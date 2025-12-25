ایک سال میں نہیں ملے گی گریجویٹی! پانچ سالہ پرانا اصول اب بھی لاگو ہے، کیوں؟ یہاں جانیں
نئے لیبر کوڈز کے مطابق ایک سال کے اندر فکسڈ ٹرم ملازمین کو گریجویٹی کی ادائیگی فراہم کرنا ہے۔ ۔لیکن اس میں ایک شرط ہے۔۔
حیدرآباد: حکومت نے نئے لیبر کوڈز میں فکسڈ ٹرم ملازمین کے لیے ایک بڑی تبدیلی کی ہے۔ اب وہ ایک سال کی سروس مکمل کرنے کے بعد گریجویٹی کے اہل ہو جانئیں گے۔ پہلے گریجویٹی کی اہلیت کے لیے پانچ سال کی مسلسل سروس درکار تھی۔ نئے اصول کا مقصد بدلتے جاب مارکیٹ میں معاہدہ اور مقررہ مدت کے ملازمین کو جلد سماجی تحفظ فراہم کرنا ہے۔
اصول ابھی تک نافذ کیوں نہیں ہوا؟
اگرچہ نئے اصول کا اعلان کیا گیا ہے، لیکن اسے زمین پر لاگو نہیں کیا گیا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ہندوستان میں لیبر قوانین کنکرنٹ لسٹ کے تحت آتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ مرکزی حکومت قانون بنا سکتی ہے، لیکن ریاستی حکومتوں کو اپنی سطح پر قوانین کو مطلع کرنے کی ضرورت ہے۔ جب تک ریاستیں قواعد جاری نہیں کرتیں، نئے اصول کا اطلاق کمپنیوں پر نہیں ہوگا۔
کمپنیوں کا موقف
فی الحال، زیادہ تر کمپنیاں پرانے قوانین کے تحت گریجویٹی ادا کر رہی ہیں۔ پانچ سال کی مسلسل سروس کی ضرورت درست رہتی ہے۔ فکسڈ ٹرم ملازمین کی ایک قابل ذکر تعداد اس مدت تک پہنچنے میں ناکام رہتی ہے، انہیں گریجویٹی کے اہل نہیں ہو پاتے۔ کمپنیاں قانونی تنازعات یا مستقبل کی ذمہ داریوں سے بچنے کے لیے نئی شق کو نافذ کرنے سے گریز کر رہی ہیں۔
حکومت کی پوزیشن
وزارت محنت نے کہا ہے کہ نئے ضابطوں کے تحت فکسڈ ٹرم ملازمین ایک سال مکمل کرنے پر گریجویٹی کے حقدار ہیں۔ تاہم، ریاستی حکومت کے ضوابط کی کمی کی وجہ سے، یہ پالیسی کی سطح تک محدود ہے۔
دیگر اصلاحات تعطل کا شکار
صرف گریجویٹی ہی نہیں، نئے لیبر کوڈز سے متعلق بہت سی اصلاحات، جیسے تنخواہ کے ڈھانچے میں تبدیلی، گِگ اور پلیٹ فارم ورکرز کے لیے سماجی تحفظ، کام کے اوقات، اور ملازمت اور چھوٹ کے قوانین، بھی ریاستی ضوابط پر منحصر ہیں۔
ریاستوں کی سست روی
ریاستی حکومتیں سیاسی اور سماجی وجوہات کی بناء پر قواعد کے نفاذ کو روک رہی ہیں۔ یہ عمل کچھ ریاستوں میں ٹریڈ یونینوں اور صنعت کے خدشات کی وجہ سے جاری ہے۔
ملازمین پر اثرات
ملازمین کے لیے یہ واضح ہے کہ ایک سال کے اندر گریجویٹی وصول کرنے کا اصول فی الحال نافذ العمل نہیں ہے۔ جب تک ریاستی حکومتیں نئے لیبر رولز کو مطلع نہیں کرتی ہیں، پانچ سال کی سروس کا پرانا اصول نافذ رہے گا۔
