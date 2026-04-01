ہوائی اڈے کی مہنگی دکانوں سے پائیں چھٹکارا؟ بلنک اٹ ایپ کا استعمال کرتے ہوئے ٹرمینل کے اندر اسنیکس اور الیکٹرانکس کا دیں آرڈر
ممبئی ہوائی اڈے پر ملک کی پہلی انٹرمینل ڈیلیوری سروس کا آغاز، مسافروں کو بورڈنگ گیٹ پر اپنی اشیاء منگوانے کی اجازت دی گئی ہے۔
Published : April 1, 2026 at 5:18 PM IST
ممبئی: ہندوستانی ہوا بازی کے شعبے میں ایک انقلابی قدم میں، اڈانی ایئرپورٹ ہولڈنگز لمیٹڈ (AAHL) نے Blinkit کے ساتھ شراکت داری کی ہے۔ اس تعاون کے ذریعے، ہندوستان کی پہلی 'انٹرمینل کوئیک کامرس' سروس ممبئی کے چھترپتی شیواجی مہاراج بین الاقوامی ہوائی اڈے (CSMIA) پر شروع کی گئی ہے۔ مسافر اب سیکیورٹی چیکنگ کے بعد گیٹ پر بیٹھ کر موبائل ایپ سے اپنی اشیائے ضروریہ کا آرڈر دے سکیں گے۔
سفر کے لیے ضروری اشیاء اب منٹوں میں دستیاب ہیں
اکثر دیکھا گیا ہے کہ مسافر جلدی میں اپنے فون کا چارجر، ہیڈ فون یا ضروری ادویات گھر میں بھول جاتے ہیں۔ مزید برآں، وقت کی کمی کی وجہ سے ہوائی اڈے کی دکانوں پر خریداری مشکل ہو سکتی ہے۔ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے، ممبئی ایئرپورٹ کے ٹرمینل 2 (گھریلو روانگی) کے مسافر اب Blinkit ایپ کے ذریعے 2,500 سے زیادہ مصنوعات کا آرڈر دے سکتے ہیں۔
ان مصنوعات میں الیکٹرانکس، نمکین، کتابیں، ذاتی نگہداشت کی اشیاء، اور دیگر سفری ضروری چیزیں شامل ہیں۔ آرڈر دینے کے چند منٹوں کے اندر، تربیت یافتہ ہوائی اڈے کا عملہ مسافروں کو اشیاء فراہم کرے گا۔ یہ سروس بورڈنگ گیٹس، لاؤنجز اور فوڈ کورٹس جیسے علاقوں میں دستیاب ہوگی۔
سلامتی اور سہولت کا توازن
ہوائی اڈے کے سخت حفاظتی اقدامات کو مدنظر رکھتے ہوئے ڈلیوری کے لیے خصوصی ’واکرز‘ تعینات کیے گئے ہیں۔ مائعات، جیسے پانی کی بوتلیں اور کولڈ ڈرنکس، ہوائی اڈے کی منظور شدہ انوینٹری سے براہ راست فراہم کیے جائیں گے تاکہ حفاظتی ضوابط کی خلاف ورزی سے بچا جا سکے۔
ڈیجیٹل انڈیا کی طرف ایک اور قدم
اڈانی ہوائی اڈے کے ترجمان نے اس اقدام پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا، "ٹرمینل کے اندر ایک ایپ پر مبنی سہولت کا آغاز مسافروں کا وقت بچانے اور سروس کے معیار کو بلند کرنے کی طرف ایک بڑا قدم ہے۔ یہ اقدام ہمارے ہوائی اڈوں کو زیادہ مسافروں پر مرکوز کرنے کے ہمارے عزم کی عکاسی کرتا ہے۔"
Blinkit کے لیے، یہ شراکت ایک نئی مارکیٹ کھولتی ہے جہاں گاہک کم وقت اور مطالبہ کرتے ہیں۔ اڈانی ہوائی اڈوں کے لیے، یہ غیر ایروناٹیکل آمدنی بڑھانے کا ایک جدید طریقہ ہے۔
ممبئی میں کامیاب آغاز کے بعد، یہ توقع کی جاتی ہے کہ یہ سروس جلد ہی اڈانی گروپ سے چلنے والے دیگر ہوائی اڈوں، جیسے احمد آباد، لکھنؤ اور جے پور پر شروع کی جائے گی۔