریں: ہندوستان اپنی خام تیل کی زیادہ تر ضروریات بیرون ملک سے خریدتا ہے۔ گھریلو ڈیزل متبادل پیدا کرنے سے تیل کی درآمدات میں کمی آئے گی اور ملک کے پیسے کی بچت ہوگی۔

کسانوں کی آمدنی میں اضافہ کریں: اس کا خام مال (فصل کی باقیات اور کھونٹی) کسانوں کے کھیتوں سے آئے گا۔ اس سے کسانوں کو اپنے فضلے کی اچھی قیمت حاصل کرنے اور ان کی آمدنی بڑھانے میں بھی مدد ملے گی۔

انجن کے ساتھ کیا چیلنجز ہیں؟

حکومت اس ٹیکنالوجی پر تیزی سے کام کر رہی ہے اور ابتدائی ٹیسٹ کامیاب ہو چکے ہیں۔ تاہم، مارکیٹ میں اسے مکمل طور پر لانچ کرنے سے پہلے کچھ تکنیکی چیلنجوں پر قابو پانا ضروری ہے۔ ماہرین کے مطابق ڈیزل انجنوں کو اس نئے ایندھن کے مطابق ڈھالنے کی ضرورت ہوگی تاکہ گاڑیوں کے پرزہ جات کے زنگ کو روکا جا سکے اور مائلیج کو بری طرح متاثر کیا جا سکے۔

گاڑیوں کو کوئی نقصان نہ پہنچے، اس پر بحث جاری

فی الحال، لوگ ایتھنول پر مبنی پٹرول کے بارے میں بھی کچھ شکوک کا شکار ہیں۔ اس لیے حکومت اور آٹوموبائل کمپنیاں اس نئے ڈیزل کی سخت جانچ کر رہی ہیں تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ جب یہ عام لوگوں کے لیے پٹرول پمپس تک پہنچتا ہے تو گاڑیوں کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ حکومت جلد ہی اس کے لیے نئے ضابطے جاری کر سکتی ہے۔

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TAGGED:

ISOBUTANOL
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